Görlitz – Schuppenbrand Niesky, Schleiermacherstraße in Kleingartenanlage

26.12.2021, 12:20 Uhr

Görlitz (SN) – Sonntagmittag kam es zu einem Brand eines Schuppens in einer Kleingartenanlage in Niesky.

Ein Gartenbesitzer betrieb im Geräteschuppen einen Heizlüfter. Diesen stellte er sehr nah an einer Schuppenwand auf. In der Folge kam es zum Brandausbruch im Umfeld dieses Heizlüfters. Als der Besitzer das Feuer bemerkte, stand der Geräteschuppen bereits in Flammen.

Durch eigene Löschversuche zog sich der 68-Jährige eine Rauchgasvergiftung zu, welche in einem Krankenhaus behandelt wird. Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Niesky, See, Stannewisch, Kosel und Ödernitz konnten ein Übergreifen der Flammen auf andere Gartenlauben verhindern.

Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 10.000 Euro beziffert. (cf)

Polizei Görlitz