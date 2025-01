Historische Ereignisse am 21. Januar: Ein Rückblick

Am heutigen 21. Januar werfen wir einen Blick auf prägende historische Ereignisse. Von bahnbrechenden technischen Innovationen bis hin zu kulturellen Meilensteinen – jedes Datum erzählt seine eigene Geschichte. Unter diesen beeindruckt besonders der Women’s March on Washington im Jahr 2017, der mit seiner weltweiten Resonanz ein starkes Zeichen für Frauenrechte setzte.

1482: Beginn der Festung São Jorge da Mina

Die Portugiesen unter Diogo de Azambuja beginnen mit dem Bau der Festung São Jorge da Mina im heutigen Ghana. Das Fort wurde später zum Zentrum der portugiesischen Kolonialmacht in Westafrika und ist seit 1979 UNESCO-Weltkulturerbe.

1899: Opel steigt in die Automobilindustrie ein

Die Söhne von Adam Opel kaufen die Fabrik von Friedrich Lutzmann und beginnen mit der Produktion von Opel-Automobilen. Damit legten sie den Grundstein für eine der erfolgreichsten Automarken Deutschlands.

1911: Die erste Rallye Monte Carlo

Die legendäre Rallye Monte Carlo wird ins Leben gerufen. 20 Teilnehmer starten aus verschiedenen europäischen Städten, um das Ziel in Monaco zu erreichen. Ein Meilenstein für den Motorsport.

1921: Premiere von The Kid

In New York City feiert der Film The Kid von Charlie Chaplin Premiere. Der Streifen gilt bis heute als ein Meisterwerk des Stummfilms.

1939: Erste Erdölvorkommen in Brasilien entdeckt

Im brasilianischen Bundesstaat Bahia werden bedeutende Erdölvorkommen entdeckt. Dies markiert den Beginn der Erdölförderung in Brasilien.

1945: Niederlage in der Ardennenoffensive

Die Wehrmacht erleidet eine entscheidende Niederlage in der Ardennenoffensive, was den Zusammenbruch der deutschen Westfront im Zweiten Weltkrieg beschleunigt.

1950: Gründung der Deutschen Reichspartei

Durch die Fusion von DKP-DRP und NDP entsteht in Kassel die rechtsextreme Deutsche Reichspartei (DRP), ein düsteres Kapitel der Nachkriegsgeschichte.

1953: Erste Ausstrahlung der Augsburger Puppenkiste

Die Augsburger Puppenkiste geht mit ihrer Adaption von Peter und der Wolf erstmals im deutschen Fernsehen auf Sendung. Sie wird schnell zur Kultinstitution.

1954: Stapellauf der Nautilus

Die Nautilus, das erste atomgetriebene U-Boot der Welt, läuft in den USA vom Stapel und revolutioniert die Schifffahrt.

1976: Erste kommerzielle Flüge der Concorde

In Paris und London starten zeitgleich die ersten kommerziellen Flüge der Concorde. Das Überschallflugzeug symbolisierte technischen Fortschritt und Luxus.

1980: Denkmalschutz für die Chinesische Mauer

Die Chinesische Mauer wird offiziell unter Denkmalschutz gestellt, um dieses historische Bauwerk für die Nachwelt zu bewahren.

1987: Regierungsangelobung in Österreich

Nach der vorgezogenen Nationalratswahl wird die SPÖ-ÖVP-Regierung unter Vranitzky und Mock in Österreich angelobt. Dies markierte eine neue politische Ära.

1998: Papst Johannes Paul II. in Kuba

Als erster Papst besucht Johannes Paul II. das sozialistische Kuba und wird von Fidel Castro empfangen. Ein symbolträchtiges Treffen.

2001: Jutta Kleinschmidt schreibt Rallye-Geschichte

Jutta Kleinschmidt gewinnt als erste Frau die Rallye Dakar und sichert sich einen Platz in den Geschichtsbüchern des Motorsports.

2003: Erscheinen von Warrior Cats

Der erste Band der erfolgreichen Buchreihe Warrior Cats erscheint auf Englisch und begründet eine literarische Erfolgsstory mit mittlerweile acht Staffeln.

2005: Schiedsrichterskandal um Robert Hoyzer

Der deutsche Schiedsrichter Robert Hoyzer legt sein Amt nieder, nachdem bekannt wird, dass er Fußballspiele manipuliert hat, um bei Wetten zu profitieren.

2008: Rekordverlust im DAX

Der DAX verzeichnet mit einem Minus von 7,2 Prozent den größten Verlust seit den Terroranschlägen von 2001. Die Angst vor einer US-Rezession versetzte die Märkte in Panik.

2017: Women’s March on Washington

Hunderttausende Menschen protestieren in Washington, D.C., für Frauenrechte und soziale Gerechtigkeit. Weltweit beteiligen sich rund 670 Demonstrationen an diesem eindrucksvollen Statement.

Ein Blick auf die Geschichte zeigt uns, wie bedeutend einzelne Ereignisse für die Entwicklung unserer Welt sein können. Mögen wir aus der Vergangenheit lernen und unsere Zukunft aktiv gestalten.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt