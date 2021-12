Würzburg – Hinweis zur Christbaumabfuhr im Januar 2022

Würzburg (BY) – In einer Sonderaktion holen „Die Stadtreiniger“ in der Zeit vom 10.01.2022 bis zum 20.01.2022 die ausgedienten Weihnachtsbäume ab.

Die Weihnachtsbäume müssen am entsprechenden Abfuhrtag bis 7.00 Uhr morgens am Straßenrand bereitgestellt werden.

Die Bäume werden an das Kompostwerk in der Kitzinger Straße angeliefert, dort zerkleinert und der Kompostierung zugeführt. Aus diesem Grund dürfen keine künstlichen Dekorationsstoffe, Kerzen, Lametta, Metallteile o. ä. mehr am Weihnachtsbaum angebracht sein.

Im folgenden sind die Abfuhrtermine für die Weihnachtsbäume nach den Abfuhrbezirken aufgeführt.

1. Woche vom 10. bis 13. Januar 2022

Montag: 10.01.2022 Steinbachtal, Heuchelhof, Heuchelhof1 (innerhalb des Straßburger Rings) und Rottenbauer;

Dienstag: 11.01.2022 Sanderau und Altstadt;

Mittwoch: 12.01.2022 Grombühl und Lindleinsmühle;

Donnerstag: 13.01.2022 Lengfeld

2. Woche vom 17. bis 20. Januar 2022

Montag: 17.01.2022 Frauenland;

Dienstag: 18.01.2022 Heidingsfeld

Mittwoch: 19.01.2022 Versbach, Zellerau und Mainviertel;

Donnerstag: 20.01.2022 Ober-/Unterdürrbach, Dürrbachau mit Hafen

Weihnachtsbäume, die nicht ordnungsgemäß (z.B. mit Lametta) oder verspätet bereitgestellt werden, können nur kostenpflichtig abgeholt werden.

Christian Weiß

FA Presse, Kommunikation und LoB

-Leiter Pressestelle-

Stadt Würzburg

Rückermainstraße 2, 97070 Würzburg