Historische Ereignisse am 17. Juli

Heute, am 17. Juli 2024, blicken wir auf eine Reihe bedeutender historischer Ereignisse zurück, die sich an diesem Datum im Laufe der Geschichte ereignet haben.

1453: Der Hundertjährige Krieg endet mit der Schlacht bei Castillon

Am 17. Juli 1453 endete der Hundertjährige Krieg mit der Schlacht bei Castillon, in welcher die Franzosen siegten. England verlor damit, abgesehen von Calais, seinen Besitz in Frankreich. Dieser Sieg markierte das Ende der englischen Ambitionen auf französischem Boden und veränderte die politische Landschaft Europas nachhaltig.

1695: Gründung der Bank of Scotland

1695 wurde die Bank of Scotland durch ein Gesetz des schottischen Parlaments gegründet. Diese Institution spielte eine entscheidende Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung Schottlands und wurde zu einer der ältesten Banken der Welt.

1841: Erste Freiwillige Feuerwehr in Deutschland

Die erste Freiwillige Feuerwehr in Deutschland wurde 1841 in Meißen gegründet. Dieses Ereignis war ein Meilenstein in der Organisation des Brandschutzes und des ehrenamtlichen Engagements in Deutschland.

1854: Eröffnung der Semmeringbahn

1854 wurde die von Carl von Ghega erbaute Semmeringbahn als weltweit erste Gebirgsbahn für den Personenverkehr freigegeben. Diese technische Meisterleistung ermöglichte eine bessere Verbindung und wirtschaftliche Entwicklung in den Alpenregionen.

1861: Staatsbankrott Mexikos

1861 erklärte die mexikanische Regierung ihre Unfähigkeit, ausländische Gläubiger zu bezahlen. Dieser Staatsbankrott führte zur Intervention Frankreichs, Großbritanniens und Spaniens und markierte einen wichtigen Moment in der Geschichte Mexikos.

1866: Gründung des Schweizerischen Roten Kreuzes

In Bern wurde 1866 der Hülfsverein für schweizerische Wehrmänner und deren Familien, das Schweizerische Rote Kreuz, gegründet. Diese Organisation spielte eine zentrale Rolle in der humanitären Hilfe und im Zivilschutz der Schweiz.

1897: Goldrausch in Seattle

Ein Goldrausch brach 1897 in Seattle aus, als eine Schiffsfracht mit zwei Tonnen Gold entladen wurde. Diese Nachricht verbreitete sich schnell und führte zu einem Massenansturm zum Klondike River.

1919: Die Finnische Verfassung von 1919 tritt in Kraft

Die Finnische Verfassung von 1919 trat in Kraft und legte den Grundstein für die moderne politische Struktur Finnlands.

1945: Beginn der Potsdamer Konferenz

1945 begann im Schloss Cecilienhof die Potsdamer Konferenz, ein Gipfeltreffen der drei Hauptalliierten des Zweiten Weltkrieges zur Beratung über ihr weiteres Vorgehen. Diese Konferenz hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die Nachkriegsordnung in Europa.

1946: Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen

1946 wurde in Berlin die Zusammenlegung des nördlichen Rheinlands mit Westfalen zum Land Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben. Dies stellte einen bedeutenden Schritt in der Nachkriegsordnung Deutschlands dar.

1955: Eröffnung von Disneyland in Anaheim

1955 öffnete Disneyland in Anaheim, Kalifornien, seine Pforten. Dieses Ereignis markierte den Beginn einer neuen Ära der Freizeitgestaltung und des Familienunterhaltungsparks.

1976: Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Montreal

Die XXI. Olympischen Sommerspiele wurden 1976 in Montreal, Kanada, eröffnet. Dieses sportliche Großereignis brachte Athleten und Zuschauer aus aller Welt zusammen.

1981: Eröffnung der Humber-Brücke

1981 eröffnete die britische Königin Elisabeth II. die über den Humber führende Humber-Brücke, eine der längsten Hängebrücken der Erde. Diese Brücke ist ein bedeutendes Infrastrukturprojekt in Großbritannien.

1987: Abschaffung der Todesstrafe in der DDR

Die Todesstrafe wurde 1987 in der DDR abgeschafft, ein bedeutender Schritt in der Menschenrechtspolitik des Landes.

1991: Start des ersten Erdbeobachtungssatelliten der ESA

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) startete 1991 mit einer Ariane 4-Rakete ihren ersten Erdbeobachtungssatelliten ERS-1, was einen wichtigen Fortschritt in der Satellitentechnologie und der Erdbeobachtung darstellte.

1994: Brasilien gewinnt die Fußball-Weltmeisterschaft

Im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1994 in den Vereinigten Staaten besiegte Brasilien Italien mit 3:2 nach Elfmeterschießen und sicherte sich damit als erste Mannschaft zum vierten Mal den Titel. Es war das erste WM-Finale, das durch ein Elfmeterschießen entschieden wurde.

1995: NASDAQ-Aktienindex erreicht 1.000 Punkte

Der NASDAQ-Aktienindex schloss 1995 erstmals mit über 1.000 Punkten und markierte damit einen wichtigen Meilenstein in der Finanzgeschichte.

1996: Explosion von TWA-Flug 800

1996 explodierte die Boeing 747 des Trans-World-Airlines-Fluges 800 kurz nach dem Start in New York City. Alle 230 Menschen an Bord starben bei diesem tragischen Unglück.

1998: Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs beschlossen

In Rom beschlossen 1998 120 Staaten die Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs zur Ahndung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Dieser Beschluss war ein wichtiger Schritt im internationalen Strafrecht.

Die Rückblicke auf diese Ereignisse zeigen, wie vielfältig und prägend die Geschichte ist. Jedes dieser Ereignisse hat seine Spuren hinterlassen und trägt zur Formung unserer heutigen Welt bei.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt