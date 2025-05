Historische Ereignisse am 27. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 27. Mai blickt die Welt auf zahlreiche historische Meilensteine zurück – von technischer Innovation bis politischem Erdbeben. Besonders in Erinnerung bleibt der 27. Mai 2019: An diesem Tag verlor erstmals in der Geschichte Österreichs eine gesamte Bundesregierung durch ein Misstrauensvotum das Vertrauen des Parlaments – ein Vorgang, der internationale Aufmerksamkeit auf sich zog und ein politisches Beben in Wien auslöste. Doch auch abseits der großen Politik bietet dieses Datum bemerkenswerte Entwicklungen.

1741 – Musikkapelle begleitet Militärparade in Wien

Erstmals wird in Wien eine Militärparade musikalisch begleitet – ein Brauch, der sich rasch in vielen Armeen Europas etablieren sollte. Musik wurde damit zum festen Bestandteil militärischer Zeremonien und stärkte das Gemeinschaftsgefühl der Truppen.

1883 – Krönung von Alexander III. in Moskau

In der Moskauer Uspenski-Kathedrale wird Alexander III. feierlich zum Zaren gekrönt. Seine Regierungszeit ist geprägt von innenpolitischer Repression und außenpolitischer Stabilität – eine konservative Phase im zaristischen Russland.

1901 – Gründung von Kickers Offenbach

In Offenbach am Main wird der Fußballverein Kickers Offenbach gegründet. Der Club spielt eine bedeutende Rolle in der deutschen Fußballgeschichte und zählt heute zu den Traditionsvereinen.

1903 – Gründung von Telefunken in Berlin

Auf Initiative von Kaiser Wilhelm II. entsteht in Berlin das Unternehmen Telefunken – ein Meilenstein für die deutsche Funk- und Nachrichtentechnik. Telefunken wird später zu einem der führenden Elektronikkonzerne Europas.

1930 – Patent auf Klebeband durch Richard G. Drew

Der US-Erfinder Richard Gurley Drew erhält das Patent auf ein neuartiges Klebeband – das später weltberühmte „Scotch Tape“. Das Unternehmen 3M beginnt mit der Vermarktung und revolutioniert damit Büro- und Haushaltsarbeiten.

1933 – Tausend-Mark-Sperre gegen Österreich

Die Hitler-Regierung setzt mit der sogenannten Tausend-Mark-Sperre ein wirtschaftliches Druckmittel gegen Österreich ein. Deutsche Touristen müssen fortan 1.000 Reichsmark entrichten, um einreisen zu dürfen – ein Versuch, die Regierung Dollfuß zu schwächen.

1936 – Jungfernfahrt der Queen Mary

Das luxuriöse Passagierschiff Queen Mary startet zu seiner ersten Überfahrt von Southampton nach New York. Die Fahrt markiert einen Höhepunkt des Transatlantikverkehrs in der Vorkriegszeit.

1937 – Golden Gate Bridge für Fußgänger geöffnet

In San Francisco wird die ikonische Golden Gate Bridge für Fußgänger freigegeben. Das Bauwerk wird zu einem weltweiten Symbol für technische Ingenieurskunst und urbane Ästhetik.

1952 – SED kappt Telefonleitungen nach West-Berlin

Auf Anweisung der DDR-Führung werden sämtliche Telefonverbindungen zwischen West-Berlin und der DDR unterbrochen – ein symbolischer Akt der Isolation im beginnenden Kalten Krieg.

1956 – Dreistufige Wasserstoffbombe getestet

Im Rahmen der Operation Redwing zünden die USA auf dem Bikini-Atoll ihre erste dreistufige Wasserstoffbombe. Der Test markiert eine neue Eskalationsstufe im atomaren Wettrüsten des Kalten Krieges.

1958 – Erstflug der McDonnell F-4 Phantom

Das Kampfflugzeug F-4 Phantom hebt erstmals ab. Es wird in den folgenden Jahrzehnten zu einem der meistverwendeten Militärflugzeuge weltweit und prägt die Luftstreitkräfte vieler Nationen.

1968 – Erster Geldautomat Deutschlands in Betrieb genommen

In Tübingen wird der erste Geldautomat in der Bundesrepublik Deutschland installiert. Er revolutioniert den Zugang zu Bargeld und gilt als ein frühes Symbol der Automatisierung des Bankwesens.

1972 – Erstausstrahlung von Star Trek im ZDF

Das ZDF zeigt erstmals eine Folge der US-Science-Fiction-Serie „Star Trek“. Das Raumschiff Enterprise startet damit auch in Deutschland seinen Kultstatus – mit nachhaltiger Wirkung auf Popkultur und Wissenschaftsinteresse.

1990 – Start der S-Bahn Zürich

Die größte S-Bahn der Schweiz nimmt ihren Betrieb auf. Das System vernetzt seither die gesamte Region Zürich effizient und umweltfreundlich und wird zum Vorbild für den öffentlichen Nahverkehr in Europa.

1998 – Ende der Ära Johannes Rau in NRW

Mit der Wahl von Wolfgang Clement zum neuen Ministerpräsidenten endet nach über zwei Jahrzehnten die Amtszeit von Johannes Rau. Er prägte Nordrhein-Westfalen wie kaum ein anderer Landespolitiker der Nachkriegszeit.

1999 – Anklage gegen Slobodan Milošević

Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien erhebt Anklage gegen Slobodan Milošević. Es ist das erste Mal, dass ein amtierender Präsident wegen Kriegsverbrechen angeklagt wird – ein bedeutender Schritt in der Geschichte des Völkerrechts.

2019 – Österreichs Regierung durch Misstrauensvotum gestürzt

Nach der „Ibiza-Affäre“ verliert die ÖVP-geführte Bundesregierung unter Sebastian Kurz das Vertrauen des Parlaments. Die SPÖ und FPÖ sprechen im Nationalrat ein Misstrauensvotum aus – ein historisches Novum in der österreichischen Demokratiegeschichte.

Jeder 27. Mai erzählt seine ganz eigene Geschichte – und zeigt, wie vielfältig und prägend einzelne Momente der Vergangenheit sein können.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt