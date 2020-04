Bayreuth – Umwelt: Hinweis zur Müllabfuhr an Ostern

Erstellt in

BAYREUTH (BY) – Am Karfreitag, 10. April, fällt die Biomüllabfuhr aus. Der Abfuhrplan wird deshalb wie folgt geändert: Die Entleerung der Biomüllbehälter von Montag, 6. April, und Dienstag, 7. April, findet jeweils am regulären Abfuhrtag statt. Die Touren von Mittwoch, 8. April, bis Freitag, 10. April, finden jeweils einen Tag früher als sonst üblich statt.

Am Ostermontag, 13. April, fällt die Restmüllabfuhr aus. Der Abfuhrplan wird deshalb wie folgt geändert: Die Entleerung der Restmüllbehälter von Montag, 13. April, bis Freitag, 17. April, findet jeweils einen Tag später als sonst üblich statt. Letzter Abfuhrtag ist Samstag, 18. April.

Die Abholung der blauen Papiertonne wird ebenfalls um jeweils einen Werktag nach hinten verschoben. Letzter Abfuhrtag ist Samstag, 18. April. Die gelben Wertstoffsäcke im Abholbezirk 14 werden am Mittwoch, 8. April, abgeholt.

Im Informationsblatt zur Abfallwirtschaft 2020, das Ende vergangenen Jahres erschienen ist, sind die durch Feiertage geänderten Abfuhrtermine bereits berücksichtigt. Die Abfuhrtermine für Biomüll, Restmüll, gelbe Säcke und blaue Tonne können auch im Internet unter www.abfallberatung.bayreuth.de nachgelesen werden.

