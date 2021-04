Dresden (SN) – Verkehr: Am Sonnabend, 10. April 2021, ist in den Vormittagsstunden zeitweilig mit Verkehrseinschränkungen im Bereich der Messe zu rechnen. Betroffen sind die Zufahrtstraßen Pieschener Allee, Messering und Schlachthofstraße. Grund sind Demonstrationen, die sich gegen den in der Messe stattfindenden Bundesparteitag der AfD richten.

Bürgerinnen und Bürger, die am Sonnabendvormittag einen Termin im Impfzentrum in der Messe vereinbart haben, werden gebeten, sich auf die Verkehrssituation einzustellen und bei ihrer Anreise mehr Zeit einzuplanen.

