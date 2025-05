Posted in

Historische Ereignisse am 29. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Heute ist der 29. Mai – ein Tag, der in der Geschichte viele bedeutsame Wendepunkte markiert. Besonders bemerkenswert bleibt der 29. Mai 1919, an dem eine britische Expedition unter Arthur Eddington erstmals experimentell Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie bestätigte. Ein Moment, der unser Verständnis des Universums für immer veränderte. Doch auch viele andere Ereignisse prägen diesen geschichtsträchtigen Tag.

1790 – Rhode Island wird Teil der Vereinigten Staaten

Als letzter der ursprünglichen 13 Kolonien tritt Rhode Island den Vereinigten Staaten von Amerika bei und komplettiert somit die Gründung der jungen Nation.

1848 – Wisconsin wird 30. US-Bundesstaat

Mit dem Beitritt Wisconsins wächst die Union weiter und stärkt ihre Präsenz im Mittleren Westen – ein Meilenstein in der territorialen Entwicklung der USA.

1865 – Gründung der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger

In Kiel wird eine Organisation ins Leben gerufen, die bis heute maßgeblich Leben auf See rettet. Die DGzRS steht seither für Mut und Engagement in der Seenotrettung.

1886 – Einweihung der neuen Putney Bridge in London

Die Brücke über die Themse wird eröffnet und erlangt vor allem durch das alljährliche Boat Race zwischen Oxford und Cambridge internationale Bekanntheit.

1918 – Finnland erhält seine Nationalflagge

Nach der Unabhängigkeit wird die blau-weiße Flagge gesetzlich eingeführt – bis heute ein Symbol finnischer Identität und Eigenständigkeit.

1919 – Einstein wird bestätigt: Die Relativitätstheorie erhält experimentellen Beweis

Während einer Sonnenfinsternis belegt eine Expedition unter Arthur Eddington die Lichtablenkung durch Schwerkraft. Der Beweis revolutioniert die Physik und macht Einstein weltberühmt.

1932 – Eröffnung des Hockenheimrings

Mit einem spektakulären Motorradrennen vor 45.000 Zuschauern nimmt eine der berühmtesten Motorsportstrecken Deutschlands ihren Betrieb auf.

1935 – Jungfernfahrt der Normandie

Der französische Ozeanriese sticht erstmals in See. Fünf Jahre lang bleibt die Normandie das größte Passagierschiff der Welt – ein Meisterwerk der Ingenieurskunst.

1953 – Erstbesteigung des Mount Everest

Edmund Hillary und Tenzing Norgay bezwingen als erste Menschen den höchsten Berg der Welt – eine legendäre Leistung des menschlichen Willens und Könnens.

1958 – Ende der Lebensmittelrationierung in der DDR

Mit einem Gesetz zur Verbesserung der Lebenslage endet eine Ära des Mangels. Das Parteiorgan Neues Deutschland berichtet stolz über das Ende der Rationierung.

1963 – Eröffnung des Munch-Museums in Oslo

Das Museum bewahrt das umfangreiche Erbe des norwegischen Malers Edvard Munch, darunter das weltberühmte Werk Der Schrei.

1967 – Kultkonzert Barbeque 67 mit Hendrix, Clapton und Pink Floyd

In der Tulip Bulb Action Hall in Spalding wird Musikgeschichte geschrieben: Jimi Hendrix, Pink Floyd und Eric Clapton treten bei einem Popkonzert mit nur 4000 Besuchern auf – ein legendäres Event.

1986 – Die Europaflagge wird erstmals gehisst

Zum Klang der Europahymne weht die neue blaue Flagge mit den goldenen Sternen erstmals über dem Berlaymont-Gebäude in Brüssel – ein Symbol der europäischen Einheit.

1990 – Gründung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

In Paris entsteht eine zentrale Institution für den Wiederaufbau nach dem Kalten Krieg. 40 Staaten sowie die EU-Kommission und Investitionsbank sind beteiligt.

1991 – Björn Engholm wird SPD-Vorsitzender

Mit 97,4 % Zustimmung der Delegierten tritt Engholm die Nachfolge von Hans-Jochen Vogel an – ein starkes Mandat für einen neuen Kurs der Partei.

1993 – Solinger Brandanschlag: Fünf Menschen sterben bei rechtsextremer Tat

Ein feiger Anschlag in Solingen fordert das Leben von fünf türkischstämmigen Frauen und Mädchen. Die Tat erschüttert Deutschland und führt zu breiten Protesten gegen Fremdenhass.

2007 – Russland testet neue Interkontinentalrakete

Mit dem RS-24-Test demonstriert Russland seine militärische Schlagkraft. Die Rakete trifft ihr Ziel auf Kamtschatka mit präziser Genauigkeit.

2010 – Lena gewinnt den Eurovision Song Contest

Mit dem Song Satellite bringt Lena Meyer-Landrut Deutschland den ESC-Sieg – erstmals seit Nicole 1982. Ein Moment nationaler Euphorie.

2023 – Uganda beschließt Todesstrafe bei „schwerer Homosexualität“

Ein neues Gesetz stößt international auf scharfe Kritik: Präsident Museveni unterzeichnet ein Gesetz, das Homosexualität mit drakonischen Strafen belegt – bis hin zur Todesstrafe.

Ein Tag voller Kontraste – zwischen menschlicher Größe, technologischem Fortschritt, kulturellen Höhepunkten und dunklen Kapiteln der Geschichte.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt