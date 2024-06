Deutschland gegen Ukraine: Vorletztes EM-Testspiel in Nürnberg

Posted in

Max-Morlock-Stadion Nürnberg – Deutschland gegen Ukraine: Heute Abend erwartet Fußball-Fans ein besonderes Highlight: Das vorletzte EM-Testspiel der deutschen Nationalmannschaft vor der Europameisterschaft findet im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg statt. Anpfiff ist um 20:45 Uhr, wenn das DFB-Team auf die ukrainische Nationalmannschaft trifft. Das Spiel Deutschland gegen Ukraine wird im Ersten übertragen.

Für die etwa 12.000 in Nürnberg lebenden geflüchteten Ukrainer und Ukrainerinnen dürfte dieses Spiel eine emotionale Begegnung sein. Viele von ihnen werden die Gelegenheit nutzen, ihre Heimatmannschaft live zu erleben und gleichzeitig die Gastfreundschaft ihrer neuen Heimat zu genießen. Es wird erwartet, dass zahlreiche ukrainische Fans im Stadion für eine beeindruckende Atmosphäre sorgen werden.

Die deutsche Mannschaft bereitet sich derzeit intensiv auf die Europameisterschaft vor. Während des Turniers wird das Team auf dem adidas Campus, dem Home Ground, in Herzogenaurach wohnen und von dort aus seine Spiele bestreiten. Home Ground ist ein Gebäudekomplex auf dem adidas-Campus „World of Sports“. Er soll nach der EURO anderen Sportlern, Sportlerinnen und Teams als Quartier sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen als Tagungszentrum dienen. Der Aufenthalt in Herzogenaurach bietet der Mannschaft nicht nur Ruhe und Abgeschiedenheit, sondern auch erstklassige Trainingsbedingungen, um sich optimal auf die Herausforderungen der EM vorzubereiten.

Highlight am 10. Juni: Es soll laut DFB ein öffentliches Training der Nationalmannschaft in Herzogenaurach mit 4.000 Fans geben.

Das Max-Morlock-Stadion, bekannt für seine leidenschaftlichen Fans und großartige Stimmung, wird sicherlich heute eine ideale Kulisse für dieses wichtige Testspiel bieten. Die Begegnung gegen die Ukraine wird für das DFB-Team die vorletzte Gelegenheit sein, sich auf höchstem Niveau zu messen und taktische Feinabstimmungen vorzunehmen, bevor die Europameisterschaft 2024 beginnt.

Für beide Mannschaften ist dieses Spiel von großer Bedeutung. Die Ukraine will ihre Form bestätigen und ein Zeichen setzen, während Deutschland die Chance nutzen möchte, sich vor heimischem Publikum Selbstvertrauen zu holen und die Fans auf die bevorstehende EM einzustimmen.

Fußball-Fans dürfen sich auf ein spannendes und emotionales Spiel freuen, das sowohl sportlich als auch menschlich von großer Bedeutung ist. Die Begegnung Deutschland gegen Ukraine verspricht nicht nur hochklassigen Fußball, sondern auch eine besondere Verbindung zwischen den Menschen in Nürnberg und den geflüchteten Ukrainern, die hier eine neue Heimat gefunden haben.

Das letzte Testspiel der deutschen Nationalmannschaft startet dann am Freitag, den 07.06.2024 um 20:45 Uhr gegen Griechenland im Borussia-Park in Mönchengladbach. Die Übertragung dieses Spiels erfolgt im TV auf RTL und als Livestream auf RTL+.

Sport-Redaktion Mittelrhein Tageblatt