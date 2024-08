Historische Ereignisse am 10. August

Am heutigen 10. August 2024 blicken wir auf eine Reihe bemerkenswerter historischer Ereignisse zurück, die an diesem Tag in den vergangenen Jahrhunderten stattfanden. Von politischen Meilensteinen bis hin zu technologischen Durchbrüchen hat der 10. August viele bedeutende Momente in die Geschichte eingraviert.

1821: Missouri wird 24. Bundesstaat der Vereinigten Staaten

Am 10. August 1821 wurde Missouri offiziell als 24. Bundesstaat in die Vereinigten Staaten aufgenommen. Mit dieser Erweiterung vergrößerte sich die Union weiter nach Westen und legte den Grundstein für die Entwicklung des mittleren Westens der USA. Missouri, oft als „Gateway to the West“ bezeichnet, spielte später eine zentrale Rolle in der westlichen Expansion des Landes.

1881: Die erste internationale Elektrizitätsausstellung in Paris

Am 10. August 1881 erlebte Paris eine technische Sensation: die erste internationale Elektrizitätsausstellung. Thomas Alva Edison, in Zusammenarbeit mit Sigmund Bergmann, präsentierte dort erstmals die von ihnen entwickelte Glühlampe. Die Ausstellung faszinierte die Besucher und markierte einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Elektrifizierung, die das moderne Leben revolutionieren sollte.

1888: Gottlieb Daimler und eines der ersten Luftschiffe

Gottlieb Daimler, ein Pionier des Automobilbaus, stattete am 10. August 1888 die Gondel eines Gasballons mit einem Motor aus. Damit entstand eines der ersten Luftschiffe, das erfolgreich von Cannstatt nach Aldingen fuhr. Dieses Ereignis war ein früher Vorläufer der späteren Entwicklungen in der Luftfahrt und ein Meilenstein für die Mobilität der Zukunft.

1893: Rudolf Diesels erster Versuchsmotor läuft

Am 10. August 1893 erreichte Rudolf Diesel in der Maschinenfabrik Augsburg einen entscheidenden Durchbruch. Sein erster Versuchsmotor lief erstmals aus eigener Kraft. Dieser Moment markiert die Geburtsstunde des Dieselmotors, der später eine Schlüsseltechnologie für die industrielle Revolution und den weltweiten Transport werden sollte.

1897: Felix Hoffmann und die Erfindung des Aspirins

Der 10. August 1897 ging in die Geschichte der Medizin ein, als der Chemiker Felix Hoffmann erstmals Acetylsalicylsäure herstellte. Dieses Mittel wurde später unter dem Namen Aspirin weltweit bekannt und ist bis heute eines der meistgenutzten Schmerzmittel. Hoffmanns Entdeckung war ein bedeutender Fortschritt in der Pharmaindustrie und hat Millionen von Menschen Linderung verschafft.

1920: Mamie Smith und der erste Millionenseller des Blues

Am 10. August 1920 nahm Mamie Smith für Okeh Records den Titel „Crazy Blues“ auf. Diese Aufnahme war die erste Blues-Single eines schwarzen Künstlers, die sich zu einem Millionenseller entwickelte. Smiths Erfolg ebnete den Weg für zukünftige Generationen von afroamerikanischen Musikern und markierte den Beginn des Blues als kommerziell erfolgreiche Musikrichtung.

1937: Gründung des Elektronikunternehmens Canon

Am 10. August 1937 wurde das japanische Elektronikunternehmen Canon gegründet. Ursprünglich als Präzisionsinstrumentenhersteller gestartet, entwickelte sich Canon zu einem der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Kameras, Büroelektronik und Optik. Die Gründung legte den Grundstein für die globale Expansion eines Technologieriesen.

1969: Die Morde der Manson Family

Am 10. August 1969 wurden Leno und Rosemary LaBianca, ein Unternehmerehepaar, von Mitgliedern der Manson Family brutal ermordet. Diese Tat folgte unmittelbar auf den Mord an Sharon Tate und anderen Personen. Die Morde schockierten die Welt und symbolisierten das Ende der unbeschwerten 1960er Jahre, die bis dahin als Ära des Friedens und der Liebe gegolten hatten.

1986: Der erste Formel-1-Grand-Prix im Ostblock

Am 10. August 1986 fand in Ungarn auf dem Hungaroring das erste Formel-1-Rennen in einem Ostblockland statt. Der Brasilianer Nelson Piquet gewann das Rennen und schrieb damit Motorsportgeschichte. Das Rennen markierte einen symbolischen Schritt in der Öffnung des Ostblocks gegenüber westlichen Sportereignissen und war ein Zeichen für den beginnenden Wandel in Europa.

1994: Der Plutonium-Schmuggel auf dem Münchner Flughafen

Am 10. August 1994 entdeckten Behörden auf dem Münchner Flughafen den weltweit größten Schmuggel von Plutonium. Später stellte sich heraus, dass dieser Vorfall vom Bundesnachrichtendienst (BND) inszeniert worden war. Der Skandal sorgte für großes Aufsehen und führte zu einem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, der das Vertrauen in staatliche Institutionen auf die Probe stellte.

1995: Der Kruzifix-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts

Am 10. August 1995 wurde der Kruzifix-Beschluss des deutschen Bundesverfassungsgerichts veröffentlicht. Das Gericht entschied, dass das Anbringen von Kruzifixen in Klassenzimmern, wie es in der Bayerischen Volksschulordnung vorgeschrieben war, gegen die Religionsfreiheit des Grundgesetzes verstößt. Das Urteil löste hitzige politische Diskussionen aus und hatte weitreichende Folgen für die Trennung von Kirche und Staat in Deutschland.

2016: Belize hebt das Verbot homosexueller Handlungen auf

Am 10. August 2016 entschied das Verfassungsgericht von Belize, das Verbot homosexueller Handlungen aufzuheben. Damit war Belize der letzte mittelamerikanische Staat, der diese Gesetzgebung abschaffte. Dieses Urteil wurde als wichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung und Menschenrechte gefeiert und stellte einen Meilenstein für die LGBTQ+-Gemeinschaft in der Region dar.

Der 10. August hat in der Geschichte immer wieder bedeutende Ereignisse hervorgebracht, die die Welt auf unterschiedliche Weise verändert haben. Diese Rückblicke erinnern uns daran, wie entscheidend dieser Tag für verschiedene Entwicklungen in Politik, Technik und Gesellschaft war.

