Historische Ereignisse am 6. November

Am heutigen Tag, dem 6. November, erinnern wir uns an zahlreiche Ereignisse, die die Welt in den letzten zwei Jahrhunderten geformt haben. Der Wahlsieg Abraham Lincolns im Jahr 1860 sticht dabei besonders hervor. Lincolns Sieg markierte den Anfang bedeutender politischer Veränderungen und führte schließlich zum Ende der Sklaverei in den Vereinigten Staaten. Doch auch andere Ereignisse dieses Tages prägten nachhaltig die Geschichte.

1815: Gründung des Polytechnischen Instituts in Wien

In Wien öffnet das k.k. Polytechnische Institut seine Tore und wird zur Keimzelle für technische Ausbildung und Innovation in Österreich. Die heutige Technische Universität Wien ist eine der renommiertesten technischen Hochschulen Europas und blickt auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück.

1848: Die erste Bundesversammlung der Schweiz

Am 6. November 1848 tritt in der Schweiz erstmals die Bundesversammlung zusammen, ein entscheidender Schritt hin zu einem vereinten, föderalen Staat. Der neu gewählte Bundesrat übernimmt als oberstes Exekutivorgan die Leitung des Landes und legt den Grundstein für das moderne politische System der Schweiz.

1860: Abraham Lincoln wird Präsident der Vereinigten Staaten

Mit dem Sieg des Republikaners Abraham Lincoln beginnt eine neue Ära in den USA. Als erster Präsident aus den Reihen der Republikaner setzt er sich gegen die Ausbreitung der Sklaverei ein, was zur Sezession der Südstaaten und letztlich zum Bürgerkrieg führt. Lincolns Präsidentschaft ist bis heute Sinnbild für die Verteidigung der Menschenrechte und den Erhalt der Union.

1861: Wahl von Jefferson Davis zum Präsidenten der Konföderierten Staaten

Ein Jahr nach Lincolns Wahlsieg wird Jefferson Davis zum Präsidenten der Konföderierten Staaten von Amerika gewählt. Davis‘ Führung der abtrünnigen Südstaaten prägt den Verlauf des Bürgerkriegs und spiegelt die tiefen Spannungen wider, die die USA damals spalteten.

1880: Entdeckung des Malariaerregers durch Charles Louis Alphonse Laveran

Der französische Militärarzt Charles Louis Alphonse Laveran entdeckt den Erreger der Malaria, Plasmodium falciparum, in einer Blutprobe. Diese bahnbrechende Entdeckung eröffnet der Medizin neue Wege zur Bekämpfung einer der weltweit gefährlichsten Infektionskrankheiten.

1888: Grover Cleveland unterliegt Benjamin Harrison trotz Stimmenmehrheit

In einer kontroversen Präsidentschaftswahl gewinnt Benjamin Harrison die Wahlmännerstimmen, obwohl Amtsinhaber Grover Cleveland die Mehrheit der Stimmen erhält. Dieser Wahlausgang unterstreicht die Besonderheiten des US-Wahlsystems und die Bedeutung der Wahlmännerstimmen.

1900: William McKinley schlägt William Jennings Bryan erneut

Der amtierende Präsident William McKinley verteidigt seinen Posten gegen den demokratischen Herausforderer William Jennings Bryan. McKinleys erneuter Wahlsieg stärkt die Rolle der USA als aufstrebende Weltmacht.

1928: Herbert Hoover siegt über Alfred E. Smith

Herbert Hoover gewinnt die Präsidentschaftswahl mit klarem Vorsprung und wird 31. Präsident der Vereinigten Staaten. Seine Amtszeit wird jedoch bald von der großen Wirtschaftskrise überschattet, die sich kurz nach seinem Amtsantritt entfaltet.

1932: Wahlschlappe für die NSDAP bei den Reichstagswahlen

Obwohl die NSDAP Stimmen verliert, bleibt sie die stärkste Partei im deutschen Reichstag. Die Wahlen verdeutlichen die politischen Spannungen in der Weimarer Republik, während KPD und DNVP als klare Gewinner hervorgehen und das politische Klima weiter polarisiert wird.

1956: Eisenhower besiegt Stevenson zum zweiten Mal

Präsident Dwight D. Eisenhower gewinnt zum zweiten Mal gegen Adlai Stevenson und festigt die Nachkriegsposition der USA als führende westliche Macht in der Weltpolitik. Seine zweite Amtszeit prägt die USA und den Westen in Zeiten des Kalten Krieges.

1978: Franz Josef Strauß wird bayerischer Ministerpräsident

Franz Josef Strauß tritt sein Amt als Ministerpräsident Bayerns an und bringt mit seiner konservativen Politik markante Impulse in die bayerische Landespolitik. Strauß bleibt eine prägende Figur der CSU und des politischen Lebens in Deutschland.

1984: Ronald Reagan erringt einen historischen Wahlsieg

Mit überwältigender Mehrheit schlägt Ronald Reagan seinen Herausforderer Walter Mondale und erringt einen der klarsten Siege in der Geschichte der US-Präsidentschaftswahlen. Reagan etabliert sich als Symbolfigur des konservativen Amerikas.

1989: Erste Sendelizenz für Hit Radio FFH

In Hessen erhält Hit Radio FFH als erster Privatsender eine Sendelizenz und bringt damit neuen Schwung in die deutsche Radiolandschaft. Der Sender etabliert sich rasch und bietet eine Alternative zu den bisherigen öffentlich-rechtlichen Angeboten.

2001: Sabena erklärt Insolvenz

Die belgische Fluggesellschaft Sabena meldet Konkurs an, ein Symbol für die finanziellen Herausforderungen in der Luftfahrtindustrie. Die Insolvenz erschüttert Belgien und verdeutlicht die wirtschaftlichen Risiken des Fluggeschäfts.

2012: Wiederwahl von Barack Obama

Barack Obama sichert sich eine zweite Amtszeit und setzt damit seinen Kurs fort, der auf Gesundheitsreform, Klimaschutz und außenpolitische Zurückhaltung setzt. Obamas Wiederwahl spiegelt das Vertrauen der Amerikaner in seine Reformpolitik wider.

2017: Beginn der Weltklimakonferenz in Bonn

In Bonn versammeln sich Vertreter aus aller Welt, um auf der Weltklimakonferenz über die Umsetzung des Pariser Abkommens zu beraten. Das Ziel: effektiver Klimaschutz und die Reduktion der globalen Erderwärmung. Bonn wird damit für einige Wochen zum Zentrum des weltweiten Klimadialogs.

Diese Ereignisse zeigen, wie vielfältig die Geschichte des 6. November ist – von bedeutenden wissenschaftlichen Entdeckungen bis zu richtungsweisenden politischen Entscheidungen.

