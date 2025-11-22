Gendern spaltet das Land – warum immer mehr Menschen genug davon haben – Der jüngste Aufreger um Andreas Gabalier und die österreichische Bundeshymne zeigt erneut, wie tief das Thema Gendern die Gesellschaft spaltet. Während einige Sprachformen politisch verordnet oder institutionell empfohlen werden, lehnen viele Bürger sie aus Überzeugung ab. Die Debatte berührt ein sensibles Feld: Sprache, Identität und das Bedürfnis nach klarer Kommunikation. Der aktuelle Hymnen-Streit ist ein Beispiel dafür, wie weit der Konflikt inzwischen reicht.
Alte und neue Fassung der österreichischen Bundeshymne
Die Diskussion entzündet sich vor allem an einer zentralen Zeile der Hymne:
Alte, jahrzehntelang gesungene Fassung:
„Heimat bist du großer Söhne“
Neue, seit 2012 offiziell gültige Fassung:
„Heimat großer Töchter und Söhne“
Die Änderung wurde politisch beschlossen, um Frauen explizit einzubeziehen. Seitdem polarisiert sie stark – nicht nur in Österreich.
Andreas Gabalier und seine Haltung zur Hymne
Andreas Gabalier hat mehrfach erklärt, dass er die alte Version bevorzugt. Seine wesentlichen Aussagen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
-
In einer Instagram-Story zum EM-Auftakt schrieb er:
„Ein ganz klares ‚Heimat bist du großer Söhne‘ – Tradition hat Bestand!“
-
Er betonte seit Jahren, dass er die Hymne so in der Schule gelernt habe und „keinen Grund sehe, sie anders zu singen“.
-
Kritische Reaktionen nennt er sinngemäß übertrieben. Für ihn sei die alte Formulierung Teil seiner kulturellen Identität.
-
Als er 2014 beim Formel-1-Rennen in Spielberg die alte Hymne sang, verteidigte er sich mit der Aussage, die Änderung sei für ihn „nicht authentisch“ und „kein natürlicher Sprachgebrauch“.
Seine Haltung bringt regelmäßig Zustimmung von Traditionalisten – und ebenso regelmäßige Empörung von Befürwortern gendergerechter Sprache.
Begriffserklärung: Was bedeutet Gendern überhaupt?
Unter Gendern versteht man sprachliche Eingriffe, die geschlechtliche Vielfalt sichtbar machen sollen. Dazu gehören Doppelnennungen, Gendersternchen, Doppelpunkte, Unterstriche oder Binnen-Is. Ziel ist eine inklusive Sprache, die alle Geschlechter berücksichtigt. Kritiker werfen dieser Entwicklung jedoch vor, Sprache zu verkomplizieren und ideologisch zu überfrachten.
Gesetzlicher Rahmen: Gibt es eine Gender-Pflicht?
In Deutschland existiert keine gesetzliche Verpflichtung zu gendergerechter Sprache. Behörden, Universitäten und Medienhäuser haben teilweise eigene Richtlinien eingeführt, aber auch diese werden immer häufiger infrage gestellt. Öffentliche Stellen dürfen Bürger nicht zum Gendern verpflichten, und Gerichte haben mehrfach klargestellt, dass Bürger Anspruch auf eine verständliche, klare Sprache haben. Eine gesetzliche Grundlage, die Genderformen verbindlich machen würde, gibt es nicht.
Kritik am Gendern: Warum lehnen so viele es ab?
Viele Menschen stören sich vor allem an drei Punkten:
-
Unnatürliche Lesbarkeit
Genderformen wirken für viele sperrig und zerstören den Sprachfluss.
-
Eingriff in die Freiheit der Sprache
Kritiker verstehen Sprache als gewachsenen Bestandteil der Kultur, der nicht künstlich normiert werden sollte.
