Historische Ereignisse am 24. März – Ein Rückblick in der Geschichte

Der 24. März markiert viele bemerkenswerte Wendepunkte in der Geschichte – vom technischen Fortschritt über gesellschaftliche Meilensteine bis hin zu tragischen Katastrophen. Besonders der absichtlich herbeigeführte Absturz von Germanwings-Flug 9525 im Jahr 2015 bleibt vielen Menschen bis heute als tragisches Mahnmal für die Schattenseiten der Luftfahrt in Erinnerung. Doch auch andere Ereignisse dieses Tages haben die Welt nachhaltig geprägt. Ein Rückblick auf die historischen Geschehnisse dieses Datums zeigt, wie facettenreich die Geschichte ist.

1802 – Patent auf die Hochdruckdampfmaschine

Der britische Ingenieur Richard Trevithick erhält ein Patent für seine Hochdruckdampfmaschine. Diese technische Innovation sollte später maßgeblich zur Weiterentwicklung der Dampflokomotive beitragen und den Weg für die industrielle Revolution ebnen.

1866 – Livingstones letzte Reise

David Livingstone, bekannter Missionar und Afrikaforscher, beginnt seine letzte Expedition. In Mikindani startet er seine Suche nach der Quelle des Nils – ein Ziel, das er nie erreichen wird. Dennoch trugen seine Reisen wesentlich zur europäischen Kenntnis des afrikanischen Kontinents bei.

1882 – Der Durchbruch im Kampf gegen Tuberkulose

Robert Koch stellt in einem Vortrag seine bahnbrechende Entdeckung des Tuberkulose-Erregers vor. Der Mediziner revolutioniert mit dieser Erkenntnis die moderne Bakteriologie und legt einen Grundstein für spätere Heilmethoden.

1900 – Der letzte Schuss auf eine Wandertaube

Ein Symbol des Artensterbens: In Ohio wird die letzte wildlebende Wandertaube von einem Jungen abgeschossen. Ihr ausgestopfter Körper erinnert heute in einem Museum an die zerstörerische Kraft menschlicher Eingriffe in die Natur.

1902 – Neuseelands Flagge wird offiziell

Nach längeren Debatten erklärt Neuseeland seine heutige Nationalflagge per Gesetz zur offiziellen Staatsflagge. Die Flagge mit dem Union Jack und den vier roten Sternen des Kreuz des Südens ist bis heute ein markantes Symbol des Landes.

1908 – Der Scheibenwischer als royale Erfindung

Prinz Heinrich von Preußen erhält ein deutsches Patent auf seinen handbetriebenen Scheibenwischer. Trotz der praktischen Idee findet seine Erfindung kaum Verbreitung – ein technischer Vorreiter blieb damit weitgehend unbeachtet.

1944 – Der große Ausbruch aus Stalag Luft III

76 alliierte Kriegsgefangene entkommen durch einen Tunnel aus dem deutschen Lager Stalag Luft III. Die spektakuläre Flucht geht später als „Gesprengte Ketten“ in die Filmgeschichte ein – ein Symbol für Mut und Freiheitsdrang in düsterer Zeit.

1955 – Theaterdebüt von „Die Katze auf dem heißen Blechdach“

Das Drama von Tennessee Williams feiert seine Premiere in New York. Mit Barbara Bel Geddes in der Hauptrolle sorgt das Werk für Furore und erhält später den renommierten Pulitzer-Preis.

1965 – Martin Luther Kings historischer Marsch

Martin Luther King erreicht nach einem beschwerlichen Protestmarsch von Selma nach Montgomery sein Ziel: ein starkes Zeichen im Kampf für das Wahlrecht der afroamerikanischen Bevölkerung. Der Marsch wird zum Meilenstein der US-Bürgerrechtsbewegung.

1967 – Die Chrobry-Eiche wird geschützt

Die Chrobry-Eiche, Polens mächtigste Stieleiche mit einer Geschichte seit etwa 1250, wird offiziell als Naturdenkmal ausgewiesen. Der Baum ist heute ein nationales Symbol für Naturerhalt und Geschichte.

1996 – Entführung von Jan Philipp Reemtsma

In Hamburg wird der Unternehmer und Wissenschaftler Jan Philipp Reemtsma Opfer einer spektakulären Entführung. Die Lösegeldforderung beläuft sich auf bis zu 30 Millionen D-Mark – ein Fall, der bundesweit Schlagzeilen macht.

2000 – S&P 500 auf historischem Höchststand

Kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase erreicht der US-Aktienindex S&P 500 mit über 1527 Punkten einen Rekordwert. Erst sieben Jahre später wird dieser Stand wieder übertroffen.

2001 – Miroslav Kloses glanzvoller Einstand

Im WM-Qualifikationsspiel gegen Albanien gibt Miroslav Klose sein Debüt für die deutsche Nationalelf – und erzielt gleich den Siegtreffer. Seine Karriere gipfelt später in einem Rekord: Er wird bester Torschütze der DFB-Geschichte.

2002 – Oscar-Geschichte für afroamerikanische Schauspieler

Halle Berry und Denzel Washington schreiben Filmgeschichte: Beide erhalten als erste afroamerikanische Schauspieler die Oscars für Hauptrollen. Der Film A Beautiful Mind ist der große Abräumer des Abends mit vier Auszeichnungen.

2005 – Zeugen Jehovas als Körperschaft anerkannt

Nach jahrelangem Rechtsstreit entscheidet das Oberverwaltungsgericht Berlin, dass die Zeugen Jehovas in Deutschland künftig den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts erhalten – ein bedeutsames Urteil im Religionsrecht.

2015 – Germanwings-Absturz – Tragödie um Flug 9525

Beim Germanwings-Absturz in den französischen Alpen sterben alle 150 Menschen an Bord. Der Copilot hatte das Unglück absichtlich herbeigeführt – ein Schock für die gesamte Luftfahrtbranche und ein unvergessener Tag des Schmerzes.

2016 – Neuseeland entscheidet sich für alte Flagge

In einem Referendum lehnen die Neuseeländer eine neue Landesflagge ab und entscheiden sich für den Erhalt der bisherigen Version. Die Debatte um nationale Identität bleibt damit vorerst beendet.

2018 – March for Our Lives in Washington D.C.

Hunderttausende Schüler protestieren für strengere Waffengesetze in den USA nach dem Schulmassaker von Parkland am 14. Februar. Die Bewegung „March for Our Lives“ ist eine direkte Reaktion auf das Schulmassaker in Parkland – und ein lauter Appell an die Politik.

Ein Blick auf die Ereignisse des 24. März zeigt: Geschichte ist lebendig, vielschichtig und wirkt bis in unsere Gegenwart hinein. Jeder dieser Momente trägt auf seine Weise zur kollektiven Erinnerung bei.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt