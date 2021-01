Dresden (SN) – Seit Ende Dezember 2020 führen stationäre Pflegeeinrichtungen sowie Krankenhäuser Corona-Schutzimpfungen durch. Ab heute, 11. Januar 2021, können nun Angehörige der Priorisierungsgruppe 1 (höchste Priorität, u. a. über 80-jährige Menschen) individuelle Impftermine beim Deutschen Roten Kreuz vereinbaren, welches mit dem Betrieb der Impfzentren im Freistaat Sachsen beauftragt ist. Eine Anmeldung ist ab heute, 14 Uhr, unter https://sachsen.impfterminvergabe.de möglich.

Um die Abläufe in den Impfzentren zu beschleunigen ist es hilfreich, vorab einen Aufklärungsbogen durchzulesen und einen Anamnesebogen sowie eine Einverständniserklärung auszufüllen. Wer dabei Hilfe und Unterstützung benötigt, kann sich an die geförderten Einrichtungen der Seniorenbegegnung und -beratung in der Landeshauptstadt Dresden wenden. Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter helfen, den Aufklärungsbogen zu verstehen und bieten Unterstützung beim Ausfüllen der Formulare sowie bei der Online-Terminvereinbarung im Impfzentrum. Sie können darüber hinaus über den Ablauf der Impfung informieren, allerdings keine medizinischen oder gesundheitsrechtlichen Aspekte klären. Wer Hilfestellung benötigt, sollte vorab telefonisch einen Termin vereinbaren. Die Öffnungs- und Erreichbarkeitszeiten der Senioreneinrichtungen stehen unter www.dresden.de/senioren oder können über das Seniorentelefon unter 0351-4884800 erfragt werden.

Täglich erhalten die Impfzentren eine bestimmte Anzahl an Impfdosen. Je nach Verfügbarkeit können Impftermine vergeben bzw. die Impfungen durchgeführt werden. In der Priorisierungsgruppe 2 (hohe Priorität) sind dann über 70-jährige Menschen sowie Menschen mit Demenz und in der Priorisierungsgruppe 3 (erhöhte Priorität) über 60-jährige Menschen vorgesehen. Das Impfzentrum in der Landeshauptstadt Dresden befindet sich in der Dresdner Messe. Hier wird die Kassenärztliche Vereinigung mit Ärzten und medizinischem Personal aus Sachsen die Schutzimpfungen durchführen. Nähere Infos stehen unter https://drksachsen.de/impfzentren.html

Weitere Infos zur Corona-Situation und Hilfeangeboten unter www.dresden.de/corona

