Dresden – VIP-Freistart zum Marathon in Dresdens Partnerstadt Columbus – Bewerbungsfrist bis 29. Februar 2020

Dresden (SN) – Hobbyläuferinnen und -läufer aus Dresden können sich für einen VIP-Freistart zum Marathon oder Halbmarathon in der Partnerstadt Columbus, Ohio, bewerben. Neben dem Start am Sonntag, 18. Oktober 2020, gehören auch ein fünftägiger Aufenthalt in einer Gastfamilie und ein umfangreiches Programm vor Ort zum Paket.

Zeitgleich mit dem Marathon in Columbus werden Läufer aus der Partnerstadt beim Dresdner Marathon dabei sein, der ebenfalls am 18. Oktober 2020 stattfindet. Die amerikanischen Gäste werden ebenso in Gastfamilien wohnen und die Region entdecken. Je fünf Läuferinnen bzw. Läufer aus Dresden und Columbus können mit einem Freistart am Lauf in der Partnerstadt teilnehmen.

Organisiert wird der Marathonaustausch von der Landeshauptstadt Dresden und dem Städtepartnerschaftsverein Dresden Sister City, Inc. aus Columbus, gemeinsam mit dem Stammtisch „Dresden-Columbus Marathonaustausch“, Dresden-Marathon sowie Nationwide Children’s Hospital Marathon and Half Marathon. Der Marathonaustausch findet seit 2012 statt.

Einer der Teilnehmer am Columbus Marathon im Vorjahr sagte: „Kaum sind die letzten Töne von Star-Sprangled Banner, der amerikanischen Nationalhymne verklungen, läuten die Kirchenglocken von AC/DC’s ,Hells Bells‘ verheißungsvoll zum Countdown. Noch ist es dunkel, auch wenn sich zwischen den Wolkenkratzern erste Anzeichen eines Sonnenaufganges erahnen lassen. Mit einschießendem Adrenalin und Gänsehaut am ganzen Körper stehe ich zwischen 18 000 anderen Läufern an der Startlinie des ,Nationwide Children´s Hospital Columbus Marathon‘ …“

Ein weiterer Teilnehmer sagte: „Dieses Partnerstädteprogramm ist eine super Möglichkeit, die Verbindung zwischen Dresden und Columbus aufrecht zu erhalten und bietet für alle Lauffieberangesteckten unter uns eine tolle Chance.“

Die Details zum Columbus Marathon/Halbmarathon:

Wer:

Dresdnerinnen und Dresdner ab 18 Jahren

Was:

Teilnahme am Columbus Marathon/Halbmarathon als Repräsentant/-in von Dresden

Wann:

Lauf am 18. Oktober 2020 – Aufenthalt in Columbus vom 15. bis 20. Oktober 2020

Wo:

Columbus, Ohio (USA), Hauptstadt des Bundesstaates Ohio im Mittleren Westen der USA

Das erwartet Sie

– Freistart zum Lauf in Columbus Marathon oder Halbmarathon

– Zugang zum VIP-Zelt des Marathons

– Unterkunft in einer Gastfamilie für fünf Nächte

– Empfang durch den Städtepartnerschaftsverein Dresden Sister City, Inc.

Das brauchen Sie

– gültiger Reisepass

– Reisekosten und sonstige Kosten vor Ort

– Interesse und Freude am Austausch mit der Partnerstadt

Bewerbungsschluss: 29. Februar 2020

Mehr Informationen und Berichte ehemaliger Teilnehmer sind unter www.dresden.de/europa/aktuelles zu finden.

Landeshauptstadt Dresden

Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll