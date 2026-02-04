Bremen und Bremerhaven wechseln zurück in den Präsenzunterricht – Für den morgigen Donnerstag (5. Februar 2026) besteht laut Feuerwehr Bremen keine akute Gefahrenlage mehr. Die Warnstufe wurde herabgesetzt – der Präsenzunterricht an allen allgemeinbildenden, öffentlichen Grundschulen, weiterführenden und berufsbildenden Schulen sowie an Schulen in freier Trägerschaft in Bremen und Bremerhaven kann wieder stattfinden.
Demensprechend läuft auch die Schülerbeförderung wieder planmäßig.
Aber Achtung: Wetterwarnung ist nicht gleich Wetterlage. Sturm, Schnee oder Glatteis können je nach Stadtgebiet ganz unterschiedlich ausfallen – und manchmal stärker als erwartet.
Erziehungsberechtigte haben im Zweifelsfall immer die Möglichkeit, selbst über den Schulbesuch ihres Kindes entscheiden. Hierzu finden Eltern auf der Website der Bildungsbehörde einen Elternhinweis „Extreme Wetterlage“ (pdf Extreme Wetterlage).
Im Zweifelsfall geht Sicherheit vor Unterricht. Besondere Hinweise über späteren Unterrichtsbeginn, teilweisen und völligen Unterrichtsausfall, teilweise oder völlige Einstellung der Beförderung bremischer Schülerinnen und Schüler mit Schulbussen und über Notdienst in Kindertagesheimen werden unter anderem auf der Homepage des Senators für Kinder und Bildung www.bildung.bremen.de sowie auf dem Instagram-Account des Ressorts bekanntgeben.
Text: Senatspressestelle SK Bremen