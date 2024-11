FW-NE: Brand Kleingartenanlage Neuss-Meertal – Eine leichtverletzte Person

Posted in

Brand Kleingartenanlage Neuss-Meertal, Neuss (ots) – Am 09.11.2024 wurde die Feuerwehr um 00:46 Uhr zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in Neuss-Meertal gerufen. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte den Feuerschein sehen. Bei Eintreffen stellte sich heraus, dass eine Hütte bereits im Vollbrand stand und das Feuer auf weitere Gebäude übergegriffen hatte.

Der Besitzer der betroffenen Hütte wurde vor Ort angetroffen. Er hatte sich bei eigenen Löschversuchen Brandverletzungen zugezogen und wurde zur Kontrolle dem Rettungsdienst übergeben. Der Brand wurde von mehreren Teams von zwei Seiten bekämpft, wobei zeitweise parallel vier Löschrohre eingesetzt wurden. Da die Hütte unterkellert war, zogen sich die Löscharbeiten in die Länge. Der Keller konnte wegen Einsturzgefahr nicht mehr betreten werden und wurde daher komplett mit Schaum geflutet, um das Feuer endgültig zu löschen.

Nach rund drei Stunden Einsatzdauer mit 25 Einsatzkräften konnte die Einsatzstelle verlassen werden. Gegen 07:51 Uhr wurde die Feuerwehr jedoch erneut alarmiert, da es an der alten Einsatzstelle wieder zu einer Rauchentwicklung kam. Diese Glutnester wurden von einem Team abgelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.