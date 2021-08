Bayern / München – Aktuell 06.08.2021: Die Corona-Impfungen in Bayern gehen weiter voran. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek betonte am Dienstag in München: „Die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger in Bayern ist inzwischen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das ist eine wichtige Wegmarke sieben Monate nach Beginn der Impfungen und ein großer Erfolg! Aber es ist eben nur ein Etappenziel und noch nicht die Ziellinie!“

Seit Beginn der Corona-Impfungen Ende Dezember haben wir mehr als 14 Millionen Impfdosen in Bayern verabreicht (Daten des Robert Koch-Instituts, Stand 03.08.). Insgesamt wurden in Bayern 7.815.939 Erstimpfungen (59,6 Prozent der Gesamtbevölkerung) und 6.648.184 Zweitimpfungen (50,7 Prozent der Gesamtbevölkerung) verabreicht.

Der Minister fügte hinzu: „Wenn man sich nur die Volljährigen im Freistaat anschaut, haben sogar mehr als zwei Drittel (rund 69,9 Prozent) mindestens eine Impfung erhalten, und rund 60 Prozent der Volljährigen haben schon den vollen Impfschutz gegen das Coronavirus.“

Über die Impfungen bei Kindern und Jugendlichen sagte der Gesundheitsminister: „Auch bei den 12- bis 17-Jährigen gibt es Fortschritte. Inzwischen haben mehr als 21 Prozent von ihnen mindestens eine Impfung erhalten, rund 10 Prozent haben den vollen Schutz.“

Holetschek bekräftigte: „Ich rufe die bisher noch ungeimpften Menschen auf, sich aktiv für die Impfung zu entscheiden. Nutzen Sie die vielen Impfaktionen vor Ort: vom Impfbus auf dem Marktplatz, beim Sportverein bis hin zum Familienimpftag. Die Impfungen kommen zu den Menschen – es war noch nie so leicht und unkompliziert, an eine Impfung zu kommen. Ergreifen Sie eine der vielen Impfchancen, die sich Ihnen bieten! Wir haben ausreichend Impfstoff zur Verfügung. Im Kampf gegen das Coronavirus kommt es jetzt wirklich auf jeden Einzelnen an.“

Der Minister ergänzte: „Jeder zweite Mensch im Freistaat ist vollständig geimpft. Das dient dem eigenen Schutz, es schützt aber auch diejenigen mit, die sich nicht impfen lassen können! Den bislang ungeimpften Bürgerinnen und Bürgern rufe ich zu: Es reicht nicht, sich zurückzulehnen. Die Pandemie mit all ihren Einschränkungen werden wir nur besiegen, wenn auch Sie sich impfen lassen! Wir brauchen eine möglichst hohe Impfquote, denn: Impfen ist der einzige dauerhafte Ausweg aus der Pandemie!“

Einen Überblick über die Sonderimpfaktionen in Bayern gibt es im Internetauftritt des Bayerischen Gesundheitsministeriums unter https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung/#Impfen_Aktionen. Darin sind landesweit schon jetzt bis weit in den September hinein mehr als 200 Sonderimpfaktionen registriert. Die Liste wird laufend aktualisiert. Die Initiativen reichen von Impfaktionen am Feierabend, in Einkaufszentren bis hin zu Elternimpftagen oder Impfungen bei Gasthäusern. Grundsätzlich kann sich jedes Unternehmen oder jede Einrichtung für eine Kooperation an das regionale Impfzentrum wenden.

Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege