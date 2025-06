Obdachlosenfilm „Obdachlos in Bayreuth“ hatte am 3. Juni Premiere

Riesenerfolg des Obdachlosenfilms: „Obdachlos in Bayreuth“ als Besuchermagnet – Auf ein riesiges Interesse ist der Film „Obdachlos in Bayreuth“ gestoßen, der am 3. Juni 2025 in Bayreuth Premiere hatte. Wegen der starken Nachfrage wurde er am Dienstabend gleich dreimal im Kunst-und Kulturhaus Neuneinhalb in Bayreuth gezeigt – jeweils mit anschließendem Filmgespräch moderiert von Jutta Geyrhalter vom Evangelischen Bildungswerk.

Insgesamt rund 200 Personen sahen den 20-minütigen Streifen der Filmemacher Andreas Harbach (Kamera), Gunter Becker (Text) und Günter Saalfrank (Text). Sie wollen mit dem Projekt das unbemerkte Schicksal von Menschen sichtbar machen. „Offensichtlich haben die Filmemacher einen Nerv getroffen“, meinte ein Besucher zur übergroßen Nachfrage.

In den Filmgesprächen im Anschluss konnten auch Nancy Kamprad vom Sozialdienst der Stadt Bayreuth, Volker Sommerfeld von der Stadtmission und Roland als ehemals Betroffener eindrücklich von den Erfahrungen vor Ort berichten.

Obdachlos in Bayreuth jetzt online ansehen

Der Film ist nun auf der Homepage www.milieufilm-bayreuth.de zu sehen. Die Filmemacher zeigen den Streifen auf Anfrage auch in Kirchengemeinden, Schulen sowieso bei sozialen Organisationen. Den Kontakt dafür vermittelt das Evangelische Bildungswerk über Tel. 0921 56 06 81 0 oder in**@*******************te.de.

Zur Premiere des Dokumentarfilms hatten gemeinsam das Kunst- und Kulturhaus Neuneinhalb mit der sübkültür und das Evangelische Bildungswerk Oberfranken-Mitte eingeladen.

***

Text: Evangelisches Bildungswerk Oberfranken-Mitte e.V.