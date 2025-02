Historische Ereignisse am 11 Februar – Ein Rückblick in der Geschichte

Der 11. Februar markiert zahlreiche bedeutende Wendepunkte in der Geschichte. Besonders der Rücktritt des ägyptischen Staatspräsidenten Husni Mubarak im Jahr 2011, der nach wochenlangen Protesten eine neue Ära in der arabischen Welt einläutete, sticht heraus. Doch auch in anderen Bereichen, von Wissenschaft über Politik bis hin zur Musikgeschichte, hinterließ dieses Datum seine Spuren.

1809: Robert Fulton revolutioniert die Dampfschifffahrt

Mit der Erteilung eines US-Patents auf seine überarbeitete Dampfschiff-Konstruktion setzt Robert Fulton neue Maßstäbe für die Schifffahrt. Seine Verbesserungen beschleunigen die industrielle Nutzung dieser Technologie und ebnen den Weg für eine neue Ära des Transportwesens.

1826: Die University of London wird gegründet

Als erste säkulare Hochschule Großbritanniens stellt die University of London eine Alternative zu den religiös geprägten Universitäten von Oxford und Cambridge dar. Sie wird zum Vorbild für ein offenes Bildungssystem, das Studierende unabhängig von ihrem Glauben aufnimmt.

1939: Lise Meitner und Otto Frisch beschreiben die Kernspaltung

In der Fachzeitschrift Nature veröffentlichen die Physiker Lise Meitner und Otto Frisch ihre theoretischen Überlegungen zur Kernspaltung. Ihre Arbeit sorgt in Wissenschaftskreisen für großes Aufsehen und bildet die Grundlage für spätere Entwicklungen der Kernenergie.

1945: Die Erklärung von Jalta – Europa nach dem Zweiten Weltkrieg

Am letzten Tag der Jalta-Konferenz unterzeichnen US-Präsident Franklin D. Roosevelt, der britische Premierminister Winston Churchill und der sowjetische Staatschef Josef Stalin eine Vereinbarung über die Neuordnung Europas. Sie beschließen unter anderem die Aufteilung Deutschlands in vier Besatzungszonen, was die Nachkriegsordnung maßgeblich prägt.

1963: Die Beatles nehmen ihr erstes Album auf

In einer intensiven Aufnahmesession entstehen zwischen 10:00 und 22:45 Uhr fast alle Songs des Debütalbums Please Please Me. Die Band legt damit den Grundstein für ihre weltweite Erfolgsgeschichte.

1968: Eröffnung des neuen Madison Square Garden

Mit dem vierten Bau des legendären Veranstaltungsortes erhält New York City eines der bekanntesten Multifunktionsarenen der Welt. Der neue Madison Square Garden wird Schauplatz unzähliger Konzerte, Sportereignisse und historischer Momente.

1971: Unterzeichnung des Meeresboden-Vertrags

Der Meeresboden-Vertrag, der in Washington D.C., London und Moskau zur Unterzeichnung vorgelegt wird, verbietet die Stationierung von Kernwaffen und anderen Massenvernichtungsmitteln auf dem Meeresgrund. Nach seiner Ratifizierung im Mai 1972 tritt er offiziell in Kraft.

1972: Ra’s al-Chaima tritt den Vereinigten Arabischen Emiraten bei

Das Emirat Ra’s al-Chaima schließt sich als letztes der ehemaligen Trucial States den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Damit ist die föderale Struktur des jungen Staates vollständig.

1975: Margaret Thatcher wird Vorsitzende der britischen Konservativen

Die britischen Konservativen setzen mit der Wahl von Margaret Thatcher als Parteivorsitzende ein Zeichen. Sie wird später als erste Premierministerin Großbritanniens eine Ära prägen, die tiefgreifende wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringt.

1990: Michail Gorbatschow stimmt der deutschen Wiedervereinigung zu

Bei einem Treffen mit Bundeskanzler Helmut Kohl gibt der sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow grünes Licht für die Wiedervereinigung Deutschlands. Damit rückt ein Ereignis, das lange als unmöglich galt, in greifbare Nähe.

1991: Der Kölner Rosenmontagszug wird abgesagt

Aufgrund des Zweiten Golfkriegs wird der berühmte Rosenmontagszug in Köln nicht durchgeführt. Die Entscheidung zeigt, wie weltpolitische Krisen auch kulturelle Traditionen beeinflussen können.

1999: Pluto wird wieder zum fernsten Planeten

Zum ersten Mal seit 1979 ist Pluto wieder weiter von der Sonne entfernt als Neptun. Damit endet eine rund 20-jährige Phase, in der er kurzfristig den Platz des äußersten Planeten im Sonnensystem eingenommen hatte.

2004: Verlust der Mars-Sonde Beagle 2

Nach monatelangen Versuchen, Kontakt mit der Landeeinheit Beagle 2 herzustellen, erklärt die ESA die Sonde offiziell für verloren. Damit endet eine ambitionierte Mars-Mission ohne den erhofften Erfolg.

2011: Husni Mubarak tritt nach Massenprotesten zurück

Nach fast 30 Jahren an der Macht erklärt Ägyptens Präsident Husni Mubarak seinen Rücktritt. Ein Militärrat übernimmt die Regierungsgeschäfte. Die Ereignisse markieren einen zentralen Moment des Arabischen Frühlings und verändern die politische Landschaft der Region nachhaltig.

Der 11. Februar hat in vielerlei Hinsicht die Weichen der Geschichte gestellt – sei es in Politik, Wissenschaft oder Kultur. Auch wenn einige Ereignisse nur einen kurzen Moment im Rampenlicht standen, haben sie doch langfristige Auswirkungen auf die Welt von heute.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt