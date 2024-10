CAVALLUNA – Grand Moments: Europas größte Pferdeshow feiert erfolgreiche Premiere

CAVALLUNA – Grand Moments, Berlin (ots) – CAVALLUNA kehrt zurück und verzaubert das Publikum mit einer atemberaubenden Show, die die schönsten Schaubilder aus den letzten Jahren auf ganz neue Weise interpretiert und mit spektakulären neuen Szenen verwebt. Am Samstag feierte das Spektakel Premiere im sächsischen Riesa – und das war erst der Anfang einer achtmonatigen Tour durch 33 Städte in Europa. Das CAVALLUNA-Team freute sich gemeinsam mit den restlos begeisterten Zuschauern über den gelungenen Auftakt.

58 Pferde sorgten gemeinsam mit einer hochkarätigen Tanzkompanie für viele emotionale Momente beim Publikum – und für Standing Ovations nach der Show. Unterstützt wurden die talentierten Akteure von emotionaler Musik und beeindruckenden Spezialeffekten. Sie entführten die Gäste auf eine Reise durch schillernde Showwelten und präsentierten herausragende Reitkunst und atemberaubende Schaubilder.

Erzählt wird in der Show die Geschichte des in die Jahre gekommenen Clowns Trol, der sich nach Abschluss seiner letzten Show einsam fühlt und Angst hat, seine Freunde aus der Showwelt nicht mehr wiedersehen zu können. Da erscheint ihm in einem Traum Sol, die Quelle des Lebens, und erklärt ihm, dass es nur eine Chance gäbe, sein Herz zu füllen und seine Lieben für immer bei sich zu haben: sich noch einmal an all die besonderen Momente und Emotionen zu erinnern, die er mit ihnen verbindet und so den Schlüssel zu innerer Ruhe zu finden.

Natürlich stehen wie immer die vierbeinigen Stars im Mittelpunkt und das Publikum darf sich auf Ausnahmetalente aus ganz Europa freuen. Mit an Bord sind unter anderem majestätische Friesen, elegante Freiheitspferde und feurige Andalusier. Die spektakuläre ungarische Post und die waghalsigen Trickreiter lassen mit ihren rasanten Manövern so manchem den Atem stocken und die niedlichen Miniponys verzaubern ganz besonders die kleinen Gäste.

„CAVALLUNA – Grand Moments“ ist ein Feuerwerk der Emotionen, das Jung und Alt fasziniert, berührt und zum Staunen bringt. Die Show kann bis Mitte Juni 2025 in 33 Städten in Deutschland und Europa besucht werden und ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ein außergewöhnliches Erlebnis.

