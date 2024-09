Historische Ereignisse am 01. September

Am 1. September 2024 blicken wir auf eine Vielzahl bedeutender historischer Ereignisse zurück, die an diesem Datum in der Vergangenheit stattfanden. Von Naturkatastrophen über kulturelle Meilensteine bis hin zu politischen Entwicklungen – dieser Tag hat die Geschichte in vielerlei Hinsicht geprägt.

1730: Der Ausbruch des Vulkans Timanfaya auf Lanzarote beginnt

Am 1. September 1730 beginnt auf der Kanarischen Insel Lanzarote eine der längsten und verheerendsten Vulkanausbrüche der Geschichte. Die Eruptionen des Timanfaya dauern mehr als fünfeinhalb Jahre an und hinterlassen eine tiefgreifende Veränderung der Landschaft. Während dieser Zeit entstehen zahlreiche Krater, die das Gesicht der Insel nachhaltig prägen.

1886: Gründung des Grasshopper Club Zürich

Am 1. September 1886 wird in Zürich der Fußballverein Grasshopper Club gegründet. Der Verein, der zu den ältesten und erfolgreichsten Fußballclubs der Schweiz gehört, hat im Laufe seiner Geschichte zahlreiche nationale und internationale Titel gewonnen und zählt heute zu den renommiertesten Sportvereinen des Landes.

1899: Eröffnung des Nationaltheaters in Oslo

In Oslo, der Hauptstadt Norwegens, wird am 1. September 1899 das Nationaltheatret eröffnet. Es ist das bedeutendste und größte Sprechtheater des Landes und wird mit Auszügen aus zwei Komödien von Ludvig Holberg feierlich eingeweiht. Das Nationaltheater ist seither ein zentraler Ort für norwegische Kultur und Bühnenkunst.

1902: Premiere des ersten Science-Fiction-Films in Paris

Am 1. September 1902 wird im Pariser Olympia der erste Science-Fiction-Film der Geschichte uraufgeführt: „Die Reise zum Mond“ von Regisseur Georges Méliès. Der Film, der durch seine innovativen Effekte und visionäre Handlung begeistert, gilt als Meilenstein der Filmgeschichte und ebnet den Weg für das Genre des Science-Fiction.

1910: Gründung des Sport Club Corinthians Paulista

Der 1. September 1910 markiert die Gründung des brasilianischen Fußballvereins Sport Club Corinthians Paulista in São Paulo. Der Verein entwickelt sich schnell zu einem der erfolgreichsten Fußballclubs in Brasilien und hat eine große Anhängerschaft, die ihn zu einem der beliebtesten Clubs des Landes macht.

1914: Das Ende der Wandertaube „Martha“

Am 1. September 1914 stirbt im Zoo von Cincinnati das letzte lebende Exemplar der Wandertaube, „Martha“. Mit ihrem Tod erlischt eine Art, die einst in Millionenstärke Nordamerika bevölkerte. Das Aussterben der Wandertaube gilt heute als warnendes Beispiel für die Folgen unkontrollierter Jagd und Lebensraumzerstörung.

1941: Einführung des „Judensterns“ im Deutschen Reich

Am 1. September 1941 wird im Deutschen Reich eine Verordnung erlassen, die alle jüdischen Bürger zwingt, einen gelben Davidstern mit der Aufschrift „Jude“ sichtbar auf der linken Brustseite ihrer Kleidung zu tragen. Die Verordnung tritt am 19. September 1941 in Kraft und markiert einen weiteren Schritt in der systematischen Diskriminierung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung durch das NS-Regime.

1949: Erste Meldung der Deutschen Presse-Agentur (dpa)

Am 1. September 1949 sendet die Deutsche Presse-Agentur (dpa) ihre erste Meldung an die Redaktionen. Die dpa entwickelt sich in den folgenden Jahrzehnten zur führenden Nachrichtenagentur Deutschlands und zu einer wichtigen Informationsquelle für Medien im In- und Ausland.

1951: Beginn der Friedenskonferenz in San Francisco

In San Francisco beginnt am 1. September 1951 eine Friedenskonferenz zwischen Japan und den Alliierten des Zweiten Weltkriegs. Die Konferenz führt zum Abschluss des Friedensvertrags von San Francisco, der offiziell den Kriegszustand beendet und Japan wieder als souveränen Staat in die internationale Gemeinschaft aufnimmt.

1957: Der erste Antikriegstag in Deutschland

Am 1. September 1957 ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund unter dem Motto „Nie wieder Krieg“ zum ersten Antikriegstag in Deutschland auf. Der Gedenktag, der an den Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939 erinnert, wird seither jährlich begangen und dient als Mahnung für den Frieden.

