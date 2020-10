Eisennach – Verkehr: HINWEIS AUF KURZFRISTIGE STRASSENSPERRUNGEN

Eisennach (TH) – Verkehr: Die Straße „Zum Gründchen“ muss im Zeitraum 22. bis 30. Oktober im Bereich der Hausnummer 13 gesperrt werden. Dort wird ein neuer Gasanschluss gelegt. Die Straße kann jeweils bis zur Baustelle als Sackgasse befahren werden.

Am Donnerstag, 29. Oktober, wird im Zeitraum 11 bis 14 Uhr in der Straße Am Ramsberg (Höhe Hausnummern 32 bis 34) ein Kran zur Lieferung von Baumaterial gestellt. Die Straße ist aus beiden Richtungen bis zum gesperrten Bereich als Sackgasse befahrbar.

***

