Du hast deinen Ball vergessen

Manchmal braucht es keine Worte, um das Herz zu berühren.
Ein einziger Blick auf dieses Bild genügt – und die Tränen beginnen zu fließen. (hk)
👉 Mehr zu dieser ergreifenden Szene finden Sie jetzt auf www.tierfriedhof.net
Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Hamburg, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Tierliebe & Tierschutz, Tiermagazin
Manchmal braucht es keine Worte, um das Herz zu berühren.
Ein einziger Blick auf dieses Bild genügt – und die Tränen beginnen zu fließen. (hk)
👉 Mehr zu dieser ergreifenden Szene finden Sie jetzt auf www.tierfriedhof.net
Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.
Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.