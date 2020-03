Graz / Österreich – VHS Steiermark VHS stellt den Betrieb ein

Erstellt in

Graz / Österreich – Aus Rücksichtnahme auf die Gesundheit unserer Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, Kursleiterinnen und Kursleiter sowie Beschäftigten werden die VHS-Kurse ab Montag steiermarkweit eingestellt.

Aufgrund der aktuellen Situation stellt die Volkshochschule Steiermark zwischen 16. März und inkl. 14 April 2020 den Kursbetrieb ein. Die Kurse werden voraussichtlich auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. „Wir sind aber natürlich telefonisch erreichbar“, so die beiden VHS-Geschäftsführer Christine Sudy und Martin Bauer. Bei Fragen können sich die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer direkt an ihre VHS-Zweigstelle vor Ort oder an 05 7799-5000 wenden.

Alle Informationen finden Sie unter www.akstmk.at/coronavirus

