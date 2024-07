Posted in

Am 13. Juli 2024 jährt sich erneut eine Vielzahl historischer Ereignisse, die die Welt nachhaltig geprägt haben. Diese besonderen Momente in der Geschichte zeigen die Vielfältigkeit menschlicher Errungenschaften und Herausforderungen. Lassen Sie uns einige dieser bemerkenswerten Ereignisse Revue passieren.

1709: Gründung von G. B. Farina in Köln

Am 13. Juli 1709 wurde in Köln das Geschäft G. B. Farina gegründet, das durch die Erfindung des „Eau de Cologne“ durch Johann Maria Farina bekannt wurde. Dieses Unternehmen entwickelte sich zur ältesten Parfümfabrik der Welt und trägt bis heute den Namen Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichs-Platz.

1832: Entdeckung des Ursprungs des Mississippi River

Henry Rowe Schoolcraft fand am 13. Juli 1832 den Lake Itasca und damit die Quellen des Mississippi River. Diese Entdeckung war von großer Bedeutung für die geographische und wirtschaftliche Entwicklung der Vereinigten Staaten.

1837: Buckingham Palace wird zur Hauptresidenz der britischen Monarchen

Mit dem Einzug von Königin Victoria wurde der Buckingham Palace am 13. Juli 1837 offiziell zur Hauptresidenz der britischen Monarchen. Der Palast ist bis heute ein symbolisches Zentrum der britischen Monarchie.

1870: Veröffentlichung der Emser Depesche

Otto von Bismarck veröffentlichte am 13. Juli 1870 die Emser Depesche, die einen diplomatischen Konflikt mit Frankreich auslöste und zum Deutsch-Französischen Krieg führte. Dieses Ereignis hatte weitreichende Folgen für die europäische Geschichte.

1923: Entstehung des Hollywood Sign

Eine Maklerfirma warb am 13. Juli 1923 mit dem Schriftzug „Hollywoodlands“ für Immobilienkäufe in Los Angeles. Der bekannte Hollywood-Schriftzug, der daraus hervorging, wurde ab 1949 als „Hollywood Sign“ zu einem weltberühmten Symbol der Filmindustrie.

1941: Hitlers Bündnisangebot an Japan

Adolf Hitler schlug am 13. Juli 1941 Japan ein umfassendes Offensivbündnis vor, um gemeinsam die Sowjetunion und die USA zu „vernichten“. Dieses Bündnis trug zur weiteren Eskalation des Zweiten Weltkriegs bei.

1957: Eröffnung des Max-Planck-Instituts für Geschichte

In Göttingen wurde am 13. Juli 1957 das Max-Planck-Institut für Geschichte eröffnet. Seit April 2007 trägt es den Namen „MPI zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften“ und widmet sich der Erforschung gesellschaftlicher Vielfalt.

1960: Deutsche Bundesbank gewährt Weltbank Rekordkredit

Am 13. Juli 1960 gewährte die Deutsche Bundesbank der Weltbank in Frankfurt am Main den höchsten Kredit, den diese bisher außerhalb der USA aufgenommen hatte. Die Anleihe von 240 Millionen US-Dollar diente der wirtschaftlichen Förderung unterentwickelter Länder.

1985: Live Aid Konzert

Das von Bob Geldof initiierte Konzert Live Aid fand am 13. Juli 1985 parallel in Großbritannien und den USA statt. Dieses Benefizkonzert sammelte Millionen von Dollar für die Hungersnot in Äthiopien und setzte ein Zeichen für weltweite Solidarität.

1990: Gründung der Bank Rossii

Als Rechtsnachfolger der Gosbank wurde am 13. Juli 1990 die Bank Rossii als Zentralbank Russlands gegründet. Diese Institution spielt eine zentrale Rolle in der russischen Wirtschaftspolitik.

1992: Anerkennung der Oder-Neiße-Linie

Das Bundesverfassungsgericht bestätigte am 13. Juli 1992 die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als verfassungsgemäß. Diese Entscheidung war ein wichtiger Schritt zur Normalisierung der deutsch-polnischen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg.

2000: Gründung der Partei Rechtsstaatlicher Offensive

Der Hamburger Richter Ronald Schill gründete am 13. Juli 2000 die Partei Rechtsstaatlicher Offensive, die durch ihre rigorosen Forderungen und politischen Maßnahmen bekannt wurde.

2005: EU genehmigt Übernahme von VA Technologie durch Siemens

Am 13. Juli 2005 genehmigte die EU die Übernahme von VA Technologie, dem größten österreichischen Technologiekonzern, durch die deutsche Siemens AG. Diese Fusion stärkte die Position von Siemens auf dem globalen Markt.

2014: Deutscher WM-Sieg

Die deutsche Fußballnationalmannschaft gewann am 13. Juli 2014 mit einem 1:0 n. V. gegen Argentinien zum vierten Mal die Fußball-Weltmeisterschaft. Dieses historische Ereignis wurde weltweit gefeiert und bleibt ein stolzer Moment für Deutschland.

2016: Theresa May wird Premierministerin

Nach dem Rücktritt David Camerons ernannte Königin Elisabeth II. am 13. Juli 2016 die bisherige Innenministerin Theresa May zur neuen Premierministerin des Vereinigten Königreichs. Ihre Amtszeit fiel in eine turbulente Phase der britischen Geschichte, insbesondere im Zusammenhang mit dem Brexit.

Diese historischen Ereignisse, die sich am 13. Juli ereignet haben, erinnern uns daran, wie vielfältig und bedeutend einzelne Tage in der Geschichte sein können. Sie spiegeln die Herausforderungen, Errungenschaften und Wendepunkte wider, die unsere Welt geprägt haben.

