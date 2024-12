Haseloff zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt

Posted in

Zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am gestrigen Tag erklärt Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff:

„Über den menschenverachtenden Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt bin ich tief entsetzt. Eine solche Tragödie an einem Ort, an dem Familien und Freunde voller Vorfreude auf das Fest gemeinsam schöne Stunden verbringen wollten, macht fassungslos. Meine Gedanken sind bei den Opfern des Attentats und ihren Angehörigen. Ihnen muss nun unsere ganze Unterstützung und Hilfe gelten. Ich hoffe insbesondere, dass die vielen Verletzten genesen werden und es keine weiteren Todesopfer zu beklagen gibt. Ich werde mich dafür einsetzen, dass dieses Verbrechen umfassend aufgeklärt wird. Das sind wir den Opfern schuldig und das erwarten zurecht auch die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land.“

Aktuelle Informationen bieten wir Ihnen auch auf der zentralen Plattform des Landes www.sachsen-anhalt.de, in den sozialen Medien über X, Instagram, YouTube sowie LinkedIn.

***

Text: Knut Wachsmann, Referatsleiter Pressearbeit, Reden – Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt