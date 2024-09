Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Anastacia! Die kleine Frau mit der großen Stimme: Anastacias Weg zum Erfolg

Anastacia Lyn Newkirk, geboren am 17. September 1968 in Chicago, ist eine US-amerikanische Sängerin, die vor allem durch ihre kraftvolle Stimme und ihre Mischung aus Pop, Soul und Rock bekannt wurde. Ihr internationaler Durchbruch gelang im Jahr 2000 mit der Single „I’m Outta Love“ aus ihrem Debütalbum Not That Kind, das insbesondere in Europa großen Erfolg hatte. Obwohl Anastacia in den USA geboren wurde, erzielte sie dort nie denselben Erfolg wie in Europa, wo sie mehrfach die Charts dominierte.

Ihre Musik ist oft von persönlichen Erfahrungen geprägt, besonders von ihren gesundheitlichen Herausforderungen. Bereits im Alter von 13 Jahren wurde bei Anastacia Morbus Crohn diagnostiziert. Später überwand sie zweimal Brustkrebs und engagiert sich seitdem intensiv für die Früherkennung dieser Krankheit. 2003 gründete sie den Anastacia Fund, der Frauen ermutigen soll, Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen​.

Musikalisch ist sie seit mehr als zwei Jahrzehnten aktiv und brachte Hits wie „Paid My Dues“ und „One Day in Your Life“ heraus. Auch ihre Zusammenarbeit mit dem italienischen Sänger Eros Ramazzotti und der gemeinsame Song „I Belong to You (Il Ritmo della Passione)“ aus dem Jahr 2006 wurde in Europa ein Hit​.

Neben der Musik ist Anastacia auch in der Modebranche tätig gewesen. Sie brachte eine eigene Modelinie auf den Markt und engagierte sich in diversen Charity-Projekten. Im Jahr 2023 veröffentlichte sie das Album Our Songs, in dem sie deutsche Klassiker ins Englische übersetzte und so eine besondere Verbindung zu ihrem europäischen Publikum schuf.

Ihr starker Wille und ihre emotionale Tiefe machen sie nicht nur zu einer herausragenden Künstlerin, sondern auch zu einer inspirierenden Persönlichkeit (hk).