Die beliebte „HamburgTeddy“ findet am 30. November 2025 bereits zum 29. Mal statt! – Am 30. November 2025 findet mittlerweile schon zum 29. Mal die hanseatische Teddybär-Messe „HamburgTeddy“ statt. Damit ist die Veranstaltung schon lange eine echte Traditionsveranstaltung in Hamburg. Mittlerweile wird die „HamburgTeddy“ zum 3. Mal im Park-Hotel Hagenbeck stattfinden.
Im „hohen Norden“ gibt es viele bekannte Teddybär-Künstler, die mit großer Leidenschaft und Liebe für besondere Details liebevollgestaltete Teddybären und andere Produkte rund um das Thema Teddybären herstellen. Es gibt aber auch etliche tausend Teddybär-Fans und Liebhaber alleine im Norden. Da die „HamburgTeddy“ die einzige Teddybär-Messe in Norddeutschland ist, ist sie ein wahrer Magnet für Teddybär-Künstler und -Liebhaber, die zu diesem besonderen Event aus allen norddeutschen Bundesländern, aber auch weit darüber hinaus nach Hamburg anreisen werden.
So wie das Miniaturwunderland keine Eisenbahn ist, die man (noch nicht mal in Teilen) einfach im Geschäft kaufen kann, so ist auch die „HamburgTeddy“ eine ganz eigene Welt, die nichts mit den Teddybären zu tun hat, wie man sie in jedem Kaufhaus sieht.
So gibt es auf der „HamburgTeddy“ sogar eine Schätzstelle, wo die Besucher ihre plüschigen „Schätze“ und Lieblinge begutachten und deren Wert schätzen lassen können.
Es gibt genauso echte Unikate und wahre Sammlerstücke, die in liebevoller Handarbeit hergestellt werden. Der Fotograf Olaf von Dombrowski wird einen Teil seiner THE TRAVELLING TEDDY BEAR-Bilder auf die „HamburgTeddy“ bringen. Seine Landschaftsfotografien, immer mit einem Teddybären im Bild, wurden von der englischen BBC schon als „die sympathische Revolution in der Landschaftsfotografie“ bezeichnet, und nach über 100 Ausstellungen in sieben Ländern, gilt der THE TRAVELLING TEDDY BEAR international als der bekannteste Teddybär Deutschlands. (Ein Klick, der sich lohnt: www.facebook.com/TheTravellingTeddyBear)
Die „HamburgTeddy“ wird also ein Fest und ein Erlebnis, nicht nur für Teddybär-Liebhaber, sondern für die ganze Familie. Und sicher sind auch viele Ihrer Leser begeistert und dankbar, wenn Sie diese Veranstaltung im Vorfeld ankündigen.
Übrigens: Auf der „HamburgTeddy“ werden auch sowohl am Eingang als auch am Stand des Fotografen Olaf von Dombrowski die mittlerweile schon legendären „Leuchtfeuer Teddys“ verkauft. Die gesamten Einnahmen gehen komplett an das Leuchtfeuer Hospiz (https://www.hamburg-leuchtfeuer.de/hospiz/) (Mit dem Kauf eines „Leuchtfeuer Teddy“ für 8,00 Euro tut man also nicht „nur“ Gutes, sondern schafft sich sogar eine Geldanlage: Der „Leuchtfeuer Teddy“ von 2003 wird im Internet z.B. schon für ca. 100,00 Euro gehandelt.)
Wussten Sie schon, dass es über die Reisen des THE TRAVELLING TEDDY BEAR sogar ein Musik-Video gibt!?! Der Song stammt aus der Feder und das Video wurde produziert und präsentiert von dem Dresdner Künstler und Musiker Reiner Schlag und ist u.a. auf Facebook (https://www.facebook.com/watch/?v=822596432383456) zu sehen. Viel Spaß beim Hören und Gucken! 😊
Text: THE TRAVELLING TEDDY BEAR