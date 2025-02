Historische Ereignisse am 5. Februar – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 5. Februar haben sich zahlreiche historische Ereignisse zugetragen, die in verschiedenen Bereichen – von Kultur über Politik bis hin zu Wissenschaft und Medien – bedeutende Spuren hinterlassen haben. Besonders hervorzuheben ist die letzte Kabinettssitzung der von Adolf Hitler geführten Reichsregierung im Jahr 1938. Dieses Ereignis markierte einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte des Dritten Reiches, da Hitler danach die Regierungsmacht vollständig in seiner Person bündelte. Doch auch andere Geschehnisse an diesem Datum verdienen Aufmerksamkeit.

1887: Uraufführung von Giuseppe Verdis „Otello“

In Mailand feierte Giuseppe Verdis Oper Otello eine triumphale Uraufführung im Teatro alla Scala. Basierend auf dem gleichnamigen Theaterstück von William Shakespeare und mit einem Libretto von Arrigo Boito, wurde das Werk vom Publikum und der Kritik gefeiert. Doch Verdi selbst zeigte sich mit der Inszenierung unzufrieden.

1890: Gründung der Allianz Versicherungs-AG

In Berlin wurde mit dem Eintrag ins Handelsregister die Allianz Versicherungs-AG gegründet. Das Unternehmen entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem der weltweit größten Versicherer und nahm eine bedeutende Rolle in der Finanzbranche ein.

1905: Entdeckung des Grabes KV46 im Tal der Könige

Archäologen stießen im ägyptischen Tal der Könige auf das Felsengrab KV46, in dem sich die Mumien eines hochrangigen Ehepaars aus der 18. Dynastie befanden. Dieser Fund trug wesentlich zur Erforschung des altägyptischen Beamtenwesens und der Begräbnissitten dieser Epoche bei.

1922: Erste Ausgabe des „Reader’s Digest“

In den USA erschien erstmals die Zeitschrift Reader’s Digest, die sich zu einer der erfolgreichsten und am weitesten verbreiteten Publikationen der Welt entwickelte. Das Konzept, aktuelle Themen und Geschichten kompakt aufzubereiten, fand schnell großen Anklang bei den Lesern.

1924: BBC sendet erstmals das Greenwich Time Signal

Die britische Rundfunkanstalt BBC strahlte zum ersten Mal das Greenwich Time Signal aus. Dieses präzise Zeitzeichen wurde zu einer weltweiten Referenz für exakte Zeitmessung und ist bis heute fester Bestandteil der BBC-Sendungen.

1927: Buster Keatons „The General“ flopt zunächst

Mit The General brachte Buster Keaton einen aufwendigen Stummfilm in die Kinos, der in den USA zunächst schlechte Kritiken erhielt. Erst Jahre später wurde der Film als Meisterwerk der Filmgeschichte anerkannt und zählt heute zu den bedeutendsten Werken des Genres.

1936: Charlie Chaplins „Modern Times“ feiert Premiere

In New York wurde Modern Times, einer der bekanntesten Filme von Charlie Chaplin, erstmals gezeigt. Der satirische Film setzt sich kritisch mit der Industrialisierung und den Auswirkungen des Taylorismus auf die Arbeitswelt auseinander und zählt zu Chaplins größten Erfolgen.

1938: Letzte Kabinettssitzung der Reichsregierung unter Hitler

Die nationalsozialistische Reichsregierung trat letztmals zu einer Kabinettssitzung zusammen. Danach regierte Adolf Hitler zunehmend allein, ohne Beratungsgremium. Dies festigte seine diktatorische Macht und leitete eine Phase ein, in der politische Entscheidungen nur noch auf seinen persönlichen Anordnungen basierten.

1956: Inbetriebnahme des Stuttgarter Fernsehturms

Der Süddeutsche Rundfunk nahm den Stuttgarter Fernsehturm in Betrieb – den ersten Turm weltweit, der in Stahlbetonbauweise errichtet wurde. Das Bauwerk setzte neue Maßstäbe im Turmbau und diente später als Vorbild für zahlreiche Fernsehtürme weltweit.

1960: CERN-Proton Synchrotron in Genf eingeweiht

In Genf wurde unter Anwesenheit prominenter Wissenschaftler das CERN-Proton Synchrotron feierlich eröffnet. Der Teilchenbeschleuniger ermöglichte bedeutende Fortschritte in der Kernphysik und legte die Grundlage für viele spätere Entdeckungen im Bereich der Teilchenforschung.

1961: „The Sunday Telegraph“ erscheint erstmals

In London wurde die britische Wochenzeitung The Sunday Telegraph gegründet. Das Blatt etablierte sich schnell als eine der führenden konservativen Zeitungen Großbritanniens und genießt bis heute eine hohe Reputation.

1967: Loriot startet mit „Cartoon“ im deutschen Fernsehen

Vicco von Bülow, besser bekannt als Loriot, präsentierte die erste Folge der ARD-Sendung Cartoon. Die Sendung enthielt humorvolle Beiträge und Cartoons aus aller Welt, darunter auch Loriots eigene Zeichnungen, die ihn später zu einer Ikone des deutschen Humors machten.

1982: Helmut Schmidt gewinnt Vertrauensfrage im Bundestag

Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) stellte im Bundestag die Vertrauensfrage aufgrund von Differenzen mit der FDP über den Bundeshaushalt. Er gewann mit 269 zu 224 Stimmen, doch die politischen Spannungen blieben bestehen und führten wenige Monate später zu seinem Sturz.

1989: Start des Nachrichtensenders Sky News

Mit der ersten Ausstrahlung von Sky News begann eine neue Ära des Fernsehens in Europa. Der englischsprachige Nachrichtensender, betrieben von Rupert Murdochs Medienkonzern, war das erste reine Nachrichtenprogramm auf einem europäischen Fernsehsatelliten und prägte die Berichterstattung nachhaltig.

Viele dieser Ereignisse haben bis heute Auswirkungen auf verschiedene gesellschaftliche, politische und kulturelle Bereiche. Sie zeigen, wie bedeutend der 5. Februar in der Geschichte war und wie sich Entwicklungen aus der Vergangenheit auf die Gegenwart auswirken.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt