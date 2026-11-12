Rückblick Corona in Deutschland: Drei Jahre Ausnahmezustand, Milliarden für Masken und die Frage nach der Verantwortung – Historischer Rückblick und politische Aufarbeitung | Stand: 12. November 2026
Als Ende 2019 in China erste Fälle einer bis dahin unbekannten Lungenerkrankung auftraten, ahnte kaum jemand, welche Folgen das neuartige Coronavirus für Deutschland und die Welt haben würde. Wenige Monate später bestimmten Kontaktverbote, Schulschließungen, Ausgangsbeschränkungen und Maskenpflichten den Alltag von Millionen Menschen. Unternehmen mussten schließen, Familien wurden getrennt, Krankenhäuser standen unter enormem Druck.
Mehr als drei Jahre später endeten am 8. April 2023 die letzten bundesweit geltenden Corona-Maskenpflichten. Was über lange Zeit als notwendige Schutzmaßnahme vorgeschrieben gewesen war, wurde damit weitgehend wieder zur individuellen Entscheidung. Die gesundheitliche Gefährdung war allerdings nicht über Nacht verschwunden.
Doch während die gesetzlichen Beschränkungen ausliefen, blieben zahlreiche Fragen offen: Waren alle Maßnahmen verhältnismäßig? Welche Einschränkungen waren wirksam, welche verursachten vermeidbare Schäden? Wer trägt die Verantwortung für die milliardenschwere Beschaffung von Schutzmasken, von denen ein erheblicher Teil niemals verwendet wurde?
Besonders die Maskengeschäfte des Bundesgesundheitsministeriums unter dem damaligen Minister Jens Spahn (CDU) beschäftigen Politik, Justiz und Bundesrechnungshof noch Jahre nach dem Ende der Pandemie.
Die Corona-Bilanz: Milliarden Masken und Milliarden Euro
Beschaffte Schutzmasken des Bundes
5,8 Mrd.
Angabe des Bundesrechnungshofs, gerundet
5,9 Mrd. €
Bundesbeschaffung 2020
ca. 3 Mrd.
Bestätigter Stand August 2025
1,7 Mrd.
Rund 30 Prozent der Beschaffung
Die Zahlen zeigen die Dimension eines Beschaffungsvorgangs, dessen Folgen bis heute nachwirken. Der Bundesrechnungshof kritisierte schon im März 2024, dass Schutzmasken weit über den tatsächlichen Bedarf hinaus eingekauft worden seien. Die Bundesregierung verwies dagegen auf die unberechenbare Versorgungslage im Frühjahr 2020 und die Notwendigkeit, ausreichend Reserven vorzuhalten.
Chronologie: Wie sich das Coronavirus in Deutschland ausbreitete
Die Geschichte der Corona-Pandemie beginnt nicht erst mit dem ersten Lockdown im März 2020. Bereits Monate zuvor hatten Wissenschaftler die Ausbreitung eines neuen Krankheitserregers beobachtet.
Die wichtigsten Ereignisse von 2019 bis 2023
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31. Dezember 2019 – Erste offizielle Meldungen aus China
Chinesische Behörden informieren die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über eine Häufung ungewöhnlicher Lungenentzündungen in Wuhan. Später wird das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 als Ursache identifiziert.
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27. Januar 2020 – Erster bestätigter Corona-Fall in Deutschland
Bei einem Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto in Bayern wird erstmals eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachgewiesen.
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30. Januar 2020 – Internationaler Gesundheitsnotstand
Die WHO erklärt den Ausbruch zur gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite.
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11. März 2020 – Die WHO erklärt Corona zur Pandemie
Das Virus hat sich inzwischen weltweit verbreitet. Auch in Deutschland steigen die Infektionszahlen deutlich an.
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16. bis 22. März 2020 – Deutschland geht in den ersten Lockdown
Schulen, Kitas, Geschäfte und zahlreiche öffentliche Einrichtungen schließen. Ab dem 22. März werden weitreichende Kontaktbeschränkungen vereinbart.
