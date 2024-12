Der frühere US-Präsident Jimmy Carter ist tot – Er ist am 29. Dezember 2024 im Alter von 100 Jahren gestorben

Posted in

Jimmy Carter ist tot – Mit dem Tod von Jimmy Carter am 29. Dezember 2024 verliert die Welt eine außergewöhnliche Persönlichkeit, deren Leben von Integrität, Mitgefühl und einer tiefen Hingabe für den Dienst an der Menschheit geprägt war. Der 39. Präsident der Vereinigten Staaten, der von 1977 bis 1981 amtierte, wurde 100 Jahre alt und hinterlässt ein unvergleichliches Vermächtnis.

Ein Leben für den Frieden

Jimmy Carter wurde am 1. Oktober 1924 in Plains, Georgia, geboren. Er wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf und entwickelte schon früh eine tiefe Verbundenheit zu den Prinzipien von Gerechtigkeit und Gemeinschaft. Nach einer Karriere als Erdnussfarmer und Gouverneur von Georgia gelang ihm 1976 der Einzug ins Weiße Haus.

Während seiner Präsidentschaft stand Carter für eine konsequente Friedenspolitik. Sein größter diplomatischer Erfolg war die Vermittlung des Camp-David-Abkommens zwischen Israel und Ägypten, das bis heute als Meilenstein in der Geschichte des Nahen Ostens gilt. Carter setzte sich zudem für Menschenrechte ein und bekämpfte wirtschaftliche Herausforderungen wie die Energiekrise.

Ein zweites Leben im Dienst der Menschheit

Nach dem Ende seiner Amtszeit wandte sich Carter mit unermüdlichem Engagement humanitären Projekten zu. 1982 gründete er das Carter Center, das weltweit Demokratie fördert, Krankheiten bekämpft und für Frieden eintritt. Seine Arbeit brachte ihm 2002 den Friedensnobelpreis ein – eine späte Anerkennung für seinen lebenslangen Einsatz.

Jimmy Carter war auch bekannt für seinen persönlichen Einsatz bei Habitat for Humanity, einer Organisation, die Wohnraum für bedürftige Menschen schafft. Noch im hohen Alter packte er bei Bauprojekten selbst mit an.

Ein Jahrhundertleben

Carter war nicht nur der am längsten lebende US-Präsident, sondern auch ein Symbol für Bescheidenheit und moralische Integrität. Trotz politischer Rückschläge genoss er bis zuletzt große Anerkennung – nicht nur in den USA, sondern weltweit.

Bis ins hohe Alter blieb Carter aktiv. Seine Leidenschaft für das Schreiben führte zu zahlreichen Büchern, in denen er seine Visionen und Erfahrungen teilte. Er blieb eine inspirierende Stimme für soziale Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung.

Jimmy Carter ist tot: Ein Abschied mit Dankbarkeit

Jimmy Carter war der älteste je lebende US-Präsident. Er hinterlässt seine vier Kinder: James, John, Donnel und Amy. Seine Ehefrau Rosalynn Carter, mit der er über 75 Jahre verheiratet war, war erst im November dieses Jahres im Alter von 96 Jahren verstorben.

Mit Jimmy Carter verliert die Welt einen Staatsmann, der die Politik über Parteigrenzen hinaus bereichert hat, einen Menschenfreund, der sein Leben dem Wohlergehen anderer gewidmet hat, und einen visionären Denker, der gezeigt hat, wie viel Einfluss ein Einzelner haben kann. Sein Vermächtnis wird in den Herzen und Gedanken all jener weiterleben, die er inspiriert hat.

Das Team des Mittelrhein Tageblatts spricht der Familie und den Freunden von Jimmy Carter sein tief empfundenes Beileid aus. Ein Jahrhundertmann hat die Bühne des Lebens verlassen – sein Wirken wird jedoch für immer nachhallen.