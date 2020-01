Dresden – Johannes-Göderitz-Preis 2019: Ausstellung zum Alten Leipziger Bahnhof noch bis 16. Januar geöffnet

Erstellt in

Dresden (SN) – Noch bis Donnerstag, 16. Januar 2020, können Interessierte die Ausstellung zum studentischen Ideenwettbewerb zum Johannes-Göderitz-Preis 2019 im Atrium des World-Trade Centers (WTC), Freiberger Straße 39, besuchen.

Die Ausstellung ist täglich geöffnet. Kommentare, Hinweise und Anregungen können vor Ort oder per E-Mail an bauleitplanung@dresden.de bis zum Freitag, 24. Januar 2020, abgegeben werden. Aufgrund eines technischen Fehlers war diese Adresse bisher nicht erreichbar. Daher bittet das Stadtplanungsamt, alle bisher versandten Mails erneut an bauleitplanung@dresden.de zu senden.

Die städtebaulichen Entwürfe befassen sich mit Fragen der Stadtentwicklung in der Leipziger Vorstadt. Aufgabe war es, Zukunftsszenarien für ein innerstädtisches Quartier um den Alten Leipziger Bahnhof zu erstellen, die einen Beitrag zur Debatte um das städtische Gemeinwohl leisten. Es sollte aufgezeigt werden, wie eine wachsende Stadt mit einem Bedarf an Wohnungen, Straßen und Infrastruktur künftig plant und baut.

____________________________________

Landeshauptstadt Dresden

Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll