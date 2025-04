Posted in

Historische Ereignisse am 05. April – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 5. April blickt die Weltgeschichte auf zahlreiche bewegende Ereignisse zurück. Einige davon prägten ganze Nationen, andere eröffneten neue Kapitel in Politik, Technik und Gesellschaft. Besonders bedeutsam erscheint der historische Salzmarsch von Mahatma Gandhi im Jahr 1930, mit dem er ein kraftvolles Zeichen gegen koloniale Unterdrückung setzte – ein Moment, der bis heute als Symbol für gewaltlosen Widerstand gilt. Doch auch viele andere Geschehnisse dieses Tages verdienen einen genaueren Blick.

1722 – Entdeckung der Osterinsel

Der niederländische Seefahrer Jakob Roggeveen erreicht an diesem Tag die abgelegene Insel Rapa Nui im Pazifik. Als erster Europäer betritt er die Insel, die er wegen des Ostersonntags „Osterinsel“ nennt. Die monumentalen Steinskulpturen, die Moai, sorgen bald darauf – auch dank der Reiseberichte des Deutschen Carl Friedrich Behrens – für Staunen in Europa und lösen ein bis heute anhaltendes Rätselraten über ihre Entstehung aus.

1877 – Gründung von Blohm & Voss

In Hamburg legen Hermann Blohm und Ernst Voss den Grundstein für eine der bekanntesten Werften Deutschlands. Blohm & Voss beginnt als offene Handelsgesellschaft, braucht jedoch fast zwei Jahre, um den ersten Auftrag zu erhalten. Das Unternehmen wird später maßgeblich am Schiffbau und an maritimer Rüstung beteiligt sein.

1908 – Erstes Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft

In Basel bestreitet das Deutsche Reich sein erstes offizielles Länderspiel gegen die Schweiz. Die Partie endet mit einer 3:5-Niederlage für Deutschland, markiert jedoch den Beginn einer langen und ereignisreichen Geschichte des deutschen Fußballs.

1923 – Firestone startet Reifenproduktion

Die Firestone Tire & Rubber Company beginnt an diesem Tag mit der industriellen Herstellung von Gummireifen. Das Unternehmen wird zu einem der führenden Reifenhersteller weltweit und prägt den Mobilitätssektor entscheidend mit.

1930 – Gandhis Salzmarsch erreicht Dandi

Nach wochenlangem Marsch erreicht Mahatma Gandhi die Küste bei Dandi. Am nächsten Tag beginnt er symbolisch mit der Salzgewinnung – ein bewusster Bruch gegen das britische Salzmonopol. Diese friedliche Protestaktion wird zu einem Meilenstein der indischen Unabhängigkeitsbewegung und zu einem weltweiten Vorbild für zivilen Ungehorsam.

1932 – Tod des Wunderpferdes Phar Lap

Das australische Rennpferd Phar Lap, das in seiner Heimat als nationales Symbol verehrt wird, stirbt überraschend in Kalifornien. Die Umstände seines Todes – möglicherweise eine Vergiftung – geben bis heute Rätsel auf und sorgen für Spekulationen.

1933 – Verbot von Goldbesitz in den USA

US-Präsident Franklin D. Roosevelt erlässt ein Dekret, das Privatpersonen den Besitz von Gold und Goldzertifikaten untersagt. Damit will er inmitten der Weltwirtschaftskrise das Vertrauen in den US-Dollar stärken und Spekulationen mit Sachwerten unterbinden.

1955 – Rücktritt von Winston Churchill

Nach gesundheitlichen Problemen zieht sich der britische Premierminister Winston Churchill aus dem Amt zurück. Churchill hatte Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg geführt und prägte die internationale Politik wie kaum ein anderer Staatsmann seiner Zeit.

1962 – Blaupunkt erhält Patent für SMD-Technik

Die Blaupunkt Werke GmbH wird in Deutschland ein Patent für ein neues Verfahren zur Bestückung von Leiterplatten erteilt – die spätere SMD-Technik. Diese Innovation ist ein zentraler Schritt in der Entwicklung moderner Elektronik.

1963 – Erster „Bericht aus Bonn“ der ARD

Mit der Sendung „Bericht aus Bonn“ startet die ARD ein neues politisches Format, das freitags über Entwicklungen aus der Bundeshauptstadt berichtet. In der ersten Folge kündigt Konrad Adenauer seinen Rückzug als Bundeskanzler an – ein politisches Beben.

1963 – Premiere des „Weltspiegel“

Am selben Tag sendet die ARD zum ersten Mal den „Weltspiegel“. Mit Auslandskorrespondentenberichten schafft die Sendung ein neues Verständnis für internationale Zusammenhänge und erweitert die Perspektive der deutschen Fernsehzuschauer.

1991 – Hans Eichel wird Ministerpräsident in Hessen

Der SPD-Politiker Hans Eichel wird vom Hessischen Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt. Er folgt auf Walter Wallmann (CDU) und wird später auch als Bundesfinanzminister eine zentrale Rolle in der deutschen Politik spielen.

Jedes dieser Ereignisse ist ein Spiegel seiner Zeit – ob revolutionär, technologisch oder sportlich geprägt. Der 5. April bleibt ein Datum, das viele Geschichten schreibt und Erinnerungen weckt.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt