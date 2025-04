Historische Ereignisse am 04. April – Ein Rückblick in der Geschichte

Der 4. April ist reich an geschichtlichen Meilensteinen, doch ein Ereignis sticht besonders hervor: Die Gründung der NATO im Jahr 1949 markierte einen Wendepunkt in der geopolitischen Nachkriegsordnung und ist bis heute ein zentraler Pfeiler der westlichen Sicherheitsarchitektur. Daneben finden sich an diesem Tag zahlreiche weitere bedeutsame Ereignisse aus Politik, Raumfahrt, Musik und Technologie.

1841 – Der erste US-Präsident stirbt im Amt

Nur 31 Tage nach seiner Vereidigung stirbt William Henry Harrison an einer Lungenentzündung. Damit hält er den traurigen Rekord der kürzesten Amtszeit eines US-Präsidenten. Sein früher Tod führte zur Klärung der Nachfolgefrage und prägte die Auslegung der US-Verfassung nachhaltig.

1847 – Großbrand zerstört Münchens Hauptbahnhof

Ein verheerendes Feuer legt das Gebäude des Münchner Hauptbahnhofs in Schutt und Asche. Der Brand markiert einen frühen Rückschlag in der Entwicklung der modernen Eisenbahninfrastruktur in Deutschland.

1949 – Gründung der NATO

Mit der Unterzeichnung des Nordatlantikvertrags entsteht in Washington, D.C. das Verteidigungsbündnis NATO. Die zwölf Gründungsmitglieder, darunter die USA, Großbritannien, Frankreich und weitere europäische Staaten, setzen damit ein starkes Zeichen gegen die sowjetische Expansion im beginnenden Kalten Krieg.

1963 – Erste Krimiserie im ZDF: Das Kriminalmuseum

Mit „Das Kriminalmuseum“ startet das ZDF seine erste Krimiserie. Das Format wird zum Publikumsliebling und ebnet den Weg für zahlreiche weitere Krimiproduktionen im deutschen Fernsehen.

1964 – Beatles auf Rekordkurs in den US-Charts

Mit fünf Singles gleichzeitig an der Spitze der US-Charts schreiben die Beatles Musikgeschichte. Dieser Erfolg ist der unbestrittene Höhepunkt der sogenannten „British Invasion“ – der Eroberung des amerikanischen Musikmarkts durch britische Bands.

1968 – Apollo 6 startet zur Generalprobe für den Mondflug

Apollo 6 hebt als letzte unbemannte Mission im Rahmen des Apollo-Programms ab. Die Tests liefern wichtige Erkenntnisse für die spätere Mondlandung und sind ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur bemannten Raumfahrt.

1973 – Offizielle Einweihung des World Trade Centers

Die Zwillingstürme des World Trade Centers werden in New York feierlich eröffnet. Der Gebäudekomplex symbolisiert jahrzehntelang wirtschaftliche Macht und internationalen Handel – bis zu seiner Zerstörung im Jahr 2001.

1975 – Microsoft wird gegründet

Bill Gates und Paul Allen gründen in Albuquerque das Unternehmen Microsoft. Was als kleines Softwareprojekt beginnt, entwickelt sich zu einem der einflussreichsten Technologiekonzerne der Welt.

1981 – Bucks Fizz siegt beim ESC

Mit dem Song „Making Your Mind Up“ gewinnt die britische Band Bucks Fizz den Eurovision Song Contest. Der Auftritt bleibt vor allem wegen seines überraschenden Bühnenkostümtricks in Erinnerung.

1983 – Jungfernflug der Raumfähre Challenger

Die Raumfähre Challenger hebt zu ihrer ersten Mission ab. Der erfolgreiche Flug legt die Grundlage für spätere Raumfahrtmissionen – tragischerweise endet die Geschichte der Challenger drei Jahre später in einer Katastrophe.

1994 – Gründung von Mosaic Communications

Marc Andreessen und James H. Clark gründen die Firma Mosaic Communications, später bekannt als Netscape. Sie sind Wegbereiter für den kommerziellen Durchbruch des Internets und das moderne Web.

1996 – Take That verabschiedet sich (vorerst) von der Bühne

Mit einem letzten Konzert trennt sich Take That – ein Moment kollektiver Trauer für Millionen Fans weltweit. Die Boyband prägt das Musikgeschehen der 90er maßgeblich.

2003 – Voodoo wird in Haiti offiziell anerkannt

Voodoo erhält in Haiti den Status einer staatlich anerkannten Religion. Fortan genießt die Priesterschaft dieselben Rechte wie Geistliche der katholischen Kirche – ein bedeutender Schritt zur Gleichstellung religiöser Traditionen.

2023 – Finnland tritt der NATO bei

Nach jahrelangem Neutralitätskurs wird Finnland offiziell Mitglied der NATO. Der Schritt erfolgt im Kontext des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und wird als geopolitisches Signal der Abschreckung und Solidarität gewertet.

Auch wenn viele dieser Ereignisse auf ihre Weise bedeutsam sind, bleibt die Gründung der NATO eines der wichtigsten historischen Daten dieses Tages – mit weitreichenden Auswirkungen bis in die heutige Zeit.