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April 2020 – Einführung der Maskenpflicht
Die Bundesländer führen schrittweise eine Maskenpflicht unter anderem beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr ein. Bis Ende April gelten entsprechende Regelungen bundesweit.
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2. November 2020 – Zweiter Teil-Lockdown
Gastronomie, Freizeit- und Kultureinrichtungen müssen erneut schließen. Ab dem 16. Dezember folgen weitere Verschärfungen.
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27. Dezember 2020 – Beginn der Impfkampagne
In Deutschland beginnen die ersten Impfungen gegen COVID-19, zunächst vorrangig für besonders gefährdete Menschen.
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23. April 2021 – Bundesnotbremse tritt in Kraft
Bundesweit einheitliche Einschränkungen werden bei hohen Inzidenzen möglich, einschließlich nächtlicher Ausgangsbeschränkungen.
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25. November 2021 – Nationale epidemische Lage endet
Die vom Bundestag festgestellte epidemische Lage von nationaler Tragweite läuft aus. Andere Schutzmaßnahmen bleiben auf veränderter Rechtsgrundlage möglich.
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2. April 2022 – Weitreichende Lockerungen
Der Großteil der allgemeinen Maskenpflichten in Geschäften und anderen öffentlichen Bereichen entfällt, wobei einzelne Bundesländer zusätzliche Regelungen zeitweise beibehalten.
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2. und 3. Februar 2023 – Weitere Entspannung
Am 2. Februar endet die bundesweite Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr. Am 3. Februar senkt das Robert Koch-Institut die Gefährdungseinschätzung von „hoch“ auf „moderat“.
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8. April 2023 – Letzte bundesweite Maskenpflichten enden
Die verbliebenen gesetzlichen Maskenvorgaben für Besucher von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie Patienten und Besucher von Arztpraxen laufen aus.
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5. Mai 2023 – WHO beendet den internationalen Gesundheitsnotstand
Die WHO erklärt die gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite für beendet. COVID-19 bleibt jedoch weiterhin eine Infektionskrankheit mit gesundheitlichen Risiken.
Quellen: RKI, Bundesgesundheitsministerium, Sachverständigenausschuss zur Evaluation der Corona-Maßnahmen und WHO.
Lockdowns, Kontaktverbote und Schulschließungen: Ein Land im Ausnahmezustand
Die einschneidendsten Maßnahmen trafen die Bevölkerung in den Jahren 2020 und 2021.
Zeitweise durften sich Menschen nur mit Angehörigen eines weiteren Haushalts treffen. Besuche in Pflegeheimen waren erheblich eingeschränkt. Restaurants, Hotels, Fitnessstudios und Veranstaltungsbetriebe mussten über längere Zeit schließen.
Besonders gravierend waren die Folgen für Kinder und Jugendliche. Über Wochen fand kein regulärer Präsenzunterricht statt. Stattdessen bestimmten Distanzlernen, Wechselunterricht und eingeschränkte Freizeitmöglichkeiten den Alltag.
Auch die Wirtschaft geriet unter Druck. Während zahlreiche Unternehmen von staatlichen Hilfsprogrammen und Kurzarbeitergeld profitierten, verloren Selbstständige und Betriebe erhebliche Einnahmen. Besonders betroffen waren Gastronomie, Tourismus, Kultur und die Veranstaltungsbranche.
Die politischen Entscheidungen standen dabei stets im Spannungsfeld zwischen dem Schutz vor einer neuartigen Infektionskrankheit und den Grundrechten der Bürger.
Das Bundesverfassungsgericht bestätigte im November 2021 wesentliche Bestandteile der sogenannten Bundesnotbremse als verfassungsgemäß. Zugleich stellte es ausdrücklich fest, dass Schulschließungen schwerwiegende Eingriffe in das Recht auf schulische Bildung darstellten. Entscheidend für die verfassungsrechtliche Bewertung war die damalige Gefahrenlage und der damalige Erkenntnisstand.
Die gerichtliche Bestätigung einzelner Maßnahmen bedeutet allerdings nicht, dass sämtliche politischen Entscheidungen rückblickend zweckmäßig oder frei von Fehlern waren.
Maskenpflicht: Vom Mangelartikel zum Milliardenüberschuss
Zu Beginn der Pandemie waren medizinische Schutzmasken weltweit knapp. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen benötigten dringend persönliche Schutzausrüstung.
Auch die Bundesregierung musste unter hohem Zeitdruck reagieren. Lieferketten waren unterbrochen, internationale Märkte angespannt und der weitere Verlauf der Pandemie schwer einzuschätzen.
Das Bundesgesundheitsministerium unter Jens Spahn übernahm deshalb eine zentrale Rolle bei der Beschaffung.
Insgesamt wurden nach Feststellungen des Bundesrechnungshofs rund 5,7 bis 5,8 Milliarden Schutzmasken für etwa 5,9 Milliarden Euro eingekauft.
Eine gewaltige Menge, die sich später als erheblich größer als der tatsächlich ausgeschöpfte Bedarf erwies.
Was geschah mit den gekauften Masken?
Verbleib der rund 5,8 Milliarden bundesweit beschafften Masken, gerundet, Stand August 2025
Die Mengenangaben sind gerundet. Die letzte Kategorie ist eine rechnerische Restgröße und keine gesondert bestätigte Verwendungsart.
Bereits im Jahr 2023 wurden nach Angaben des Bundesrechnungshofs etwa 1,2 Milliarden Masken wegen abgelaufener Haltbarkeitsdaten vernichtet.
Bis August 2025 stieg die Zahl der vernichteten Masken auf ungefähr drei Milliarden. Eine Antwort der Bundesregierung vom September 2025 bestätigte, dass rund drei Milliarden Masken einer Verwertung zugeführt worden waren. Im Februar 2026 wurde erneut über diese Größenordnung berichtet.
Damit war bereits mehr als jede zweite vom Bund beschaffte Schutzmaske vernichtet worden.
Weitere Bestände waren für eine Entsorgung vorgesehen. Ein abschließend bestätigter Vernichtungsstand für November 2026 lässt sich aus den bisher veröffentlichten Angaben nicht sicher ableiten.
Die Vernichtung selbst kostete nach einer Regierungsantwort vom 3. November 2025 rund acht Millionen Euro. Deutlich schwerer wiegen allerdings die ursprünglichen Anschaffungsausgaben und zusätzliche Folgekosten.
Bundesrechnungshof erhebt schwere Vorwürfe gegen Maskenbeschaffung
In seinem Bericht vom 28. März 2024 kritisierte der Bundesrechnungshof das damalige Vorgehen des Gesundheitsministeriums deutlich.
Nach seiner Untersuchung wurden Masken ohne ausreichende Steuerung der Beschaffungsmengen eingekauft. Zugleich habe es für die enormen Lagerbestände kein tragfähiges Verteilungs- und Verwendungskonzept gegeben.
Die wesentlichen Feststellungen:
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Fehlende Mengensteuerung: Der Bund beschaffte wesentlich mehr Masken, als tatsächlich benötigt beziehungsweise verteilt wurden.
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Hohe Lagerbestände: Milliarden Masken blieben ungenutzt.
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Zusätzliche Verwaltungskosten: Bis Ende 2023 summierten sich die Kosten für Lagerung, Logistik, Qualitätsprüfung, externe Beratung und Verwaltung auf rund 460 Millionen Euro.
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Weitere finanzielle Risiken: Neben der Entsorgung bestanden erhebliche Belastungen durch laufende Rechtsstreitigkeiten mit Lieferanten.
Der Rechnungshof forderte eine kritische Aufarbeitung, um für künftige Krisen besser vorbereitet zu sein.
