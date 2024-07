FW Düren: Zimmerbrand in Birkesdorf, ein Bewohner gerettet.

Zimmerbrand in Birkesdorf, Düren (ots) – Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Düren zu einem Wohnungsbrand mit einer Person in Gefahr, in einem Mehrfamilienhaus in Birkesdorf, alarmiert.

In der Brandwohnung wurde eine Person angefunden und durch die Feuerwehr in das Freie gerettet. Die Person blieb unverletzt. Weitere Personen waren nicht gefährdet.

Es brannten in einem Zimmer Einrichtungsgegenstände. Dieser Brand konnte schnell gelöscht werden. Nach der Brandbekämpfung waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen erforderlich.

Die Feuerwehr Düren und der Rettungsdienst waren mit 40 Einsatzkräften 1,5 Stunden vor Ort.