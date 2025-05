Posted in

Historische Ereignisse am 28. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Heute ist der 28. Mai – ein Tag, an dem Geschichte geschrieben wurde: von technologischem Fortschritt über politische Umbrüche bis hin zu mutigen Einzelaktionen. Besonders hervorzuheben ist dabei die waghalsige Landung des jungen deutschen Piloten Mathias Rust im Jahr 1987 – eine Tat, die die Welt erschütterte und die Schwächen der sowjetischen Luftraumüberwachung schonungslos offenbarte. Doch auch zahlreiche weitere Ereignisse prägen diesen geschichtsträchtigen Tag.

1858 – Der Vertrag von Aigun

Mit dem Vertrag von Aigun einigen sich Russland und China auf eine neue Grenzziehung entlang des Flusses Amur. Für Russland bedeutet das einen erheblichen Gebietszuwachs im Osten, während China empfindliche territoriale Einbußen hinnehmen muss.

1859 – Letzte Ausgabe von Household Words

In London erscheint die letzte Ausgabe der von Charles Dickens gegründeten Zeitschrift Household Words. Das Magazin war über Jahre hinweg eine literarische Stimme für soziale Gerechtigkeit und Aufklärung in viktorianischer Zeit.

1864 – Gründung des Montana-Territoriums

US-Präsident Abraham Lincoln unterzeichnet die Gründung des Montana-Territoriums. Es entsteht aus den nordöstlichen Teilen des Idaho-Territoriums und wird später als Bundesstaat eine bedeutende Rolle im Westen der USA spielen.

1903 – Einweihung der Sengbachtalsperre

Bei Solingen wird die Sengbachtalsperre in Betrieb genommen. Nach dem Intze-Prinzip gebaut, dient sie der Trinkwasserversorgung der Region und gilt als technisches Meisterwerk ihrer Zeit.

1905 – Geburt des Circus Krone

Carl Krone benennt seine Menagerie in Circus Charles um. Daraus entwickelt sich der heutige Circus Krone, einer der größten Zirkusbetriebe Europas.

1930 – Das Chrysler Building wird eröffnet

In New York City wird das Chrysler Building eingeweiht. Mit 319 Metern ist es für kurze Zeit das höchste Gebäude der Welt und ein Symbol für den wirtschaftlichen Optimismus der USA in der Zwischenkriegszeit.

1937 – Golden Gate Bridge für den Verkehr freigegeben

Nach vier Jahren Bauzeit wird die Golden Gate Bridge für den Fahrzeugverkehr geöffnet. Sie wird nicht nur zu einem Wahrzeichen San Franciscos, sondern auch zu einer architektonischen Ikone des 20. Jahrhunderts.

1937 – Gründung der Volkswagen-Vorläufergesellschaft

In Deutschland wird die „Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens mbH“ gegründet. Sie legt den Grundstein für das spätere Volkswagenwerk in Wolfsburg und damit für eine beispiellose Industriegeschichte.

1948 – Gründung der Technischen Akademie Wuppertal

Die TAW wird als eine der ältesten privaten Weiterbildungseinrichtungen Deutschlands gegründet. Sie spielt bis heute eine bedeutende Rolle in der beruflichen Fortbildung.

1959 – Affenflug im Mercury-Programm

Im Rahmen des US-amerikanischen Mercury-Programms werden die Affen Able und Baker in den Weltraum geschossen. Die Mission gilt als erfolgreich und ebnet den Weg für spätere bemannte Raumflüge.

1979 – Griechenland tritt der EG bei

Griechenland unterzeichnet den Beitrittsvertrag zur Europäischen Gemeinschaft. Die Aufnahme wird als bedeutender Schritt zur Integration Südosteuropas gewertet.

1982 – Gründung von Electronic Arts

Mit Electronic Arts entsteht eines der einflussreichsten Softwareunternehmen der Welt. Die Firma wird für Klassiker wie FIFA, The Sims oder Battlefield bekannt.

1983 – Die Grünen in der Schweiz

In der Schweiz wird die Grüne Partei gegründet. Sie setzt sich für Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit ein und entwickelt sich in den Folgejahren zu einer festen politischen Kraft.

1987 – Mathias Rust landet auf dem Roten Platz

Der 19-jährige deutsche Pilot Mathias Rust durchbricht unbemerkt die sowjetische Luftverteidigung und landet mit seiner Cessna direkt auf dem Roten Platz in Moskau. Die spektakuläre Aktion sorgt weltweit für Aufsehen und hat gravierende politische Folgen im Kalten Krieg.

1991 – DKMS wird gegründet

In Tübingen wird die Deutsche Knochenmarkspenderdatei ins Leben gerufen. Sie revolutioniert die Stammzellenspende und wird zur Hoffnung für tausende Leukämiepatienten.

1993 – Stoiber wird Ministerpräsident

Edmund Stoiber übernimmt das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten und prägt über ein Jahrzehnt lang die Politik in Bayern und darüber hinaus.

1993 – Urteil zur Abtreibung

Das Bundesverfassungsgericht erklärt den Schwangerschaftsabbruch zwar weiterhin als Unrecht, erlaubt ihn jedoch unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. Die Entscheidung löst intensive gesellschaftliche Debatten aus.

2003 – München setzt auf Linux

Als erste deutsche Großstadt entscheidet sich München für die Umstellung seiner Verwaltungs-EDV auf das freie Betriebssystem Linux – ein Pionierschritt in der IT-Landschaft der öffentlichen Verwaltung.

2019 – Entlassung der Regierung Kurz I

Einen Tag nach dem erfolgreichen Misstrauensvotum enthebt Österreichs Bundespräsident Van der Bellen die Regierung Kurz I offiziell des Amtes – ein politisches Beben in Wien.

2023 – Neues Parlamentsgebäude in Indien eingeweiht

Indiens Premier Narendra Modi eröffnet das neue Parlamentsgebäude in Neu-Delhi. Die Opposition bleibt der Zeremonie größtenteils fern – Ausdruck wachsender politischer Spannungen im Land.

Viele dieser Ereignisse zeigen eindrucksvoll, wie einzelne Entscheidungen, Bauwerke oder politische Wendepunkte den Lauf der Geschichte geprägt haben – bis in unsere Gegenwart.

