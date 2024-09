Historische Ereignisse am 21. September

Am heutigen 21. September 2024 blicken wir auf zahlreiche Ereignisse zurück, die die Geschichte geprägt haben. Vom Aufbau bedeutender Bildungseinrichtungen bis hin zu technischen Durchbrüchen und politisch entscheidenden Momenten – dieser Tag hat in den vergangenen Jahrhunderten viele Spuren hinterlassen. Besonders prägend ist die Gründung der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Jahr 1457, die als eine der ältesten und renommiertesten Universitäten Deutschlands einen entscheidenden Beitrag zur Wissenschaft und Bildung leistet. Im Folgenden ein Überblick über weitere bedeutende Ereignisse dieses Tages.

1457: Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg wird gegründet

Die Gründung der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg markiert einen entscheidenden Moment in der deutschen Bildungslandschaft. Sie ist bis heute ein Ort des wissenschaftlichen Fortschritts und zählt zu den angesehensten Hochschulen des Landes.

1793: Heiligendamm wird das erste deutsche Seebad

Mit der Eröffnung des ersten Badehauses wird Heiligendamm offiziell zum ersten Seebad in Deutschland. Es markiert den Beginn des deutschen Bade- und Kurwesens, das sich in den folgenden Jahrhunderten stark entwickeln sollte.

1799: Philippe Lebon meldet die erste Gasheizung zum Patent an

Der französische Erfinder Philippe Lebon revolutioniert die Heiztechnik mit seiner Erfindung der Gasheizung. Seine Entwicklung ebnete den Weg für moderne Heizsysteme, die heute in Millionen von Haushalten weltweit verwendet werden.

1847: Rote und Blaue Mauritius auf Mauritius ausgegeben

Auf der Insel Mauritius werden zwei der berühmtesten Briefmarken der Welt, die „Rote“ und die „Blaue Mauritius“, in Umlauf gebracht. Diese Marken gehören heute zu den wertvollsten und begehrtesten Sammlerstücken weltweit.

1881: Ohm wird als Maßeinheit für elektrischen Widerstand festgelegt

Beim Ersten Internationalen Elektrizitätskongress wird der elektrische Widerstand offiziell mit der Einheit „Ohm“ definiert, zu Ehren des deutschen Physikers Georg Simon Ohm. Dies war ein Meilenstein in der Standardisierung der elektrischen Messgrößen.

1884: Arlberg-Eisenbahntunnel wird dem Verkehr übergeben

Mit der Eröffnung des 10,25 km langen Arlberg-Eisenbahntunnels wurde eine wichtige Verbindung zwischen Österreich und der Schweiz geschaffen. Er war ein technisches Meisterwerk seiner Zeit und erleichterte den Handel und den Verkehr in den Alpen.

1892: Dresdner Bank übernimmt Hamburger Anglo-Deutsche Bank

Die Übernahme der Hamburger Anglo-Deutschen Bank durch die Dresdner Bank war ein bedeutender Schritt im Aufstieg der Dresdner Bank zu einer der größten Banken Deutschlands.

1897: Die berühmte Antwort „Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann“

Die New York Sun veröffentlicht die berühmte Antwort auf die Frage von Virginia O’Hanlon: „Gibt es einen Weihnachtsmann?“. Diese Antwort ist bis heute ein Symbol für die Magie und den Glauben an Weihnachten.

1899: Gründung des Sportvereins Stuttgarter Kickers

In Stuttgart wird der Sportverein Stuttgarter Kickers gegründet, der im Laufe der Zeit zu einem bedeutenden Verein im deutschen Fußball wird.

1903: August Oetker patentiert Backpulver

Der deutsche Unternehmer August Oetker lässt das Verfahren zur Herstellung von Backpulver patentieren. Seine Erfindung revolutioniert die Backkunst und prägt bis heute die Lebensmittelindustrie.

1931: Großbritannien verlässt den Goldstandard

Mit dem Verlassen des Goldstandards läutete Großbritannien eine neue Ära in der Finanzpolitik ein. Das Pfund Sterling wurde zu einer freien Währung, was weitreichende Folgen für die globale Wirtschaft hatte.