Die Bundesregierung vertritt eine andere Bewertung. In einer Antwort vom Januar 2026 verwies sie auf einen damals ermittelten Jahresbedarf von rund fünf Milliarden Masken und die außergewöhnliche Beschaffungssituation. Von einer erheblichen Überbeschaffung könne aus ihrer Sicht unter diesen Voraussetzungen nicht gesprochen werden.
Damit stehen sich zwei unterschiedliche Bewertungen gegenüber: die haushaltsrechtliche Kritik des Bundesrechnungshofs und die Rechtfertigung der damaligen Krisenbeschaffung durch die Bundesregierung.
Die Maskengeschäfte von Jens Spahn: Kritik, Prüfberichte und offene Fragen
Die politische Kontroverse beschränkt sich längst nicht mehr auf die schiere Zahl ungenutzter Schutzmasken.
Im Jahr 2025 rückte ein interner Untersuchungsbericht der früheren Staatssekretärin Margaretha Sudhof die Entscheidungen des damaligen Gesundheitsministers Jens Spahn erneut in den Mittelpunkt.
Sudhof war vom damaligen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit der Untersuchung der Maskenbeschaffung beauftragt worden.
Der Bericht übte unter anderem Kritik an Beschaffungsentscheidungen, der Einbindung von Fachabteilungen und der Auswahl von Geschäftspartnern. Medienberichte thematisierten zudem mögliche Begünstigungen einzelner Unternehmen und die Vergabe umfangreicher Logistikaufträge.
Spahn wies Vorwürfe einer unsachgemäßen Beschaffung zurück und betonte die damalige Ausnahmesituation. In einer Anhörung der Corona-Enquete-Kommission im Dezember 2025 erklärte er, es habe erheblichen Druck gegeben, schnell und in großen Mengen Schutzmasken zu beschaffen.
Die Kritik an seinen Entscheidungen und die damit verbundenen politischen Vorwürfe sind von einem gerichtlich festgestellten persönlichen Fehlverhalten zu unterscheiden.
Warum ist die vollständige Aufklärung so schwierig?
Ein Problem ist der Umfang der damaligen Vertragsabschlüsse.
Im sogenannten Open-House-Verfahren erhielten nach Angaben der Bundesregierung 535 Vertragspartner mindestens einen Zuschlag. Bei rund 350 Vertragspartnern trat das Ministerium später von Verträgen zurück, insbesondere wegen ausbleibender oder mangelhafter Lieferungen.
Die unterschiedlichen Rechtsauffassungen führten zu zahlreichen Auseinandersetzungen zwischen dem Bund und Lieferanten.
Hinzu kommt der Streit über die Transparenz der Unterlagen. Der Sudhof-Bericht wurde dem Bundestag 2025 zunächst nur unter Einschränkungen und mit Schwärzungen zugänglich gemacht. Das löste zusätzliche Kritik aus.
Bis heute stellt sich deshalb die Frage, ob alle relevanten Entscheidungen, Verträge und Verantwortlichkeiten ausreichend nachvollziehbar dokumentiert und öffentlich aufgearbeitet wurden.
Politische Aufarbeitung: Untersucht der Bundestag die Corona-Maßnahmen?
Die Forderung nach einer umfassenden Aufarbeitung begleitet die Politik seit dem Ende der weitreichenden Corona-Beschränkungen.
Dabei geht es nicht nur um Maskengeschäfte, sondern auch um die Verhältnismäßigkeit staatlicher Eingriffe, die wissenschaftliche Grundlage politischer Entscheidungen, wirtschaftliche Folgen und gesellschaftliche Belastungen.
Anders als gelegentlich behauptet, findet inzwischen eine offizielle parlamentarische Aufarbeitung statt.
Am 10. Juli 2025 beschloss der Deutsche Bundestag die Einsetzung einer Enquete-Kommission mit dem Titel „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“.
Der Kommission gehören 14 Bundestagsabgeordnete und 14 externe Sachverständige an. Sie soll die Pandemiepolitik aus unterschiedlichen Perspektiven untersuchen und bis Ende Juni 2027 einen Abschlussbericht mit Empfehlungen vorlegen.
