Bayreuth – Hinweis auf Vorlesestunden in der Kinderbibliothek

BAYREUTH (BY) – Auch im Oktober veranstaltet die Stadtbibliothek Bayreuth Vorlesestunden für Kinder ab vier Jahren. Sie finden am Mittwoch, 6., 13., 20. und 27. Oktober, jeweils um 16 Uhr, und am Samstag, 2., 9., 16., 23. und 30. Oktober, jeweils um 11 Uhr, im Gruppenforum (Erdgeschoss) des RW21 statt.

Die ehrenamtlichen Lesepatinnen und Lesepaten der Stadtbibliothek lesen interessante, lustige und spannende Geschichten vor. Der Eintritt ist frei.

Um Anmeldung in der Kinderbibliothek unter Telefon 0921 507038-30 oder per E-Mail an stadtbibliothek@stadt.bayreuth.de bis spätestens einen Tag vor der jeweiligen Vorlesestunde gebeten.

***

Stadt Bayreuth