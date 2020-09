Saarbrücken – Verkehr: ZKE saniert ab kommenden Dienstag Kanal in der Straße „Kirscheck“ in Dudweiler

Erstellt in

Saarbrücken (SL) – Verkehr: Der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) saniert ab Dienstag, 29. September, den Mischwasserkanal in der Straße „Kirscheck“ in Dudweiler.

Die Arbeiten im Abschnitt zwischen der Einmündung zur Rentrischer Straße und der Straße „Bei Gerstnershaus“ erfolgen unter Vollsperrung. Anlieger können in dringenden Fällen ihre Anwesen in Absprache mit der Bauleitung anfahren. Fußgänger können den Gehweg weiterhin in beide Richtungen nutzen.

Für Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge ist die Zufahrt jederzeit gewährleistet.

Die Kanalarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende November und kosten rund 150.000 Euro. Witterungsbedingt können sie sich verschieben.