1937: Veröffentlichung von „The Hobbit“

J.R.R. Tolkiens Fantasy-Werk „The Hobbit“ erscheint und wird sofort zu einem Klassiker der Literatur. Das Buch begründete das Genre der modernen Fantasy und inspirierte Generationen von Lesern und Schriftstellern.

1942: Erstflug der Boeing B-29 Superfortress

Der Erstflug der Boeing B-29 Superfortress war ein Meilenstein in der militärischen Luftfahrtgeschichte. Der Bomber spielte im Zweiten Weltkrieg eine entscheidende Rolle und prägte die Kriegsführung durch seine Reichweite und Feuerkraft.

1949: Inkrafttreten des Besatzungsstatuts in Deutschland

Mit dem Inkrafttreten des Besatzungsstatuts erhielt die neu gegründete Bundesrepublik Deutschland wieder weitreichende Befugnisse über ihre eigenen Institutionen und ebnete den Weg zur vollständigen Souveränität.

1956: Wiederaufbau des Brandenburger Tors beschlossen

Der Magistrat der Stadt Berlin entscheidet sich für den Wiederaufbau des Brandenburger Tors. Das Symbol der deutschen Einheit war während des Zweiten Weltkriegs beschädigt worden und sollte wieder in altem Glanz erstrahlen.

1960: Panama und die USA hissen ihre Flaggen über dem Panamakanal

Erstmals wurde neben der US-amerikanischen auch die panamaische Flagge über dem Panamakanal gehisst, was ein Zeichen der wachsenden panamaischen Unabhängigkeit in der Verwaltung des Kanals war.

1964: Malta wird unabhängig

Nach Jahren britischer Herrschaft erlangt Malta am 21. September 1964 seine Unabhängigkeit. Dies markiert einen wichtigen Schritt in der Dekolonisierung Europas und Maltas Weg zu einem souveränen Staat.

1971: Bhutan, Katar, Oman und Bahrain treten den Vereinten Nationen bei

Die Aufnahme dieser vier Länder in die Vereinten Nationen zeigt die wachsende internationale Bedeutung der Region und die zunehmende Anerkennung von Staaten, die erst kürzlich ihre Unabhängigkeit erlangt hatten.

1972: Einführung der flexiblen Altersgrenze in der Rentenreform

Der Deutsche Bundestag beschließt die Einführung der flexiblen Altersgrenze in der Rentenreform. Dies war ein wichtiger Schritt zur Anpassung des Rentensystems an die Bedürfnisse der Bevölkerung.

1983: Motorola DynaTAC 8000X wird als erstes Mobiltelefon zugelassen

Das 800 Gramm schwere Motorola DynaTAC 8000X erhält als erstes Mobiltelefon die Zulassung durch die Federal Communications Commission in den USA und markiert den Beginn der Mobilfunk-Ära.

1991: Gründung der parteilichen Organisation Bündnis 90

Bürgerrechtler aus der ehemaligen DDR gründen Bündnis 90, das später mit den Grünen fusionieren wird und zu einer der wichtigsten Parteien im wiedervereinigten Deutschland wird.

2004: Bau des Burj Khalifa beginnt

In Dubai starten die Bauarbeiten für den Burj Khalifa, der nach seiner Fertigstellung das höchste Gebäude der Welt sein wird. Dieses Projekt unterstreicht den aufstrebenden Status Dubais als globale Metropole.

2004: Eröffnung des National Museum of the American Indian

In Washington, D.C., wird das National Museum of the American Indian eröffnet. Es ist das erste Museum, das sich ausschließlich der Geschichte und Kultur der indigenen Völker Nordamerikas widmet.

2012: JadeWeserPort geht in Betrieb

Der JadeWeserPort in Wilhelmshaven wird offiziell in Betrieb genommen und wird zum größten Tiefwasserhafen Deutschlands. Er ist ein wichtiger Knotenpunkt im internationalen Seehandel.

Die Vielzahl der historischen Ereignisse, die an diesem Tag stattfanden, zeigt die Breite der Themen, die unsere Geschichte prägen – von technologischem Fortschritt bis hin zu kulturellen Meilensteinen.

