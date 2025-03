Historische Ereignisse am 20. März – Ein Rückblick in der Geschichte

Am heutigen 20. März 2025 blicken wir zurück auf bedeutende historische Ereignisse, die in ihrer Wirkung bis heute nachhallen. Eines der eindrucksvollsten Ereignisse bleibt sicherlich die Veröffentlichung von Albert Einsteins „Allgemeiner Relativitätstheorie“ im Jahr 1916 – ein Meilenstein der Wissenschaft, der unser Verständnis vom Universum revolutionierte. Doch auch viele weitere Ereignisse an diesem Datum zeigen, wie facettenreich die Weltgeschichte ist.

44 v. Chr. – Tumulte bei Caesars Bestattung

Nach der Ermordung Julius Caesars zeigt Marcus Antonius bei der feierlichen Zeremonie auf dem Forum Romanum das blutdurchtränkte Gewand des Diktators und verliest dessen Testament. Die emotionale Ansprache führt zu heftigen Unruhen unter der Bevölkerung Roms.

1591 – Eröffnung der Rialtobrücke

Die berühmte Rialtobrücke in Venedig wird nach jahrelanger Bauzeit dem Verkehr übergeben. Sie verbindet nicht nur die Ufer des Canal Grande, sondern wird bald zu einem ikonischen Wahrzeichen der Lagunenstadt.

1792 – Die Guillotine erhält grünes Licht

Die französische Nationalversammlung beschließt offiziell den Einsatz der Guillotine als neues Hinrichtungsinstrument – ein Symbol für die Schreckensherrschaft der Revolution, aber auch für den damals angestrebten „humaneren“ Vollzug der Todesstrafe.

1815 – Napoleons triumphale Rückkehr nach Paris

Napoleon Bonaparte, der nach seiner Flucht von Elba wieder Macht ergreifen will, zieht in die französische Hauptstadt ein. Die Zeit seiner „Herrschaft der Hundert Tage“ beginnt – ein letzter Versuch des Kaisers, Europa zu beherrschen.

1852 – Onkel Toms Hütte erscheint als Buch

Harriet Beecher Stowes Roman „Onkel Toms Hütte“ wird erstmals in Buchform veröffentlicht. Das Werk über Sklaverei rührt viele Menschen tief – innerhalb von zwei Tagen ist die erste Auflage ausverkauft.

1899 – Erste Frau auf dem elektrischen Stuhl

Martha M. Place wird in New York wegen Mordes an ihrer Stieftochter zum Tode verurteilt und ist die erste Frau, die auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wird – ein düsteres Kapitel in der Justizgeschichte.

1916 – Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie

Albert Einstein veröffentlicht sein bahnbrechendes Werk über die Gravitation, das unser Weltbild verändert. Die Raumzeit wird erstmals als vierdimensionales, gekrümmtes Konstrukt beschrieben – eine Revolution der Physik.

1945 – Letzter öffentlicher Auftritt Hitlers

Kurz vor Kriegsende zeichnet Adolf Hitler in der Reichskanzlei junge Hitlerjungen mit dem Eisernen Kreuz aus. Diese Szene markiert seinen letzten dokumentierten öffentlichen Auftritt – festgehalten auf Film und Foto.

1964 – Startschuss für die europäische Raumfahrt

Das Gründungsabkommen der European Space Research Organisation tritt in Kraft. Die Organisation gilt als Wegbereiter der heutigen ESA und war ein wichtiger Schritt für Europas Eigenständigkeit im All.

1965 – France Gall gewinnt den Eurovision Song Contest

Mit dem Lied „Poupée de cire, poupée de son“ gewinnt die junge Sängerin France Gall für Luxemburg den Grand Prix Eurovision de la Chanson – ein musikalischer Meilenstein des Pop-Jahrzehnts.

1969 – Hochzeit von John Lennon und Yoko Ono

Der Beatles-Star John Lennon heiratet in Gibraltar die Künstlerin Yoko Ono. Die Ehe der beiden sollte nicht nur musikalisch, sondern auch gesellschaftlich für Aufmerksamkeit sorgen.

1970 – Flughafen Köln/Bonn eröffnet Terminal 1

Bundespräsident Gustav Heinemann gibt den Startschuss für den ersten Terminal des Flughafens Köln/Bonn. Der Airport wird zum bedeutenden Verkehrsknotenpunkt in Nordrhein-Westfalen.

1972 – Flughafen der Seychellen eröffnet

Die britische Königin Elisabeth II. eröffnet den neuen internationalen Flughafen der Seychellen. Damit rückt das Inselparadies enger an den globalen Tourismusmarkt heran.

1973 – Eidersperrwerk eingeweiht

Mit dem Eidersperrwerk in Schleswig-Holstein wird Deutschlands größtes Küstenschutzbauwerk seiner Zeit fertiggestellt – ein bedeutender Beitrag zum Hochwasserschutz an der Nordsee.

1992 – Kinostart von Basic Instinct

In den USA startet der Thriller „Basic Instinct“ mit Michael Douglas und Sharon Stone. Der Film sorgt mit seiner provokanten Inszenierung für Diskussionen – und wird zum Kultklassiker der 90er.

1993 – Henry Maske wird Box-Weltmeister

Der deutsche Boxer Henry Maske holt sich den WM-Titel im Halbschwergewicht gegen Charles Williams. Der „Gentleman“ avanciert zum Publikumsliebling und Idol einer Generation.

2001 – Ver.di gegründet

Die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di konstituiert sich auf ihrem Gründungskongress. Frank Bsirske wird zum Vorsitzenden gewählt – ein historischer Zusammenschluss mehrerer Einzelgewerkschaften.

2008 – Telefonieren im Flugzeug wird Realität

Die Fluggesellschaft Emirates ermöglicht als erste weltweit das Telefonieren per Mobiltelefon während des Fluges – eine technologische Innovation mit großer Signalwirkung für den Luftverkehr.

2010 – Bach-Museum Leipzig wiedereröffnet

Einen Tag vor dem 325. Geburtstag des Komponisten Johann Sebastian Bach eröffnet Bundespräsident Horst Köhler das modernisierte Bach-Museum in Leipzig. Es würdigt das musikalische Erbe auf eindrucksvolle Weise.

2020 – Ausgangsbeschränkung wegen Corona in Bayern

Mit einer landesweiten Ausgangsbeschränkung reagiert Bayern auf die rasche Ausbreitung des Coronavirus. Der Schritt gilt als Beginn weitreichender Maßnahmen, die bald ganz Deutschland erfassen.

Auch heute zeigt der Blick in die Vergangenheit, wie entscheidend einzelne Tage für den Verlauf der Geschichte sein können.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt