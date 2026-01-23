BBS Boppard engagiert sich gemeinsam mit der DKMS gegen Blutkrebs – Die Klassen HBS24 und HBS25b der Berufsbildenden Schule Boppard engagieren sich gemeinsam mit der DKMS im Kampf gegen Blutkrebs. Im Rahmen einer Registrierungsaktion an der BBS Boppard erhalten Schülerinnen und Schüler sowie Besucherinnen und Besucher am Tag der offenen Tür am 31.01.26 die Möglichkeit, sich als potenzielle Stammzellspenderinnen und -spender registrieren zu lassen.
In den vergangenen Wochen haben sich die beiden Klassen im Unterricht von Frau Kira Bublies und Frau Maya Heyer intensiv mit den Themen Blutkrebs, Stammzellspende und der Arbeit der DKMS auseinandergesetzt. Neben medizinischen und gesellschaftlichen Hintergründen stand dabei auch die persönliche Bedeutung der Stammzellspende für an Blutkrebs erkrankte Menschen im Mittelpunkt.
Die Beschäftigung mit dem Thema blieb dabei nicht theoretisch. In Kleingruppen haben die Lernenden bereits kurze Videoclips erstellt, die über die offizielle Instagram-Seite der BBS Boppard veröffentlicht werden. Ergänzend dazu gestalteten die Schülerinnen und Schüler Informationsplakate und Flyer, die während der Aktionswoche eingesetzt werden. Mit diesen Materialien informieren die Lernenden interessierte Besucherinnen und Besucher sowie Mitschülerinnen und Mitschüler über Blutkrebs, die Stammzellspende und die verschiedenen Perspektiven von Spenderinnen und Spendern sowie Empfängerinnen und Empfängern. Auch die unterschiedlichen Methoden der Stammzellspende werden dabei anschaulich dargestellt.
Einen besonders eindrücklichen Impuls erhielten die Klassen durch den Besuch der Schülerin Selina Bittger, angehende Erzieherin im ersten Lehrjahr. Sie berichtete von der Leukämieerkrankung ihres kleinen Bruders und verdeutlichte eindringlich, wie lebenswichtig eine passende Stammzellspende für Betroffene sein kann. Die Schilderungen berührten die Lernenden spürbar.
„Das Gespräch mit Selina hat uns noch einmal gezeigt, wie wichtig diese Registrierungsaktion ist und wie viel Hoffnung sie Menschen mit Blutkrebs geben kann“, berichtet Schülerin Anna Mayer.
Um möglichst viele potenzielle Stammzellspenderinnen und -spender zu erreichen, haben die Lernenden der beiden Klassen in den vergangenen zwei Wochen alle Klassen der BBS Boppard im Unterricht besucht, um über Blutkrebs und die Stammzellspende zu informieren. In der Aktionswoche vom 26.01. bis zum 31.01.26 haben zunächst die Schülerinnen und Schüler der Schule die Möglichkeit, sich registrieren zu lassen. Am 31.01.26 ist die Registrierungsaktion dann auch für Besucherinnen und Besucher des Tags der offenen Tür von 10 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.
Die betreuenden Lehrkräfte zeigen sich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Aktion. „Die Lernenden haben sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, kreative Materialien erstellt und zeigen dabei ein großes Engagement und Verantwortungsbewusstsein. Besonders beeindruckend ist, wie sie andere Schülerinnen, Schüler und Besucher für das Thema Stammzellspende sensibilisieren möchten“, bilanzieren Frau Heyer und Frau Bublies.
Die BBS Boppard lädt alle Interessierten herzlich ein, am Tag der offenen Tür am 31. Januar 2026 von 10 Uhr bis 14 Uhr vorbeizukommen und die Gelegenheit zu nutzen, sich als potenzielle Stammzellspenderinnen und -spender zu registrieren.
***
Text: BBS Boppard