1957: Einführung des Tempolimits von 50 km/h in der BRD

Am 1. September 1957 wird in der Bundesrepublik Deutschland das Tempolimit von 50 km/h innerorts gesetzlich verbindlich. Diese Maßnahme dient der Verbesserung der Verkehrssicherheit und markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der Straßenverkehrsordnung in Deutschland.

1963: Unabhängigkeit von Singapur

Am 1. September 1963 wird Singapur von Großbritannien unabhängig. Dieses Ereignis stellt einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte des Stadtstaates dar, der sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem der erfolgreichsten und wohlhabendsten Länder der Welt entwickelt.

1971: Einführung des BAföG in Deutschland

Am 1. September 1971 tritt in der Bundesrepublik Deutschland das Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAföG) in Kraft. Das Gesetz zielt darauf ab, die Chancengleichheit im Bildungswesen zu fördern und ermöglicht es vielen Studierenden, unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familien eine Hochschulausbildung zu absolvieren.

1973: George Foreman verteidigt seinen Weltmeistertitel

Am 1. September 1973 verteidigt George Foreman seinen Titel als Boxweltmeister im Schwergewicht im Nippon Budōkan, Tokio gegen José Roman. Foreman gewinnt durch K.o. in der ersten Runde und festigt damit seinen Status als einer der dominantesten Boxer seiner Ära.

1979: Pioneer 11 passiert den Saturn

Am 1. September 1979 fliegt die Raumsonde Pioneer 11 als erstes menschliches Objekt am Saturn vorbei. Während des Vorbeiflugs entdeckt die Sonde einen neuen Mond des Planeten und liefert wertvolle Daten über das Saturnsystem, die die Astronomie nachhaltig beeinflussen.

1985: Entdeckung des Wracks der Titanic

Am 1. September 1985 wird das Wrack des Luxusdampfers Titanic, der 1912 auf seiner Jungfernfahrt sank, von Robert Ballard in fast 4000 Metern Tiefe vor Neufundland entdeckt. Die Entdeckung erweckt weltweit großes Interesse und führt zu zahlreichen Expeditionen und Forschungen über das berühmte Schiff und seine tragische Geschichte.

1986: Veröffentlichung des Nintendo Entertainment Systems in Europa

Am 1. September 1986 wird die japanische Videospielkonsole Nintendo Entertainment System (NES) in Europa veröffentlicht. Die Konsole erobert in kurzer Zeit den Markt und prägt eine ganze Generation von Videospielern. Sie gilt als eine der erfolgreichsten Spielkonsolen aller Zeiten.

1994: In-Kraft-Treten des Frauenfördergesetzes in Deutschland

Am 1. September 1994 tritt in Deutschland das Frauenfördergesetz in Kraft, ein Vorläufer des späteren Bundesgleichstellungsgesetzes. Das Gesetz soll die Gleichstellung von Frauen im Berufsleben fördern und zielt darauf ab, Diskriminierungen am Arbeitsplatz zu beseitigen und Chancengleichheit zu gewährleisten.

1999: Sellapan Ramanathan wird Präsident von Singapur

Am 1. September 1999 wird Sellapan Ramanathan, besser bekannt als S.R. Nathan, zum Präsidenten von Singapur gewählt. Seine Amtszeit prägt das politische und gesellschaftliche Leben des Stadtstaates, und er bleibt bis 2011 im Amt, was ihn zu einem der am längsten amtierenden Präsidenten Singapurs macht.

1999: Gründung der Deutsche Bank 24

Am 1. September 1999 gliedert die Deutsche Bank ihren Privatkunden- und Filialbereich in die Tochtergesellschaft Deutsche Bank 24 aus. Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenden Neustrukturierung des Unternehmens, die auf die Verbesserung der Servicequalität und Effizienz abzielt.

2005: Veröffentlichung der PlayStation Portable in Europa

Am 1. September 2005 wird die Handheld-Konsole PlayStation Portable (PSP) von Sony Interactive Entertainment in Europa veröffentlicht. Die PSP erobert schnell den Markt und wird zu einer der erfolgreichsten tragbaren Konsolen ihrer Zeit, die mit einer Vielzahl von Spielen und Multimedia-Funktionen überzeugt.

2006: Start der österreichischen Tageszeitung „Österreich“

Am 1. September 2006 erscheint die 17. österreichische Tageszeitung mit dem Namen „Österreich“ erstmals. Die Zeitung startet mit einer beeindruckenden Auflage von 250.000 Exemplaren unter der Woche und bis zu 600.000 Stück am Wochenende und etabliert sich schnell als wichtiger Akteur in der österreichischen Medienlandschaft.

Die historischen Ereignisse am 1. September zeigen einmal mehr, wie vielfältig die Geschichte ist und wie viele bedeutende Entwicklungen sich über die Jahrhunderte hinweg an diesem Tag ereignet haben. Jedes Jahr erinnert uns dieser Tag an die Kraft der Veränderung und die Bedeutung des Fortschritts.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt