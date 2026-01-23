Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Lesung in Mannheim mit Musik: Eine Hommage an Agatha Christie

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Baden-Württemberg, Buntes, Deutschland-News, Events, Kunst und Kultur, Mannheim, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Mannheim

Lesung in Mannheim mit Musik: Eine Hommage an Agatha Christie – Anlässlich des 50. Todestages der weltberühmten Autorin lädt die Stadtbibliothek Mannheim zu einer besonderen literarisch-musikalischen Reise ein.
Die Schauspielerin und Sängerin Cynthia Popa erweckt

am Donnerstag, 29. Januar, 19 Uhr
in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1

in ausgewählten Texten Agatha Christies unvergleichliche Welt voller Rätsel, Spannung und feiner Ironie zum Leben.
Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung unter st*******************************@******im.de oder 0621 293 8935 wird gebeten.

Wellness- und Entspannungsmusik

***
Text: Stadt Mannheim

Das könnte Sie auch interessieren ...

BBS Boppard engagiert sich gemeinsam mit der DKMS gegen Blutkrebs

Sozialverband VdK: Patientenorganisationen fordern mutige Reform der ambulanten Versorgung

Carnaval Brasileiro in Kaiserslautern - Großer Kostümball am 7. Februar in der Fruchthalle

Schnieder (CDU) zu verschwundenen Asylbewerbern in Rheinland-Pfalz: „Das ist ein ordnungspolitischer Offenbarunseid."

Veranstaltungen zum Weltfrauentag 2026 in Bremen

Seniorenkappensitzung Saarbrücken in der Saarlandhalle am 8. Februar

Innere Balance finden: Neue Kräfte tanken und entspannen mit der Herz-Waage-Funktion

Gesundheitsratgeber: Ohne Magnesium läuft in unserem Körper so gut wie nichts

Landesgartenschau 2026 in Ellwangen

Tag der offenen Tür in der Musikschule Frankfurt (Oder)

Sozialverband VdK: Mit dieser Gesundheitspolitik zahlen Patienten nur drauf

ALS Krankheit erklärt: Warum Influencerin Sara Bennett mit 39 starb – Symptome, Verlauf, Hilfe

Kostenloser Vortrag: KI im Alltag von Senioren am 23. Januar im Seniorentreff Mitte in Ratingen

„Ich will, dass die Wahrheit siegt“: Lesung von Hans Hesse in der Stadtbibliothek Bremerhaven

Seniorenkarneval Ratingen: „Kumm, loss` mer fiere“ – in der Stadthalle

Gerrit Huy (AfD): Transparenz statt Verschleierung der verheerenden Insolvenzzahlen

Schlagworte: #23.01.2026 #Agatha Christie #Aktuell #Hommage an Agatha Christie #Kunst & Kutur #Kust #Kutur #Lesung #Lesung in Mannheim mit Musik #Mannheim #Musik #Nachrichten #News #Stadt Mannheim #Veranstaltungen #Veranstaltungstipps

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com