Historische Ereignisse am 12. August

Der 12. August ist ein Datum, das in der Geschichte mehrfach mit bedeutenden Ereignissen verknüpft ist. Von antiken Schicksalen über technologische Durchbrüche bis hin zu tragischen Katastrophen, dieser Tag hat Spuren hinterlassen, die bis heute nachwirken.

30 v. Chr.: Tod der Kleopatra VII.

Am 12. August 30 v. Chr. endete das Leben der letzten Pharaonin Ägyptens, Kleopatra VII., unter mysteriösen Umständen. Die genauen Hintergründe ihres Todes bleiben bis heute ungeklärt, doch die gängige Annahme ist, dass sie durch Suizid starb. Kleopatras Tod markierte das Ende des ägyptischen Reiches und den Beginn der römischen Vorherrschaft in Ägypten.

1812: Die erste Zahnradbahn der Welt

Am 12. August 1812 nahm die erste Zahnradbahn der Welt in England ihren Betrieb auf. Diese technische Innovation verband eine Kohlenzeche in Middleton mit der Stadt Leeds und revolutionierte den Kohletransport. Die Erfindung der Zahnradbahn war ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Eisenbahnwesens.

1821: Gründung der Universidad de Buenos Aires

Am 12. August 1821 wurde in Argentinien die Universidad de Buenos Aires als erste Hochschule des Landes gegründet. Die Universität entwickelte sich zu einer der renommiertesten Bildungseinrichtungen Südamerikas und hat bis heute einen bedeutenden Einfluss auf das akademische Leben in der Region.

1833: Gründung der Stadt Chicago

Am 12. August 1833 wurde die Stadt Chicago offiziell gegründet. Aus bescheidenen Anfängen entwickelte sich Chicago zu einer der größten und einflussreichsten Metropolen der Vereinigten Staaten, bekannt für ihre Architektur, Kultur und als bedeutender Knotenpunkt im internationalen Handel.

1851: Patent auf die erste einsatzfähige Nähmaschine

Am 12. August 1851 erhielt Isaac Merritt Singer ein Patent auf die erste einsatzfähige Nähmaschine. Diese Erfindung revolutionierte die Textilindustrie und legte den Grundstein für die industrielle Massenproduktion von Kleidung.

1883: Aussterben des Quaggas

Am 12. August 1883 starb im Amsterdamer Artis-Zoo das letzte bekannte Exemplar des Quaggas, einer untypisch gefärbten Unterart des Steppenzebras. Das Aussterben dieser Art ist ein frühes Beispiel für die Folgen menschlicher Eingriffe in die Natur und die Bedrohung der Artenvielfalt.

1901: Gründung des FC Luzern

Am 12. August 1901 wurde in Luzern der Fußballverein FC Luzern gegründet. Der Club gehört heute zu den traditionsreichsten Vereinen der Schweiz und spielt eine bedeutende Rolle im schweizerischen Fußball.

1908: Produktionsstart des Ford Modell T

Am 12. August 1908 begann die Produktion des Ford Modell T, auch bekannt als „Tin Lizzie“. Dieses Automobil, entwickelt von Henry Ford, gilt als eines der ersten, das durch Massenproduktion für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich wurde und den Automobilmarkt revolutionierte.

1953: Die Sowjetunion zündet ihre erste Wasserstoffbombe

Am 12. August 1953 gelang es der Sowjetunion, ihre erste Wasserstoffbombe zu zünden und damit im Rüstungswettlauf mit den USA gleichzuziehen. Dieser Schritt markierte eine neue Ära im Kalten Krieg und verstärkte das Wettrüsten zwischen den beiden Supermächten.

1960: Start des ersten passiven Kommunikationssatelliten Echo 1

Am 12. August 1960 brachte die NASA den Ballonsatelliten Echo 1 in eine Erdumlaufbahn. Dieser erste passive Kommunikationssatellit leitete eine neue Ära der globalen Kommunikation ein und legte den Grundstein für das moderne Satellitenkommunikationssystem.

1981: Ankündigung des IBM Personal Computers

Am 12. August 1981 wurde der IBM Personal Computer (PC) angekündigt. Dieser PC setzte einen Standard für offene Computerarchitekturen und wurde zur meistverbreiteten Computerarchitektur aller Zeiten. Die Einführung des IBM-PCs war ein Wendepunkt in der Geschichte der Computertechnologie.

1985: Flugzeugkatastrophe auf Japan-Air-Lines-Flug 123

Am 12. August 1985 ereignete sich das schwerste Flugzeugunglück mit nur einem Flugzeug in der Geschichte, als Japan-Air-Lines-Flug 123 gegen den Berg Takamagahara prallte. Von den 524 Personen an Bord überlebten nur vier das Unglück. Dieser tragische Vorfall schockierte die Welt und führte zu erheblichen Verbesserungen in der Flugsicherheit.

1990: Entdeckung des Tyrannosaurus rex Skeletts „Sue“

Am 12. August 1990 entdeckte die amerikanische Paläontologin Sue Hendrickson das bisher vollständigste und am besten erhaltene Skelett eines Tyrannosaurus rex in South Dakota. Das Skelett, das nach seiner Entdeckerin „Sue“ benannt wurde, ist heute eine der Hauptattraktionen im Field Museum of Natural History in Chicago.

2000: Untergang des russischen U-Boots Kursk

Am 12. August 2000 sank das russische Atom-U-Boot Kursk nach mehreren Explosionen in der Barentssee. Alle 118 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Der Vorfall erregte weltweit Aufsehen und führte zu Diskussionen über die Sicherheit und die Transparenz im Umgang mit militärischen Katastrophen.

2004: Schweden erreicht neun Millionen Einwohner

Am 12. August 2004 gab Schweden bekannt, eine Bevölkerungszahl von genau neun Millionen Einwohnern erreicht zu haben. Dieses demografische Ereignis spiegelte das kontinuierliche Bevölkerungswachstum und die Attraktivität des Landes wider, besonders durch Migration und Geburtenrate.

Der 12. August hat in der Geschichte viele denkwürdige Ereignisse hervorgebracht. Von technologischen Meilensteinen über tragische Unglücke bis hin zu bedeutenden Entdeckungen – dieser Tag zeigt die vielfältigen Facetten der Menschheitsgeschichte.