Warum gibt es keinen parlamentarischen Untersuchungsausschuss?
Genau darüber besteht politischer Streit.
Ebenfalls am 10. Juli 2025 lehnte der Bundestag einen von der AfD-Fraktion beantragten Untersuchungsausschuss zur Corona-Pandemie ab.
Bei der Abstimmung votierten 450 Abgeordnete gegen den Antrag, 146 dafür und ein Abgeordneter enthielt sich.
Der Unterschied zwischen den beiden Instrumenten ist erheblich.
Eine Enquete-Kommission soll Sachverhalte wissenschaftlich und politisch untersuchen, Experten anhören und Schlussfolgerungen für die Zukunft erarbeiten.
Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss verfügt dagegen über besondere Befugnisse zur Beweiserhebung. Er kann unter anderem Zeugen vorladen und die Vorlage von Unterlagen verlangen.
Die grundsätzliche politische Aufarbeitung wurde somit beschlossen. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss mit entsprechenden Ermittlungsbefugnissen fand dagegen keine Mehrheit.
Ob die Enquete-Kommission den Erwartungen an eine umfassende und unabhängige Aufarbeitung gerecht wird, bleibt bis zur Vorlage ihres Abschlussberichts abzuwarten.
Die Kommission hat sich inzwischen auch mit der Maskenbeschaffung beschäftigt. Im Dezember 2025 wurde der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dazu angehört. Noch am 2. November 2026 befasste sich die Kommission in einer öffentlichen Sitzung mit Wissenschaftsberatung, Krisenkommunikation und der Rolle der Medien.
Die RKI-Protokolle: Was wusste die Wissenschaft wirklich?
Eine weitere Kontroverse entstand durch die Veröffentlichung interner Krisenstabsprotokolle des Robert Koch-Instituts.
Die Unterlagen dokumentieren Diskussionen und Lagebewertungen aus den Jahren 2020 bis 2023. Im Laufe des Jahres 2024 wurden umfangreiche Protokollsammlungen öffentlich zugänglich gemacht.
Die Dokumente verdeutlichen, wie wissenschaftliche Erkenntnisse im Verlauf der Pandemie diskutiert, überprüft und verändert wurden.
Gleichzeitig werfen sie Fragen nach der Trennung zwischen wissenschaftlicher Beratung und politischen Entscheidungen auf.
Das RKI weist darauf hin, dass einzelne Aussagen in internen Besprechungen nicht zwangsläufig die abschließende Position des Instituts wiedergeben. Für eine sachgerechte Interpretation müssten die jeweiligen Erkenntnisse und Rahmenbedingungen berücksichtigt werden.
Für die politische Aufarbeitung ist vor allem entscheidend, ob die Bundesregierung wissenschaftliche Unsicherheiten ausreichend transparent kommunizierte und ob politische Beschränkungen regelmäßig anhand neuer Erkenntnisse überprüft wurden.
Die gesundheitlichen und gesellschaftlichen Folgen
Eine rückblickende Bewertung der Corona-Jahre darf weder die gesundheitlichen Folgen der Infektionskrankheit noch die Belastungen durch staatliche Maßnahmen ausblenden.
Das RKI registrierte allein in den Jahren 2020 bis 2022 mehr als 37 Millionen labordiagnostisch bestätigte Infektionen in Deutschland. Rund 161.500 Menschen wurden in diesem Zeitraum als im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben gemeldet. Die gemeldeten Infektionen entsprechen dabei nicht der tatsächlichen Gesamtzahl aller Infektionen, die höher lag.
Viele Erkrankte litten unter schweren Verläufen. Bei einem Teil der Betroffenen blieben längerfristige Beschwerden zurück, die unter dem Begriff Long COVID zusammengefasst werden.
Die Pandemie hinterließ aber auch gesellschaftliche Schäden. Dazu zählen Lernrückstände, psychische Belastungen, wirtschaftliche Einbußen und soziale Konflikte.
Diese Folgen lassen sich nicht ausschließlich einer einzelnen Ursache zuordnen. Teilweise entstanden sie durch das Infektionsgeschehen selbst, teilweise durch staatliche Einschränkungen und teilweise durch das Zusammenwirken beider Faktoren.
Gerade diese Unterscheidung ist für eine seriöse historische Aufarbeitung entscheidend.
Der 8. April 2023: Ein Ende der Maßnahmen, kein Ende des Virus
Besonders bemerkenswert bleibt der Übergang vom verpflichtenden Infektionsschutz zurück zur weitgehenden Eigenverantwortung.
Noch am 7. April 2023 mussten Patienten und Besucher in Arztpraxen aufgrund der bundesweit geltenden Regelungen eine FFP2-Maske tragen.
Einen Tag später bestand diese gesetzliche Verpflichtung nicht mehr.
Das Coronavirus hatte seine biologischen Eigenschaften selbstverständlich nicht innerhalb von 24 Stunden verändert.
Vielmehr hatte sich die Gesamtsituation bereits über längere Zeit verbessert. Durch Impfungen und überstandene Infektionen bestand in der Bevölkerung eine deutlich höhere Immunität. Hinzu kamen medizinische Fortschritte, veränderte Virusvarianten und eine andere Belastung des Gesundheitssystems.
Bereits am 3. Februar 2023 hatte das RKI die gesundheitliche Gefährdung der Bevölkerung von „hoch“ auf „moderat“ herabgestuft. Die letzten bundesweiten Maskenpflichten endeten dagegen erst am 8. April.
Der Stichtag markierte somit eine gesetzliche Entscheidung auf Grundlage einer längerfristigen Entwicklung – keine wissenschaftliche Feststellung, dass COVID-19 plötzlich harmlos geworden wäre.
Fazit: Corona ist Geschichte – die Verantwortung bleibt
Die Jahre 2020 bis 2023 haben Deutschland tiefgreifend verändert.
Für viele Menschen stehen sie für gesundheitliche Sorgen, persönliche Verluste, Isolation und wirtschaftliche Unsicherheit. Andere erinnern sich besonders an Einschränkungen ihrer Grundrechte, gesellschaftliche Konflikte und eine teilweise widersprüchliche Kommunikation politischer Entscheidungen.
Die damalige Regierung musste unter außergewöhnlichen Bedingungen handeln. Dass der Staat auf eine zunächst unbekannte und potenziell gefährliche Infektionskrankheit reagieren musste, steht außer Frage.
Daraus folgt jedoch nicht, dass jede getroffene Entscheidung rückblickend richtig oder angemessen gewesen sein muss.
Die Beschaffung von fast sechs Milliarden Schutzmasken für rund 5,9 Milliarden Euro, von denen etwa drei Milliarden später vernichtet wurden, zeigt besonders deutlich, warum eine umfassende Aufarbeitung notwendig ist.
Es geht dabei nicht allein um die damaligen Minister, sondern um die Frage, wie staatliche Entscheidungen vorbereitet, kontrolliert und finanziert werden – insbesondere in Krisenzeiten.
Die 2025 eingesetzte Enquete-Kommission ist ein wichtiger Schritt. Ob darüber hinaus weitere parlamentarische Untersuchungen erforderlich sind, bleibt Gegenstand der politischen Debatte.
Denn eine sachliche Aufarbeitung muss beides ermöglichen: notwendige Schutzmaßnahmen anzuerkennen und zugleich Fehler, Fehlentscheidungen sowie mögliche Versäumnisse ohne politische Rücksichtnahme zu untersuchen.
Das Ende der gesetzlichen Corona-Beschränkungen liegt inzwischen mehr als dreieinhalb Jahre zurück. Die abschließende Bewertung ihrer Folgen ist dagegen noch lange nicht beendet. (hk)