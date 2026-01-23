Lesung in Mannheim mit Musik: Eine Hommage an Agatha Christie – Anlässlich des 50. Todestages der weltberühmten Autorin lädt die Stadtbibliothek Mannheim zu einer besonderen literarisch-musikalischen Reise ein.
Die Schauspielerin und Sängerin Cynthia Popa erweckt
am Donnerstag, 29. Januar, 19 Uhr
in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1
in ausgewählten Texten Agatha Christies unvergleichliche Welt voller Rätsel, Spannung und feiner Ironie zum Leben.
Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung unter st*******************************@******im.de oder 0621 293 8935 wird gebeten.
Text: Stadt Mannheim