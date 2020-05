Eisenach – Coronavirus-Aktuell vom 04.05.2020: Weitere Lockerungen des öffentlichen Lebens – auch in Eisenach

Kontaktbeschränkungen bis 25. Mai verlängert.

Eisenach (TH) – Die Thüringer Landesregierung hat weitere Lockerungen des öffentlichen Lebens beschlossen, die ab dem 4. Mai auch in Eisenach gelten.

Nach wie vor gilt:

* Abstand halten (mindestens 1,5 Meter),

* Hygienemaßnahmen einhalten,

* Mitglieder eines Haushalts dürfen sich gemeinsam mit maximal einer haushaltsfremden Person drinnen oder draußen aufhalten (gilt vorerst bis 25. Mai).

Neue Regelungen:

* An Gottesdiensten und sonstigen religiösen Zusammenkünften können im Ausnahmefall in geschlossenen Räumen mehr als 30 Personen teilnehmen. Die Vorlage eines Hygiene- und Schutzkonzeptes ist erforderlich.

* Trauerfeiern sind auch in geschlossenen Räumen gestattet.

* Klarstellung, dass auch auf Mund-Nasen-Bedeckungen verfassungsfeindliche Kennzeichen verboten sind.

* Öffnung von Spielplätzen.

* Öffnung von Musik- und Jugendkunstschulen für Individualunterricht und Unterricht in Kleinstgruppen bei entsprechenden Hygienekonzepten.

* Ermöglichung von Individualsport auf Freiluftanlagen.

* Streichung der 800m²-Regelung im Einzelhandel.

* Öffnung von Kosmetik- und Nagelstudios bei Einhaltung strenger Hygiene- und Schutzkonzepte.

* Öffnung von Fußpflegeangeboten bei Einhaltung strenger Hygiene- und Schutzkonzepte.

* Öffnung von Fahrschulen für den theoretischen Unterricht und die praktische Ausbildung für Moped- und Motorradführerscheine bei Einhaltung strenger Hygiene- und Schutzkonzepte.

* Öffnung von medizinischen Angeboten wie Physio- und Ergotherapien auch ohne medizinisches Attest/Rezept.

* Klarstellung, dass Seelsorgern Zutrittsrechte zu gewähren sind.

* Schrittweise Öffnung von Bildungseinrichtungen.

Für alle Bereiche gilt, dass die Erstellung und Einhaltung von Schutzkonzepten und Hygieneregeln grundlegend ist. Die Angebote können, müssen aber nicht öffnen. Eine Öffnung kann erst erfolgen, wenn Schutzkonzepte umgesetzt werden können. Daran wird aktuell in der Eisenacher Stadtbibliothek, der Volkshochschule sowie der Musikschule Johann Sebastian Bach gearbeitet.

Die Eisenacher Spielplätze sind seit heute, 4. Mai, wieder geöffnet. Entsprechende Schilder weisen darauf hin, dass die allgemeinen Hygienemaßnahmen eingehalten werden müssen. Personen auf dem Spielplatz haben voneinander Abstand zu halten (mindestens 1,5 Meter) und sollen bitte die Husten- und Nießetikette beachten (Husten und Niesen nur in die Armbeuge).

Die Verordnung sowie die Änderungen sind hier nachzulesen: eisenach.de.

‎

***

Janina Walter

Stadtverwaltung Eisenach