-
Fehlender Nutzen
Studien zeigen bislang keinen belegbaren Zusammenhang zwischen Genderformen und tatsächlicher gesellschaftlicher Gleichberechtigung.
-
Spaltung statt Einheit
Die Debatte führt zu Ideologisierung, Sprachpolizei und moralischen Abwertungen – statt zu echter Verständigung.
Ein Beispiel dafür zeigt der aktuelle Aufreger um die österreichische Bundeshymne: Selbst kleine Textänderungen können gesellschaftliche Gräben sichtbar machen, wenn sie ohne breite Zustimmung eingeführt werden.
Für wen wird gegendert? Der Kern der Sprachkontroverse
Ein zentraler Teil der Gender-Debatte dreht sich um Menschen, die sich nicht eindeutig als Mann oder Frau sehen. Befürworter des Genderns argumentieren, dass Sternchen, Doppelpunkte oder Unterstriche notwendig seien, um diese Menschen sprachlich sichtbar zu machen. Doch hier liegt ein entscheidender Konflikt: Es geht dabei um eine sehr kleine Minderheit: Laut verschiedenen Studien ordnen sich nur etwa 0,3 bis 1 Prozent der Bevölkerung keinem der beiden biologischen Geschlechter zu. Für diese Gruppe sollen sprachliche Sonderformen geschaffen werden, während die überwältigende Mehrheit der Menschen weiterhin eine klare, gewachsene Sprache bevorzugt.
Sprache wird damit zum Stellvertreter für Identitätsfragen, die weit über Grammatik hinausgehen. Doch Sprache löst keine Identitätskrisen – und sie schafft keine Gleichberechtigung. Viele Menschen empfinden die neuen Formen als künstlich, schwer lesbar und ideologisch aufgeladen. Gerade deshalb lehnen sie sie ab. Sie fühlen sich nicht besser angesprochen, sondern eher überfahren.
Das führt zu einer wachsenden Spaltung: Auf der einen Seite stehen Aktivisten, die Sprache politisch neu ordnen wollen, auf der anderen Seite die Mehrheit der Bevölkerung, die klare, natürliche und gewachsene Sprache bevorzugt. Die Genderdebatte zeigt eindrücklich, dass das Bedürfnis nach Verständlichkeit größer ist als der Wunsch nach sprachpolitischen Experimenten.
Aktuelle Entwicklungen: Trendwende gegen das Gendern
Viele Medien, Behörden und Städte distanzieren sich zunehmend von extremen Genderformen. Manche Fernsehsender verzichten wieder bewusst auf Sonderzeichen, um Leser- und Zuschauerfrust zu vermeiden. Der Trend geht klar zurück zur Standardsprache.
Mögliche Folgen für Gesellschaft und Medien
Ob in Hymnen, Behördenbriefen oder Nachrichtenportalen – wenn Sprache zu einem politischen Werkzeug wird, geht Vertrauen verloren. Bürger erwarten Klarheit, Orientierung und Transparenz, nicht ideologische Symbolpolitik. Die Genderdebatte zeigt, wie schnell gesellschaftliche Themen in eine moralische Schieflage geraten können. Am Ende steht eine einfache Frage: Muss Sprache verändert werden, oder muss die Gesellschaft andere Wege finden, echte Gleichberechtigung zu fördern?
Fazit: Warum genderfreie Sprache wichtig bleibt
Die Mehrheit der Menschen möchte eine Sprache, die verständlich, neutral und frei von politischem Druck ist. Sprache darf nicht zu einem Experimentierfeld werden, abhängig von Trends oder Aktivismus. Die aktuelle Diskussion erinnert daran, wie wertvoll klare Kommunikation ist – und wie gefährlich es wird, wenn Sprache zu einem politischen Kampffeld verkommt. Die Auseinandersetzung um das Gendern zeigt deutlicher denn je: Sprache verbindet, wenn man sie lässt. (hk)
Quellen: ORF, Die Presse, Focus Online, Welt, Bunte, FNP