Hamburg – Corona-Aktuell 12.01.2022: Weitere Impftermine für Corona-Schutzimpfung der Kinder von 5 bis 11 Jahren im städtischen Impfzentrum buchbar

5.000 zusätzliche Termine werden im Laufe des Tages im Terminbuchungstool verfügbar sein und sukzessive freigeschaltet.

Hamburg – Für Kinder wird ein spezieller Impfstoff verwendet. Aufgrund einer nun eingegangenen Lieferung können weitere Termine angeboten werden. Es handelt sich erst um die zweite Lieferung dieses Impfstoffes, die Hamburg erhalten hat.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung für Kinder im Alter von 5–11 Jahren in Fällen, in denen Vorerkrankungen ein erhöhtes Risikos für einen schweren Verlauf der COVID-19- Erkrankung bedingen, sowie Kindern, in deren Umfeld sich Angehörige oder andere Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf befinden. Eine allgemeine Empfehlung gibt es nicht. Die COVID-19-Impfung kann jedoch auch bei 5 –11-jährigen Kindern ohne Vorerkrankungen bei individuellem Wunsch von Kindern und Eltern bzw. Sorgeberechtigten nach ärztlicher Aufklärung erfolgen

5- bis 11-jährige Kinder erhalten eine Corona-Schutzimpfung in Kinderarztpraxen. Darüber hinaus stehen Impftermine in ausgewählten Krankenhäusern und einem eigens eingerichteten Kinder-Impfzentrum zur Verfügung. Die Termine für dieses Kinderimpfzentrum werden über ein separates Terminbuchungstool vergeben. Der direkte Link kann unter www.hamburg.de/corona-impfung aufgerufen werden.

Die Impfungen im Kinder-Impfzentrum werden ausschließlich nach einem im Vorfeld vereinbarten Termin, jeweils dienstags bis donnerstags sowie samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr in der Pasmannstraße 1 in der Hamburger Neustadt durchgeführt.

Wer einen Termin gebucht hat und nicht benötigt, wird gebeten, den nicht benötigten Termin zu stornieren. Die Kapazitäten können so für andere verfügbar gemacht und wieder für die Buchung freigegeben werden.

Verlässliche Informationen zur Impfung bei Kindern sind abrufbar unter

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Faktenblaetter/COVID-19-Kinder-Jugendliche.pdf?__blob=publicationFile

