Historische Ereignisse am 21. Juni

Der 21. Juni in der Geschichte: Ein Blick auf bedeutende Ereignisse

Am heutigen Tag, dem 21. Juni, sind im Laufe der Geschichte zahlreiche bedeutende Ereignisse passiert. Hier ein Überblick über einige wichtige Geschehnisse, die nicht nur global, sondern auch in Deutschland stattgefunden haben.

1886: Grundsteinlegung der Tower Bridge in London Am 21. Juni 1886 begann in London der Bau der berühmten Tower Bridge. Dieses Bauwerk ist heute eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt​ (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie)​.

1895: Eröffnung des Kaiser-Wilhelm-Kanals Kaiser Wilhelm II. eröffnete den Kaiser-Wilhelm-Kanal, der heute als Nord-Ostsee-Kanal bekannt ist. Diese Wasserstraße verbindet die Nordsee mit der Ostsee und ist bis heute eine der meistbefahrenen künstlichen Wasserstraßen der Welt​ (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie)​.

1929: Patentierung von Buna Die I.G. Farben erhielt am 21. Juni 1929 das Patent für den synthetischen Kautschuk „Buna“. Dieses Material spielte während des Zweiten Weltkriegs eine wichtige Rolle, da es Deutschland von ausländischen Rohstoffimporten unabhängiger machte​ (MDR)​.

1940: Sieg im Westfeldzug Am 21. Juni 1940, während des Zweiten Weltkriegs, feierte Deutschland den Sieg im Westfeldzug gegen Frankreich. Dies markierte einen weiteren Wendepunkt in der Kriegsführung​ (Chroniknet)​.

1945: Nachkriegszeit und Wiederaufbau Nur wenige Wochen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs befand sich Deutschland am 21. Juni 1945 im Wiederaufbau. Die Alliierten begannen mit der Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen, und es wurden erste Schritte zur Errichtung einer neuen politischen Ordnung unternommen​ (Chroniknet)​.

1972: Neues Tierschutzgesetz Der Deutsche Bundestag verabschiedete am 21. Juni 1972 ein neues Tierschutzgesetz, das einen ganzheitlichen Ansatz verfolgte und umfassende Regelungen zum Schutz aller Tierarten enthielt​ (MDR)​.

1990: Deutsch-deutscher Staatsvertrag Am 21. Juni 1990 stimmten der Bundestag und die Volkskammer dem Staatsvertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zu. Dieser Vertrag ebnete den Weg für die Wiedervereinigung Deutschlands und trat am 1. Juli 1990 in Kraft​ (MDR)​.

1996: Reform des Ladenschlussgesetzes Eine wichtige Änderung des Ladenschlussgesetzes wurde am 21. Juni 1996 verabschiedet. Geschäfte durften nun wochentags bis 20.00 Uhr geöffnet bleiben, was zuvor nur am sogenannten „langen Donnerstag“ erlaubt war​ (MDR)​.

2016: Eröffnung des Ringheiligtums Pömmelte Am 21. Juni 2016 wurde das rekonstruierte Ringheiligtum Pömmelte in Sachsen-Anhalt eröffnet. Diese bronzezeitliche Anlage wurde für rituelle Zwecke genutzt und ist vergleichbar mit dem englischen Stonehenge​ (MDR)​.

