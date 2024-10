Historische Ereignisse am 1. Oktober

Am heutigen Tag, dem 1. Oktober, blicken wir auf eine Vielzahl historisch bedeutsamer Ereignisse zurück. Besonders hervorzuheben ist die Gründung der Siemens AG im Jahr 1847, die den Grundstein für die technologische Entwicklung Deutschlands und Europas legte. Die Bedeutung dieser Ereignisse zeigt sich in den fortwährenden Auswirkungen, die sie auf unsere heutige Gesellschaft haben.

959: Entstehung Englands

Nach dem Tod von Eadwig wird Edgar der Friedfertige auch in Wessex als Herrscher anerkannt und somit König von ganz England. Diese Einigung gilt als wichtiger Schritt zur Entstehung des vereinten Königreichs.

1847: Gründung der Siemens AG

Die heutige Siemens AG wird als „Telegraphen Bau-Anstalt von Siemens & Halske“ in Berlin gegründet. Dieses Unternehmen entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem der weltweit führenden Technologiekonzerne.

1856: Gründung des Langenscheidt Verlags

In Berlin wird der Langenscheidt Verlag gegründet. Der Verlag hat sich vor allem mit seinen Wörterbüchern und Sprachlernmaterialien einen Namen gemacht und gehört zu den wichtigsten Medienunternehmen in Deutschland.

1881: Erstes Elektrizitätswerk in Godalming

Der Fluss Wey speist das erste Elektrizitätswerk der Welt in Godalming, England. Es ist das erste Mal, dass Wechselstrom zur Straßenbeleuchtung genutzt wird und markiert den Beginn der Elektrifizierung.

1885: Einführung der Unfallversicherung in Deutschland

Mit Inkrafttreten des Unfallversicherungsgesetzes nehmen die Berufsgenossenschaften ihre Arbeit auf. Damit wird in Deutschland ein bedeutender Grundstein für den Arbeitsschutz gelegt.

1891: Eröffnung der Stanford University

In Kalifornien wird die Stanford University eröffnet, die heute zu den renommiertesten Hochschulen der Welt zählt und zahlreiche bedeutende Persönlichkeiten hervorgebracht hat.

1903: Patent auf die Isolierkanne

Reinhold Burger erhält in Deutschland das Patent auf die von ihm erforschte Isolierkanne. Später wird das Produkt unter dem Namen „Thermoskanne“ weltweit bekannt und in Serie produziert.

1907: Einführung von Kraftfahrzeugkennzeichen

Im Deutschen Reich werden einheitliche Kraftfahrzeugkennzeichen eingeführt. Diese Maßnahme stellt einen bedeutenden Schritt in der Regulierung des aufkommenden Automobilverkehrs dar.

1927: Arbeitslosenversicherung in Deutschland

Das deutsche Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung tritt in Kraft und bildet den Grundstein für den sozialen Schutz von Arbeitslosen in Deutschland.

1935: Reichsnaturschutzgesetz

Das Reichsnaturschutzgesetz tritt in Kraft und regelt den Naturschutz im nationalsozialistischen Deutschland. Es ist eines der ersten umfassenden Naturschutzgesetze weltweit.

1946: Ende der Nürnberger Prozesse

Mit dem zweiten Tag der Urteilsverkündung enden die Nürnberger Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs. Diese Prozesse markieren einen Meilenstein in der Aufarbeitung der NS-Verbrechen.

1948: Einführung der AHV in der Schweiz

Die Schweiz führt die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) ein. Diese Sozialversicherung ist eine der ältesten noch bestehenden Systeme ihrer Art.

1956: Erweiterung der Tagesschau

Die ARD beginnt mit der werktäglichen Ausstrahlung der Tagesschau, die bisher nur dreimal pro Woche gesendet wurde. Damit etabliert sich die Nachrichtensendung als feste Größe im deutschen Fernsehen.

1957: Contergan-Skandal

Das Unternehmen Grünenthal bringt das Medikament Contergan auf den Markt. In den Folgejahren stellt sich heraus, dass der Wirkstoff Thalidomid bei Schwangeren zu schweren Fehlbildungen bei Neugeborenen führt.

1958: Elvis Presley in Deutschland

Der Rock-’n‘-Roll-Sänger Elvis Presley trifft im Rahmen seines Wehrdienstes bei der US-Armee in Deutschland ein und begeistert zahlreiche Fans auch in Europa.

1969: Die Concorde durchbricht die Schallmauer

Die Concorde, das zweite zivile Überschallflugzeug, durchbricht als Nachfolger der Tupolew Tu-144 die Schallmauer und revolutioniert damit den zivilen Luftverkehr.

1971: Eröffnung des Walt Disney World Resorts

Roy Oliver Disney eröffnet in Orlando, Florida, das Walt Disney World Resort. Der Vergnügungspark ist eine Hommage an seinen verstorbenen Bruder Walt Disney und wird schnell zu einer der bekanntesten Touristenattraktionen der Welt.

1980: Ende der Kronzucker-Entführung

In Italien endet die Entführung der Kinder des Fernsehjournalisten Wilhelm Kronzucker nach 68 Tagen mit deren Freilassung, nachdem ein Lösegeld gezahlt wurde.

1982: Helmut Kohl wird Bundeskanzler

Helmut Kohl löst Helmut Schmidt als Bundeskanzler ab, nachdem ein konstruktives Misstrauensvotum erfolgreich war. Damit beginnt die Ära Kohl, die Deutschland für die nächsten 16 Jahre prägen wird.

1996: Gründung des Internationalen Seegerichtshofs

In Hamburg wird der Internationale Seegerichtshof gegründet. Dieser spielt eine zentrale Rolle bei der Lösung von Konflikten im internationalen Seerecht.

2002: USA kehren zur UNESCO zurück

Die USA treten erneut der UNESCO bei und sichern der Organisation damit eine wichtige finanzielle und politische Unterstützung, nachdem sie 1984 ausgetreten waren.

2017: Ehe für alle in Deutschland

In Deutschland tritt ein Gesetz in Kraft, das gleichgeschlechtlichen Paaren die Ehe erlaubt. Dies ist ein bedeutender Schritt in Richtung Gleichberechtigung und Anerkennung.

Mit diesen historischen Ereignissen zeigt sich, wie die Vergangenheit unsere Gegenwart und Zukunft prägt. Jeder 1. Oktober bietet dabei einen spannenden Einblick in die Geschichte.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt