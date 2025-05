Historische Ereignisse am 30. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Historische Wendepunkte am 30. Mai – Von Jeanne d’Arc bis zum ersten verurteilten US-Präsidenten:

Heute ist der 30. Mai. Dieses Datum markiert zahlreiche bedeutende Wendepunkte der Weltgeschichte – von einem der bekanntesten Justizmorde der Menschheitsgeschichte im Jahr 1431 bis hin zu einem historischen Schuldspruch gegen Donald J. Trump im Jahr 2024. Letzteres dürfte besonders in Erinnerung bleiben, da es den bisherigen politischen und rechtlichen Rahmen in den USA nachhaltig verändert. Doch auch in Kunst, Wissenschaft, Raumfahrt und Politik hinterließ der 30. Mai tiefe Spuren.

1431 – Jeanne d’Arc auf dem Scheiterhaufen

In Rouen wird die französische Nationalheldin Jeanne d’Arc (Jungfrau von Orléans) als Ketzerin verbrannt. Die junge Frau hatte als Anführerin der französischen Truppen im Hundertjährigen Krieg für Aufsehen gesorgt. Ihr Tod gilt bis heute als Symbol für religiösen Fanatismus und politische Instrumentalisierung der Justiz.

1631 – Geburtsstunde der französischen Presse

Mit der Herausgabe der ersten französischen Zeitung La Gazette durch den Leibarzt Théophraste Renaudot beginnt in Frankreich eine neue Ära der Information und öffentlichen Meinungsbildung.

1806 – Blutiges Duell mit spätem Preis

Der spätere US-Präsident Andrew Jackson tötet Charles Dickinson im Duell, nachdem dieser Jacksons Ehefrau beleidigt hatte. Eine Kugel, die ihn selbst am Brustkorb traf, bleibt zeitlebens in seinem Körper.

1814 – Rhein-Schifffahrt wird für alle geöffnet

Der Pariser Friedensvertrag enthält in Artikel 5 eine bahnbrechende Regelung: Die Schifffahrt auf dem Rhein wird international freigegeben – ein wichtiges Signal für den Handel in Mitteleuropa.

1868 – Letzte öffentliche Hinrichtung in Wien

Mit dem Tod des Raubmörders Georg Ratkay endet in Wien die Ära öffentlicher Hinrichtungen. Die Zeremonie wird durch den Einsturz einer Zuschauertribüne überschattet – ein tragischer Abschluss eines grausamen Rituals.

1898 – Entdeckung des Edelgases Krypton

William Ramsay und Morris Travers entdecken bei Experimenten mit verdampfter Luft das Edelgas Krypton – ein Meilenstein in der Chemie.

1942 – Köln im Bombenhagel

1.000 britische Bomber greifen in der Nacht Köln an. Der massive Luftangriff markiert eine neue Eskalationsstufe im Luftkrieg des Zweiten Weltkriegs.

1949 – Grundsteinlegung der DDR-Verfassung

Der Dritte Deutsche Volkskongress verabschiedet mit nur einer Gegenstimme die erste Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Sie tritt später am 7. Oktober in Kraft.

1966 – Surveyor 1 auf dem Weg zum Mond

Die NASA startet mit Surveyor 1 ihre erste Mondsonde, die drei Tage später erfolgreich landet und erste Aufnahmen vom Mondboden übermittelt.

1971 – Mariner 9 fliegt zum Mars

Mit dem Start der Raumsonde Mariner 9 macht die NASA einen weiteren Schritt in der Marsforschung. Die Sonde wird später als erstes Raumfahrzeug den Planeten aus dem Orbit kartieren.

1975 – Europa gründet die ESA

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) wird ins Leben gerufen – ein Meilenstein für die europäische Zusammenarbeit in der Raumfahrt.

1980 – Bob Marley rockt Zürich, Krawalle folgen

Bob Marley gibt in Zürich sein einziges Konzert in der Schweiz. Direkt danach kommt es zu massiven Jugendprotesten, den sogenannten Opernhauskrawallen – ein Symbol für gesellschaftliche Spannungen.

1992 – Arte geht auf Sendung

Der deutsch-französische Kulturkanal Arte nimmt seinen Betrieb auf. Der Sender steht bis heute für anspruchsvolle und grenzüberschreitende Programmgestaltung.

1995 – Bulgarien entgeht Staatsbankrott

Mit einem Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) kann Bulgarien den Staatsbankrott abwenden – eine wirtschaftspolitische Notbremse mit einschneidenden Reformen.

2003 – Findet Nemo schwimmt ins Kino

Pixars Animationsfilm Findet Nemo startet in den USA und wird weltweit ein Riesenerfolg – nicht nur bei Kindern.

2005 – Eröffnung der Allianz Arena

In München wird die Allianz Arena feierlich eingeweiht. Das futuristische Stadion wird zum neuen Zuhause des FC Bayern München und zu einem Wahrzeichen moderner Fußballarchitektur.

2005 – Angela Merkel wird Kanzlerkandidatin

Die CDU/CSU nominiert mit Angela Merkel erstmals eine Frau für das Kanzleramt – ein historischer Schritt auf dem Weg zur späteren ersten Bundeskanzlerin Deutschlands.

2012 – Charles Taylor wird verurteilt

Der ehemalige liberianische Präsident Charles Taylor wird wegen schwerer Kriegsverbrechen zu 50 Jahren Haft verurteilt. Der Schuldspruch durch den Sondergerichtshof für Sierra Leone gilt als bedeutender Erfolg des internationalen Strafrechts.

2020 – SpaceX schreibt Raumfahrtgeschichte

Mit der Mission SpX-DM2 gelingt SpaceX der erste bemannte Raumflug eines privaten Unternehmens zur ISS. Ein neues Kapitel in der Raumfahrt beginnt.

2024 – Donald Trump erstmals verurteilt

Im Verfahren The People v. Donald J. Trump wird der Ex-US-Präsident in New York wegen strafrechtlicher Vergehen schuldig gesprochen. Es ist das erste Mal in der Geschichte der USA, dass ein ehemaliges Staatsoberhaupt verurteilt wird – ein politisches Beben mit internationaler Tragweite.

Diese Rückblicke zeigen eindrücklich, wie der 30. Mai immer wieder zu einem Schlüsseldatum der Geschichte geworden ist – in Krieg und Frieden, Wissenschaft, Politik und Kultur.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt