Historische Ereignisse am 18. August

Am 18. August werfen wir einen Blick auf bedeutende historische Ereignisse, die an diesem Datum die Welt veränderten und in Erinnerung geblieben sind.

1868: Entdeckung von Helium während einer Sonnenfinsternis

Am 18. August 1868 beobachtete der französische Astronom Jules Janssen eine totale Sonnenfinsternis in Indien, während der er das chemische Element Helium entdeckte. Helium, das zweithäufigste Element im Universum, wurde erstmals in der Sonnenkorona erkannt und sollte später eine entscheidende Rolle in verschiedenen wissenschaftlichen und industriellen Anwendungen spielen.

1888: Einweihung des Centralbahnhofs in Frankfurt am Main

Am 18. August 1888 wurde der Centralbahnhof in Frankfurt am Main, der heutige Hauptbahnhof, feierlich eingeweiht. Als einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Deutschlands erlebte der Bahnhof seither unzählige Veränderungen und Modernisierungen, die ihn zu einem zentralen Drehkreuz des europäischen Bahnverkehrs machten.

1896: Verkündung des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Am 18. August 1896 wurde das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) verkündet, welches am 1. Januar 1900 in Kraft trat. Bis heute bildet das BGB das Fundament des deutschen Zivilrechts und wurde seit seiner Einführung mehrfach überarbeitet, um den aktuellen gesellschaftlichen und rechtlichen Entwicklungen gerecht zu werden.

1896: Vorstellung des ersten motorgetriebenen Lastkraftwagens

Ebenfalls am 18. August 1896 stellte die Daimler-Motoren-Gesellschaft in Cannstatt den ersten motorgetriebenen Lastkraftwagen der Welt vor. Dieses Ereignis markiert den Beginn einer neuen Ära im Transportwesen und legte den Grundstein für die moderne Lkw-Industrie.

1922: Einführung des DIN-A4-Formats

Am 18. August 1922 veröffentlichte das Deutsche Institut für Normung (DIN) seine Richtlinie 476 für Papierformate. Diese Richtlinie legte unter anderem das heute weltweit gebräuchliche DIN-A4-Format fest, das aus dem täglichen Leben kaum mehr wegzudenken ist.

1930: Erstauftritt von Pluto in einem Micky-Maus-Trickfilm

Am 18. August 1930 trat der berühmte Disney-Hund Pluto erstmals in einem Micky-Maus-Trickfilm auf. Als treuer Begleiter von Micky Maus entwickelte sich Pluto schnell zu einem der beliebtesten Disney-Charaktere und ist bis heute fester Bestandteil der Disney-Welt.

1933: Vorstellung des Volksempfängers auf der Berliner Funkausstellung

Am 18. August 1933 wurde auf der Berliner Funkausstellung der Volksempfänger vorgestellt. Dieses preisgünstige Radiogerät war ein bedeutendes Propagandainstrument der Nationalsozialisten und trug maßgeblich zur Verbreitung ihrer Ideologie bei.

1934: Al Capone wird nach Alcatraz verlegt

Am 18. August 1934 wurde der berüchtigte Gangsterboss Al Capone in das Bundesgefängnis Alcatraz verlegt. Diese Maßnahme diente dazu, seine Kontakte zur Außenwelt zu unterbinden und damit seinen Einfluss auf die organisierte Kriminalität zu verringern.

1939: Beginn des nationalsozialistischen Euthanasieprogramms

Am 18. August 1939 wurden Hebammen, Geburtshelfer und Ärzte in Deutschland durch einen Erlass aufgefordert, behinderte Neugeborene und Kinder zu melden. Dies markierte den Beginn des menschenverachtenden Euthanasieprogramms der Nationalsozialisten, bei dem Hunderttausende unschuldige Leben ausgelöscht wurden.

1944: Ermordung von Ernst Thälmann im KZ Buchenwald

Am 18. August 1944 wurde Ernst Thälmann, der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), im Konzentrationslager Buchenwald von den Nationalsozialisten ermordet. Thälmann, eine zentrale Figur im Widerstand gegen das NS-Regime, gilt bis heute als Symbol für den Kampf gegen Faschismus und Unterdrückung.

1949: Gründung der Adidas AG in Herzogenaurach

Am 18. August 1949 wurde in Herzogenaurach die Adidas AG gegründet, die heute zu den weltweit führenden Sportartikelherstellern gehört. Gegründet von Adolf „Adi“ Dassler, hat sich Adidas zu einer globalen Marke entwickelt, die für Innovation und sportliche Höchstleistungen steht.

1949: Gründung der Deutschen Presseagentur (dpa)

Ebenfalls am 18. August 1949 wurde in Goslar die Deutsche Presseagentur (dpa) gegründet, die ihre Tätigkeit am 1. September aufnahm. Die dpa ist heute eine der größten und renommiertesten Nachrichtenagenturen der Welt und spielt eine entscheidende Rolle in der deutschen und internationalen Medienlandschaft.

1960: Markteinführung der ersten Antibabypille

Am 18. August 1960 kamen in den USA unter dem Markennamen Enovid die ersten Antibabypillen auf den Markt. Diese bahnbrechende Entwicklung revolutionierte die Familienplanung und trug maßgeblich zur Emanzipation der Frau bei.

1962: Erstes gemeinsames Konzert der Beatles in Birkenhead

Am 18. August 1962 fand in der Hulme Hall von Birkenhead das erste gemeinsame Konzert von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr statt. Dieser Auftritt markierte den Beginn einer neuen Ära in der Popmusik und den Aufstieg der Beatles zu einer der einflussreichsten Bands aller Zeiten.

1982: Übernahme des Deutschen Spielkartenmuseums durch Baden-Württemberg

Am 18. August 1982 übernahm das Land Baden-Württemberg das Deutsche Spielkartenmuseum vom Spielkartenhersteller ASS. Die Trägerschaft des Museums wurde an die Stadt Leinfelden-Echterdingen delegiert, wo das Museum bis heute beheimatet ist und eine der größten Spielkartensammlungen der Welt beherbergt.

1988: George H. W. Bushs berühmtes Wahlkampfversprechen

Am 18. August 1988 gab der amerikanische Präsidentschaftskandidat George H. W. Bush während einer Wahlkampfrede sein berühmtes Versprechen „Read my lips: no new taxes“ ab. Dieses Versprechen sollte ihn in den folgenden Jahren politisch einholen, als er gezwungen war, aufgrund von Haushaltszwängen doch neue Steuern einzuführen.

Diese historischen Ereignisse zeigen, wie der 18. August im Laufe der Geschichte immer wieder bedeutende Wendepunkte markierte, die die Welt in vielfältiger Weise prägten.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt